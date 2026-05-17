Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu

Diễn biến này xuất hiện đúng vào
thời điểm ngành điện gió ngoài khơi của Mỹ được đánh giá đang đứng trước cơ hội
tăng trưởng mạnh mẽ sau nhiều năm đầu tư và hoàn thiện chuỗi cung ứng. Đồng
thời, khoảng cách giữa Mỹ với Trung Quốc và châu Âu trong cuộc đua năng lượng
sạch toàn cầu đang ngày càng nới rộng.
TRUNG
QUỐC DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI TOÀN CẦU
Điện gió ngoài khơi được xem là một
trong những nguồn năng lượng sạch có tiềm năng lớn nhất hiện nay nhờ khả năng
tạo ra sản lượng điện quy mô lớn tại các khu vực ven biển - nơi tập trung đông
dân cư và nhu cầu tiêu thụ điện cao.
Không giống các nhà máy nhiệt điện
sử dụng than đá, dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên, turbine gió ngoài khơi tạo ra
điện mà gần như không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, qua đó góp phần giảm
tốc độ nóng lên toàn cầu.
Theo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn
cầu (GWEC), hiện có 19 quốc gia và thị trường đang khai thác điện gió ngoài
khơi. Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới xét cả về số lượng dự án lẫn
tổng công suất lắp đặt, tiếp theo là Anh và Đức.
Ngoài ba thị trường lớn nói trên,
nhiều quốc gia khác cũng đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực này như Hà Lan, Đài
Loan, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Mỹ, Na Uy,
Phần Lan, Italy, Bồ Đào Nha, Ireland và Tây Ban Nha.
Riêng trong năm 2025, Trung Quốc đã
bổ sung thêm 6,6 GW công suất điện gió ngoài khơi mới. Theo GWEC, tổng công
suất điện gió ngoài khơi của nước này đã đạt 48,4 GW vào cuối năm 2025 - cao
nhất thế giới.
Không chỉ dẫn đầu hiện tại, Trung
Quốc còn được dự báo tiếp tục chi phối thị trường trong những năm tới. GWEC ước
tính nước này sẽ chiếm khoảng 56% tổng công suất điện gió ngoài khơi mới được
bổ sung trên toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, Liên minh châu
Âu dự kiến chiếm khoảng 29%, còn Mỹ chỉ khoảng 5%.
Trên quy mô toàn cầu, công suất điện
gió ngoài khơi bổ sung mới trong năm 2025 đạt gần 9,3 GW, tăng 16% so với năm
trước. Theo tính toán của GWEC, lượng công suất mới này đủ cung cấp điện cho
khoảng 10,2 triệu hộ gia đình.
Tổng công suất điện gió ngoài khơi
hiện đã lắp đặt trên thế giới được cho là có thể tạo ra lượng điện tương đương
nhu cầu sử dụng của khoảng 102 triệu hộ gia đình.
Sự tăng trưởng nhanh của điện gió
ngoài khơi diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu tăng mạnh do quá trình
điện hóa nền kinh tế, sự bùng nổ của xe điện, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân
tạo (AI) và các ngành công nghiệp tiêu thụ điện lớn.
MỸ
ĐANG TỤT LẠI TRONG CUỘC ĐUA NĂNG LƯỢNG SẠCH
Trong khi nhiều nền kinh tế lớn tăng
tốc phát triển năng lượng tái tạo, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại có
quan điểm hoàn toàn trái ngược đối với điện gió ngoài khơi.
Hiện Mỹ mới chỉ có ba trang trại
điện gió ngoài khơi đi vào hoạt động, gồm Block Island Wind Farm ngoài khơi
bang Rhode Island - dự án đầu tiên của nước này; dự án thí điểm Coastal
Virginia Offshore Wind của Dominion Energy - dự án đầu tiên trong vùng biển liên
bang; và South Fork Wind - trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên
cung cấp điện cho bang New York.
Ngoài ba dự án đang vận hành, Mỹ còn
ba dự án khác đã bắt đầu phát điện trong quá trình hoàn thiện xây dựng hoặc thử
nghiệm cuối cùng trước khi vận hành toàn diện, gồm Vineyard Wind tại
Massachusetts, Revolution Wind tại Rhode Island và dự án Coastal Virginia
Offshore Wind quy mô đầy đủ ngoài khơi Virginia Beach.
Trong số này, Vineyard Wind được xem
là dự án phát triển nhanh nhất và dự kiến sẽ vận hành toàn bộ trong những tháng
tới. Đây cũng là dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên hoàn thành xây dựng trong
nhiệm kỳ của ông Trump. Theo giới chức bang Massachusetts, dự án đã góp phần
kéo giảm giá điện trong mùa đông vừa qua khi liên tục chào giá thấp hơn nhiều
nguồn điện khác trên thị trường bán buôn.
Tuy nhiên, tương lai của nhiều dự án
điện gió ngoài khơi tại Mỹ đang trở nên bất định khi chính quyền Trump triển
khai hàng loạt biện pháp siết chặt lĩnh vực này.
Theo Japan Today, hiện có hơn 40 hợp
đồng thuê khu vực phát triển điện gió ngoài khơi cấp liên bang tại Mỹ. Chính
quyền Trump đang tìm cách mua lại một số hợp đồng thuê, đồng thời chi trả cho
các công ty năng lượng để họ rút khỏi lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Một trong những động thái gây tranh
cãi là việc chính quyền Trump yêu cầu dừng thi công 5 dự án điện gió ngoài khơi
bờ Đông của Mỹ đang được xây dựng, với lý do lo ngại an ninh quốc gia.
Các dự án bị ảnh hưởng gồm Vineyard
Wind, Revolution Wind, Coastal Virginia Offshore Wind cùng hai dự án lớn của
bang New York là Empire Wind và Sunrise Wind.
Sau đó, các bang và doanh nghiệp
phát triển dự án đã khởi kiện lên tòa án liên bang. Các thẩm phán cuối cùng cho
phép cả 5 dự án tiếp tục thi công khi cho rằng chính phủ chưa chứng minh được
nguy cơ an ninh ở mức cấp bách để buộc phải dừng xây dựng.
Bên cạnh đó, Washington cũng dựng thêm
nhiều rào cản pháp lý và hành chính đối với các dự án năng lượng tái tạo trên
biển trong khi thúc đẩy mạnh khai thác dầu khí và than đá.
Giới quan sát cho rằng việc Mỹ chậm
phát triển điện gió ngoài khơi có thể khiến nước này tụt lại phía sau trong
cuộc đua công nghệ và chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu - lĩnh vực đang
thu hút hàng nghìn tỷ USD đầu tư trong nhiều thập kỷ tới.
NHỮNG
DỰ ÁN KHỔNG LỒ VÀ KỲ VỌNG KINH TẾ
Theo Hiệp hội Năng lượng Sạch Mỹ,
ngành điện gió ngoài khơi hiện hỗ trợ khoảng 18.000 việc làm tại Mỹ.
Không chỉ mang ý nghĩa môi trường,
lĩnh vực này còn được xem là động lực thúc đẩy đầu tư công nghiệp, phát triển cảng
biển, đóng tàu, sản xuất thép và nâng cấp hệ thống truyền tải điện.
Dự án Coastal Virginia Offshore Wind
hiện là trang trại điện gió lớn nhất nước Mỹ với công suất 2,6 GW. Dự án đã bắt
đầu hòa lưới điện từ tháng 3 năm nay và được kỳ vọng cung cấp đủ điện cho
khoảng 660.000 hộ gia đình.
Theo tổ chức vận động điện gió ngoài
khơi Turn Forward, dự án nằm ngoài khơi bang Virginia - nơi được xem là “thủ
phủ” trung tâm dữ liệu của thế giới và cũng tập trung nhiều cơ sở hạ tầng quân
sự quan trọng của Mỹ.
Trong khi đó, Vineyard Wind được
đánh giá là một trong những dự án có tác động kinh tế rõ nét nhất đối với người
tiêu dùng. Theo văn phòng Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey, dự án này
có thể giúp khách hàng tại bang tiết kiệm khoảng 1,4 tỷ USD chi phí điện trong
vòng 20 năm tới.
Trong mùa đông vừa qua, Vineyard
Wind được cho là đã góp phần kéo giảm giá điện tại thị trường bán buôn khi liên
tục chào giá thấp hơn nhiều nguồn điện khác. Đây cũng là dự án điện gió ngoài
khơi đầu tiên hoàn tất xây dựng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Vineyard
Wind có tổng cộng 62 turbine với công suất 800 MW, đủ cung cấp điện sạch cho
khoảng 400.000 hộ gia đình.
Trong khi đó, Hornsea 2 của Anh hiện
là trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới đang hoạt động. Dự án có
165 turbine, nằm trên Biển Bắc cách bờ biển Yorkshire khoảng 89 km và tạo ra đủ
điện cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình Anh. Trang trại điện gió này có diện tích
khoảng 462 km² và một dự án khác của Anh đang xây dựng được cho là sẽ còn vượt
qua quy mô của Hornsea 2.
Theo Oceantic Network - tổ chức phi
lợi nhuận thúc đẩy lĩnh vực năng lượng ngoài khơi - ngành điện gió ngoài khơi
đã thu hút khoảng 25,5 tỷ USD đầu tư vào các cảng biển Mỹ, ngành thép, hệ thống
truyền tải điện, đóng tàu, đào tạo nhân lực và hoạt động nghiên cứu phát triển.
Chuỗi cung ứng của ngành hiện bao
gồm hơn 1.000 doanh nghiệp tại ít nhất 40 bang của Mỹ.
Oceantic ước tính việc hủy bỏ một dự
án điện gió ngoài khơi công suất 1 GW tại vùng Đông Bắc nước Mỹ có thể gây
thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ USD, chủ yếu do mất việc làm và đình trệ đầu tư.
Trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu
tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu AI và quá trình chuyển
đổi năng lượng, nhiều chuyên gia cho rằng điện gió ngoài khơi sẽ tiếp tục là
một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn trong
nhiều năm tới.