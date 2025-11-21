Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), ngày 21/11/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề xuyên suốt “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Đây là lần thứ 18 Phòng trưng bày của Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội mở cửa, đón khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm.

Trong kỳ tổ chức này, ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

Gian trưng bày các sản phẩm nông sản thật - giả.

Đáng chú ý, trong lần mở cửa này, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp phục vụ trưng bày, giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK… Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh phòng trưng bày là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng.

Tại các khu trưng bày, cán bộ quản lý thị trường trực tiếp hướng dẫn người dân cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết tình hình hàng giả, sản phẩm nhái trong thời gian vừa qua có rất nhiều biến động. Đặc biệt, các sản phẩm được làm giả rất tinh vi, ở mọi loại hàng hoá, từ thực phẩm đến mỹ phẩm, sản phẩm phụ kiện xe máy, các sản phẩm về điện tử...

Trước tình hình đó, ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

Theo đó, Cục đã nghiên cứu, đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể, như: xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu để các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể đưa các sản phẩm của mình lên, khai báo với cơ quan quản lý nhà nước, giúp cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng truy xuất về nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa.

"Chúng tôi phối hợp với các nhãn hàng, các chủ sở hữu quyền để xây dựng bộ nhận diện; tổ chức các hội thảo, chương trình hướng dẫn để không chỉ lực lượng chức năng mà bản thân người tiêu dùng cũng có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm chính hãng", ông Lê nhấn mạnh.

Đồng thời, Cục kết hợp với các công ty công nghệ xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, sử dụng Blockchain, AI để phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thông qua các sản phẩm mà các công ty chính hãng cung cấp trên thị trường.

Với việc ứng dụng công nghệ này, Bộ Công Thương hy vọng trong thời gian tới (từ giai đoạn 2026 - 2030) sẽ cơ bản quản lý được các hàng hóa trọng yếu, đặc biệt những nhóm hàng mà người tiêu dùng rất quan tâm trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái một cách triệt để hơn.

Bên cạnh việc tăng cường thực thi chính sách, ông Lê cho biết thông qua công tác tuyên truyền như Triển lãm Phòng trưng bày hàng thật - giả, độ nhận biết của người dân được nâng cao hơn. Đồng thời, thông qua triển lãm, người tiêu dùng có thể phân biệt hàng thật - giả được ngay, trở thành người tiêu dùng thông thái.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21-25/11/2025. Thời gian mở cửa từ 9:00 đến 17:00 hàng ngày. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.