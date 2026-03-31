Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc áp đảo nguồn nhân lực AI toàn cầu

Bạch Dương

31/03/2026, 06:00

51% nhân lực nghiên cứu AI hàng đầu thế giới là người Trung Quốc, 9/10 trường đại học đào tạo AI hàng đầu cũng đặt tại Trung Quốc…

Ảnh minh hoạ.

Dữ liệu từ “Global AI Talent Tracker” do MacroPolo công bố, kết hợp với phân tích các tác giả tham dự NeurIPS (hội nghị hàng đầu thế giới về AI), chỉ ra Trung Quốc hiện chiếm hơn một nửa lực lượng nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, vượt qua tổng của cả Hoa Kỳ, châu Âu và phần còn lại của châu Á (không bao gồm Trung Quốc).

Đáng chú ý, 9 trong số 10 trường đại học đào tạo ra các tác giả AI ưu tú nhất đều đặt tại Trung Quốc. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đến năm 2028, số chuyên gia AI làm việc tại Trung Quốc có thể gấp đôi Hoa Kỳ

Theo The Economist, MacroPolo đã phân tích dữ liệu giai đoạn 2020–2024, dựa trên hơn 4.000 tác giả có bài báo được chấp nhận tại NeurIPS năm 2025, kết quả cho thấy, trong nhóm 20% nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, có tới một nửa là người Trung Quốc.

Nếu năm 2019, tỷ lệ này mới ở mức 29%, thì đến năm 2025 đã tăng vọt lên 51%. Ngược lại, tỷ lệ này của Hoa Kỳ giảm từ 20% xuống còn 12% trong cùng kỳ. Các khu vực khác như châu Âu, Ấn Độ và Canada cũng ghi nhận xu hướng suy giảm, trong khi phần còn lại của châu Á duy trì ổn định quanh mức 18%.

Sự thay đổi không chỉ diễn ra về số lượng mà còn thể hiện rõ trong hệ thống đào tạo. Trong bảng xếp hạng 10 trường đại học đào tạo nhiều tác giả NeurIPS nhất năm 2025, có tới 9 cơ sở thuộc Trung Quốc. Trường duy nhất của Hoa Kỳ góp mặt là Massachusetts Institute of Technology (MIT), đứng ở vị trí thứ 10.

Đáng chú ý, Đại học Thanh Hoa dẫn đầu, khi đóng góp khoảng 4% tổng số tác giả, trong khi MIT chỉ chiếm khoảng 1%. Nói cách khác, đóng góp nhân tài AI từ Thanh Hoa cao gấp khoảng bốn lần so với đại diện duy nhất của Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng. 

Từ lâu, các nhà quan sát đã chỉ ra rằng dù vẫn dẫn đầu toàn cầu về quy mô thị trường và nền tảng công nghệ AI, Hoa Kỳ lại phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân lực đến từ Trung Quốc. 

Phân tích cho thấy khoảng 35% các nhà nghiên cứu làm việc tại các tổ chức AI Mỹ là người Trung Quốc.  Theo The Economist, trong “phòng thí nghiệm siêu trí tuệ” mới thành lập của Meta, một nửa nhân sự là người Trung Quốc; còn tại OpenAI, khoảng 15% đội ngũ phát triển ChatGPT 5.0 có bằng cấp từ Trung Quốc.

Số lượng nhân lực AI của Trung Quốc được dự báo sẽ còn gia tăng và áp đảo trong thời gian tới.

Theo công ty dữ liệu Digital Science, 47% các nhà nghiên cứu AI hàng đầu của Trung Quốc hiện vẫn là sinh viên, trẻ hơn nhiều so với 30% ở các nước phương Tây. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ có lợi thế về quy mô nhân lực thời điểm hiện tại, mà còn sở hữu "nguồn dự trữ" nhân tài trẻ dồi dào cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Đáng chú ý, xu hướng công tác của các tài năng AI Trung Quốc cũng đang thay đổi. Nếu trước đây, phần lớn sinh viên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn ra nước ngoài học tập hoặc làm việc, thì nay tỷ lệ người trẻ ở lại Trung Quốc để học tập và nghiên cứu đã tăng từ 30% năm 2019 lên 68% vào năm 2025. Đồng thời, tỷ lệ quay trở về từ nước ngoài cũng tăng từ 12% lên 28%.

Sự thay đổi bắt nguồn từ các chính sách thu hút nhân tài ngày càng quyết liệt của Trung Quốc, từ mức lương cạnh tranh, nguồn tài trợ nghiên cứu dồi dào đến các hỗ trợ về nhà ở và điều kiện làm việc. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu coi Trung Quốc là môi trường thuận lợi hơn cho phát triển AI so với Hoa Kỳ.

Theo dự báo của The Economist, nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, đến năm 2028, số chuyên gia AI làm việc tại Trung Quốc có thể nhiều gấp đôi so với Hoa Kỳ. Khi đó, kịch bản này có khả năng làm thay đổi sâu sắc cán cân quyền lực trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Đưa 3 doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam vào nhóm 50 thế giới

Đến năm 2045, công nghiệp an ninh mạng trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, có 3 doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về cung cấp giải pháp an ninh mạng, xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, công nghệ ra thị trường thế giới...

Thanh Hóa ra mắt Kiosk thông minh

Việc đưa Kiosk thông minh vào phục vụ không chỉ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận dịch vụ công mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số bền vững...

Trung tâm dữ liệu AI đẩy nhiệt độ môi trường xung quanh tăng tới 9°C

Một nghiên cứu mới cho thấy các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát thải lượng nhiệt rất lớn, hình thành các “đảo nhiệt” và làm tăng đáng kể nhiệt độ tại các khu vực xung quanh...

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Trái phiếu châu Âu bị bán tháo vì nỗi lo lạm phát leo thang

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn

