Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đơn xin cấp bằng sáng chế 6G

Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế 6G, chiếm tới 40,3% tổng số bằng sáng chế trên toàn cầu, theo Báo cáo Phát triển Internet Trung Quốc 2025 do Học viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Wuzhen thuộc Hội nghị Internet Thế giới (WIC) năm 2025.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhất thế giới, nắm giữ khoảng 60% tổng số toàn cầu, cho thấy vị thế vượt trội trong lĩnh vực công nghệ lõi của kỷ nguyên số.

Báo cáo dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc có thể vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168,5 tỷ USD), trong đó các ứng dụng internet công nghiệp sẽ chiếm khoảng 40% và thành phố thông minh chiếm 30%.

Báo cáo dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc có thể vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168,5 tỷ USD), trong đó các ứng dụng internet công nghiệp sẽ chiếm khoảng 40% và thành phố thông minh chiếm 30%.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2025, Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 4,55 triệu trạm gốc 5G, với 1,12 tỷ người dùng điện thoại di động 5G trên toàn quốc.

Trước đó, theo Báo cáo Patently 2025 về các bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn toàn cầu (SEP) trong lĩnh vực 5G, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 40,8% tổng số SEP đã được công bố, giữ vững vị thế hàng đầu thế giới. Cùng với vị thế dẫn đầu về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế 6G, điều này cho thấy mục tiêu của Trung Quốc có thể không chỉ dừng ở việc tham gia cuộc đua công nghệ, mà còn định hình thế hệ tiêu chuẩn truyền thông tiếp theo.

Các công ty Trung Quốc cũng đang ngày càng tích cực tham gia vào các nhóm bằng sáng chế quốc tế với vai trò là bên cấp phép, thay vì chỉ là bên đi sau trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu như trước đây.

Cùng với đó, hệ sinh thái sức mạnh tính toán (computing power) của Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ. Đến cuối tháng 6/2025, nước này có 10,85 triệu giá đỡ tiêu chuẩn đang hoạt động, với tổng công suất 788 EFLOPS, đứng đầu thế giới.

Đến cuối năm 2025, quy mô ngành công nghiệp điện toán lượng tử của Trung Quốc được dự báo sẽ vượt 11,56 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 30%, chiếm khoảng 41,2% tổng quy mô của ngành công nghệ lượng tử toàn cầu.

Những con số trên cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế số Trung Quốc, khi quốc gia này tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như hạ tầng viễn thông 6G, điện toán lượng tử,... đặt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng công nghệ cao của nước này trong thập kỷ tới.