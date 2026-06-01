Thứ Hai, 01/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc đẩy mạnh tích hợp AI vào ngành năng lượng

Trọng Hoàng

01/06/2026, 08:06

Trung Quốc đang tăng tốc đưa trí tuệ nhân tạo vào ngành năng lượng, với kỳ vọng nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo lợi thế cạnh tranh mới trong cuộc đua AI toàn cầu…

Thiết bị băng thông rộng công suất cao được triển khai tại điểm thu thập dữ liệu nghịch đảo toàn sóng 3D thông minh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Ảnh: China Daily.
Thiết bị băng thông rộng công suất cao được triển khai tại điểm thu thập dữ liệu nghịch đảo toàn sóng 3D thông minh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Ảnh: China Daily.

Trung Quốc đang tăng tốc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi khâu của ngành năng lượng, từ quản lý lưới điện, phát triển năng lượng tái tạo đến khai thác dầu khí và sản xuất điện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước này vừa phải đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn từ nền kinh tế số, vừa theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Theo kế hoạch hành động mới được Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) ban hành, đến năm 2030, năng lực cung cấp điện sạch cho hạ tầng điện toán phục vụ AI sẽ được nâng lên đáng kể, đồng thời mức độ ứng dụng AI trong toàn ngành năng lượng cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

Kế hoạch không chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán hiệu năng cao mà còn hướng tới mở rộng các kịch bản ứng dụng AI có giá trị gia tăng lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu khai thác hiệu quả hơn nguồn dữ liệu khổng lồ mà ngành năng lượng đang nắm giữ, đồng thời thúc đẩy đổi mới các mô hình AI chuyên biệt phục vụ riêng cho lĩnh vực này.

Những mục tiêu trên phản ánh cách tiếp cận mới của Trung Quốc đối với AI. Nếu trước đây ngành năng lượng chủ yếu đóng vai trò cung cấp điện cho sự phát triển của công nghệ số, thì nay AI đang được xem là công cụ để tái cấu trúc chính ngành năng lượng, từ đó hình thành mối quan hệ tương hỗ và tích hợp sâu giữa hai lĩnh vực.

Theo số liệu của NEA, chỉ riêng trong năm 2025, Trung Quốc đã xây dựng 42 cụm điện toán thông minh quy mô lớn. Sự mở rộng nhanh chóng của hạ tầng điện toán đã đẩy tổng mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc lên khoảng 170 tỷ kWh.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Trung Quốc. Trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ gần như tăng gấp đôi vào năm 2030 so với năm 2025 khi các ứng dụng AI ngày càng được triển khai rộng rãi.

Theo ông Lin Boqiang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, sự gia tăng mạnh về nhu cầu điện đang tạo ra áp lực đáng kể đối với hệ thống điện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc có lợi thế riêng nhờ sở hữu cơ sở hạ tầng năng lượng tương đối hoàn chỉnh cùng tốc độ mở rộng công suất năng lượng tái tạo thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Theo ông Lin, điều này có thể giúp Trung Quốc biến thách thức về nhu cầu điện của AI thành lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Ông cho rằng mối quan hệ giữa AI và ngành năng lượng hiện đã chuyển từ giai đoạn hỗ trợ một chiều sang giai đoạn tích hợp sâu rộng. Sự kết hợp này đang trở thành một trong những con đường quan trọng nhất để Trung Quốc phát triển các lực lượng sản xuất chất lượng mới và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cường quốc năng lượng.

Trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu quản lý hệ thống năng lượng ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển các mô hình AI quy mô lớn chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Theo NEA, hàng chục mô hình AI ngành dọc đã được triển khai trong hệ thống năng lượng quốc gia. Các mô hình này phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm vận hành lưới điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, điện hạt nhân, khai thác than, dầu khí và hóa dầu.

Khác với các mô hình AI đa năng phục vụ người dùng phổ thông, những hệ thống này được huấn luyện trên khối lượng lớn dữ liệu kỹ thuật chuyên ngành, cho phép xử lý các bài toán phức tạp liên quan đến sản xuất, vận hành và quản lý tài sản năng lượng. Một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là mô hình AI "Kunlun" của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Ngày 29/5, CNPC công bố phiên bản nâng cấp mới nhất của Kunlun, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo tập đoàn này, Kunlun không còn chỉ thực hiện các chức năng hỏi - đáp hay hỗ trợ ra quyết định đơn thuần mà đã tiến tới giai đoạn "trí tuệ chủ động". Hệ thống có khả năng tự xây dựng kế hoạch công việc, điều phối các công cụ cần thiết, phân tích dữ liệu và thực hiện nhiều tác vụ trong chuỗi sản xuất mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

CNPC cho biết đây là mô hình AI quy mô lớn đầu tiên trong ngành năng lượng và hóa chất Trung Quốc đạt mức ứng dụng toàn chuỗi trên quy mô lớn. Hiện hệ thống đã được triển khai trong 152 kịch bản sản xuất và vận hành khác nhau.

Những kết quả thực tế bước đầu cho thấy AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với các quy trình công nghiệp truyền thống.

Theo CNPC, Kunlun đã giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu nghịch đảo sóng âm ba chiều - một công đoạn quan trọng trong hoạt động thăm dò dầu khí - từ 20 ngày xuống còn 3 ngày. Đồng thời, chi phí thực hiện công việc này cũng giảm hơn 30%.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo rủi ro khoan do AI hỗ trợ hiện đạt độ chính xác trên 85%. Trong sáu tháng gần đây, hệ thống đã phát đi hơn 300 cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố trong quá trình khoan và khai thác.

Những kết quả này cho thấy AI không chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân tích dữ liệu mà đang dần trở thành một công cụ vận hành thực tế trong các lĩnh vực công nghiệp nặng vốn có yêu cầu rất cao về độ chính xác, độ an toàn và hiệu quả kinh tế.

Theo giới chuyên gia, việc ứng dụng AI trong ngành năng lượng còn mang ý nghĩa lớn hơn việc nâng cao hiệu quả sản xuất đơn thuần. Khi các hệ thống điện ngày càng phức tạp do sự phát triển nhanh của năng lượng tái tạo, xe điện, trung tâm dữ liệu và các ngành công nghiệp số, khả năng dự báo, tối ưu hóa và tự động điều phối của AI sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp duy trì độ ổn định của toàn hệ thống.

Ông Lin Boqiang cho rằng quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý dựa chủ yếu vào giám sát thủ công sang mô hình vận hành chủ động nhờ AI đang tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong ngành năng lượng Trung Quốc.

Theo ông, quá trình này sẽ giúp xây dựng một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu cao hơn, vận hành hiệu quả hơn và an toàn hơn. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế số và tham vọng dẫn đầu trong lĩnh vực AI của Trung Quốc trong những năm tới.

Từ khóa:

công nghệ số dữ liệu trung tâm điện toán mô hình AI Kunlun Trí tuệ nhân tạo trong ngành năng lượng ứng dụng AI trong sản xuất

Đọc thêm

Chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia, tạo động lực tăng trưởng mới

Chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia, tạo động lực tăng trưởng mới

Chủ động kiến tạo các năng lực mới, động lực tăng trưởng mới và không gian phát triển mới. Đây không chỉ là điều chỉnh mô hình phát triển, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn GStar 2026: Kết nối hệ sinh thái AI toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi quốc gia bằng AI

Diễn đàn GStar 2026: Kết nối hệ sinh thái AI toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi quốc gia bằng AI

Ngày 29/5, diễn đàn Công nghệ AI & Chuyển đổi số “GStar 2026 - AI & Nhân loại” đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quốc gia, cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến…

Bùng nổ tour du lịch khám phá công nghệ Trung Quốc

Bùng nổ tour du lịch khám phá công nghệ Trung Quốc

Du khách quốc tế đang đổ về các nhà máy và công ty AI tại Thượng Hải, Hàng Châu hay Thâm Quyến để tận mắt chứng kiến guồng quay công nghệ của Trung Quốc…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22-2026 phát hành ngày 01/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới với việc thu hút dòng vốn chất lượng cao, liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế là bài toán Việt Nam cần giải quyết sớm…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể sẽ không hồi phục được về mức trước chiến tranh

Thế giới

2

Văn Phú tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đẳng cấp "The Selected"

Bất động sản

3

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 30,6 tỷ USD

Thị trường

4

Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026

Du lịch

5

Những "điểm nghẽn" thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong doanh nghiệp

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy