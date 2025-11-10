Trung Quốc nối lại xuất khẩu chip Nexperia và một số khoáng sản quan trọng

Những động thái này cho thấy sự xuống thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc hồi cuối tháng 10...

Trung Quốc xác nhận đã triển khai các bước đi để miễn hạn chế xuất khẩu đối với các lô hàng chip Nexperia có mục đích sử dụng dân sự, đồng thời kêu gọi phía châu Âu giải quyết mâu thuẫn có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất ô tô toàn cầu.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng cho biết đã nối lại xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng có mục đích sử dụng kép.

“Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp thực chất để miễn trừ việc hạn chế xuất khẩu [chip Nexperia] cho mục đích dân sự”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào ngày 9/11. Tuyên bố này phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X của ông Maros Sefcovic - quan chức phụ trách vấn đề thương mại của Liên minh châu Âu (EU) - nói rằng Trung Quốc đã nhất trí nối lại việc xuất khẩu chip sang châu Âu.

“Chúng tôi hoan nghênh phía châu Âu tiếp tục dùng ảnh hưởng và hối thúc phía Hà Lan điều chỉnh hành vi sai lầm sớm nhất có thể”, tuyên bố viết.

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu chip Nvidia có thể mở đường cho việc Chính phủ Hà Lan trả lại quyền kiểm soát Nexperia - công ty sản xuất chip có trụ sở ở Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của công ty sản xuất thiết bị liên lạc Wingtech Technology có trụ ở ở Triết Giang, Trung Quốc.

Sau khi Amsterdam giành quyền kiểm soát Nexperia hồi tháng 10, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu chip Nexperia từ cơ sở sản xuất của công ty này ở Trung Quốc. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng này, Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng chip Nexperia.

Chính phủ Hà Lan hiện đang đối mặt sức ép lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới Experia, vì một loạt nhà sản xuất ô tô như Volkswagen đã lên tiếng cảnh báo về tác động tai hại nếu xảy ra tình trạng thiếu con chip cho hoạt động sản xuất xe trên toàn cầu. Hãng Honda mới đây đã cắt giảm dự báo lợi nhuận cả năm do phải tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy.

Động thái mới nhất của Trung Quốc diễn ra sau các cuộc tham vấn gần đây giữa giới chức nước này và Hà Lan, trong đó phía Bắc Kinh đã nhất trí sẽ tổ chức đàm phán tại Trung Quốc. Trong một tuyên bố hôm 8/11, Bộ thương mại Trung Quốc đã hối thúc Hà Lan có hành động cụ thể để đảm bảo quyền hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong một tuyên bố khác vào ngày 9/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã dừng lệnh cấm xuất khẩu sang Mỹ đối với các “sản phẩm lưỡng dụng” liên quan tới các chất gallium, germanium, antinmoy và vật liệu siêu cứng. Đây là các vật liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp chip.

Tuyên bố chỉ nói rằng việc dừng lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 9/11/2025 đến ngày 27/11/2026 mà không đưa ra thêm thông tin gì. Lệnh cấm này được Bắc Kinh đưa ra vào tháng 12/2024.

Hôm 7/11, Trung Quốc tuyên bố tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu khác mà nước này công bố vào hôm 9/10, gồm hạn chế mở rộng đối với xuất khẩu đất hiếm và vật liệu pin lithium.

Ngoài ra, trong tuần vừa rồi, Trung Quốc còn tuyên bố dừng áp thuế quan đối với nhiều nông sản Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh chính thức hóa việc cắt giảm thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc xuống còn 10% và giảm thuế đối ứng đối với Trung Quốc từ 34% xuống còn 10%.

Những động thái này cho thấy sự xuống thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc hồi cuối tháng 10.