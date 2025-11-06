Trung Quốc xác nhận dừng áp thuế quan lên nông sản Mỹ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Việc Trung Quốc tuyên bố tạm dừng thuế quan này - có hiệu lực từ ngày 10 /11 - diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh hành pháp về thuế quan đối với Trung Quốc...
Trung Quốc đã tạm dừng các biện pháp thuế trả đũa mà nước này áp lên một loạt mặt hàng nông sản của Mỹ, sau khi Washington giảm một nửa mức thuế quan liên quan đến fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc.
Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Tài chính Trung Quốc đã xác nhận trong một thông báo vào ngày 5/11 rằng nước này sẽ tạm ngừng tất cả các loại thuế quan có hiệu lực từ ngày 4/3 đối với đậu tương và các sản phẩm nông sản khác của Mỹ bao gồm ngô, lúa mỳ, lúa miến và thịt gà. Động thái này đã được đề cập trước đó trong một thông báo của Nhà Trắng.
Việc Trung Quốc tuyên bố tạm dừng thuế quan này - có hiệu lực từ ngày 10 /11 - diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh hành pháp về thuế quan đối với Trung Quốc. Các sắc lệnh này chính thức hóa việc cắt giảm thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc xuống còn 10% và giảm thuế đối ứng đối với Trung Quốc từ 34% xuống còn 10%.
Những động thái này là một phần của thỏa thuận hòa hoãn thương mại mà ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc hôm 30/10. Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ kéo dài một năm và ít nhất tạm thời ổn định mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.
Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc, xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã “tăng nhiệt” khi Trung Quốc tuyên bố siết chặt các biện pháp xuất khẩu đất hiếm và ông Trump dọa sẽ trả đũa bằng cách áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc.
Sự hòa hoãn này đã làm tăng lạc quan về phục hồi thương mại nông sản giữa hai quốc gia, giúp đẩy giá ngũ cốc toàn cầu lên cao. Hợp đồng tương lai đậu tương trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago có lúc tăng hơn 1% trong phiên ngày thứ Tư.
Khách Trung Quốc đã dừng mua đậu tương Mỹ khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng và chuyển sang nhập khẩu nhiều đậu tương hơn từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã mua lô hàng đậu tương đầu tiên từ Mỹ trong niên vụ này chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc, và sau đó tiếp tục mua thêm sau cuộc họp. Năm ngoái, Trung Quốc đã chi hơn 12 tỷ USD để mua đậu tương Mỹ.
Tuy nhiên, theo các nhà giao dịch, đậu tương Mỹ vẫn có khả năng phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 13% của Trung Quốc ngay cả sau khi đã được giảm thuế, vì đây là thuế quan có hiệu lực từ trước ngày 4/3.
Đối với mặt hàng lúa mỳ của Mỹ, Bắc Kinh sẽ tạm ngừng áp mức thuế trả đũa bổ sung 15% - theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc.
Giới thạo tin tiết lộ một khách mua lớn từ Trung Quốc đang muốn mua một lô lúa mỳ từ Mỹ, và đây sẽ là lần mua lúa mỳ Mỹ đầu tiên của nước này trong hơn một năm trở lại đây.
Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Trung Quốc nói việc tạm dừng một số loại thuế quan giữa nước này với Mỹ phù hợp với lợi ích cơ bản của cả hai quốc gia và người dân mỗi nước. Bắc Kinh cho rằng điều này đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và sẽ giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương lên một tầm cao mới.
Bộ này cũng xác nhận trong một thông báo khác vào ngày 5/11 rằng mức thuế trả đũa 24% đối với tất cả các sản phẩm của Mỹ sẽ được tạm dừng trong một năm, một sự đáp lại sắc lệnh hành pháp mà ông Trump mới ký về giảm thuế đối ứng cho Trung Quốc. Việc tạm dừng thuế này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 10/11.
