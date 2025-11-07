Mâu thuẫn ở hãng chip Nexperia bất ngờ nóng trở lại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Điệp Vũ
07/11/2025, 19:59
Vụ việc này là diễn biến căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu trong lĩnh vực bán dẫn giữa châu Âu và Bắc Kinh...
Hãng sản xuất chip Hà Lan Nexperia cho biết đã dừng cung cấp tấm wafer cho chi nhánh của công ty ở Trung Quốc vì chi nhánh này từ chối thanh toán tiền hàng.
Vụ việc này là diễn biến căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu trong lĩnh vực bán dẫn giữa châu Âu và Bắc Kinh, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng quản trị tại Nexperia - công ty giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô châu Âu và thế giới.
Nexperia là công ty sản xuất chip Hà Lan nhưng đã được một công ty Trung Quốc là Wingtech Technology mua lại. Trong tháng 10 vừa qua, Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát Nexperia và loại bỏ CEO người Trung Quốc của công ty, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc đáp trả bằng tuyên bố ngừng cho phép xuất khẩu chip Nexperia từ Trung Quốc - một động thái có thể khiến hoạt động sản xuất của các hãng ô tô phương Tây bị đảo lộn.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc hôm 30/10, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cho phép các khách hàng mua chip Nexperia nộp đơn xin miễn trừ khỏi biện pháp hạn chế xuất khẩu nói trên.
Tưởng chừng căng thẳng đã lắng xuống, nhưng tuyên bố từ Nexperia tại Hà Lan ngày 6/11 cho biết bộ phận của công ty tại Trung Quốc đã "không còn hoạt động theo khuôn khổ quản trị doanh nghiệp đã được thiết lập" và không tuân theo chỉ đạo từ trụ sở chính tại Nijmegen, Hà Lan. Công ty cho biết họ không thể đảm bảo tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ, công nghệ, tính xác thực và chất lượng của các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Đông Quản, Trung Quốc kể từ giữa tháng 10.
Ngoài ra, Nexperia ở Hà Lan còn cáo buộc đội ngũ ở Trung Quốc mở các tài khoản ngân hàng không được phép và sử dụng sai con dấu của công ty, khiến việc giám sát nhà máy trở nên bất khả thi.
Nexperia sản xuất hơn 100 tỷ con chip mỗi năm, bao gồm linh kiện quản lý năng lượng cho các hãng xe như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz. Con chip của hãng giữ vai trò quan trọng không thể thiếu đối với nhiều hệ thống điện tử ô tô và cả các thiết bị điện tử giá rẻ.
Tuyên bố ngày 6/11 của Nexperia cho biết các cơ sở sản xuất khác của công ty ở châu Âu và châu Á vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và công ty “giữ nguyên cam kết” với nhân viên và khách hàng ở khu vực châu Á.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Hà Lan không giải quyết được các vấn đề tại Nexperia, cho rằng việc ngừng cung cấp wafer đã gây ra "tình trạng rối loạn" trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Hà Lan "phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" và cảnh báo về những gián đoạn tiếp theo.
Trong khi đó, Nexperia cho biết họ đang nỗ lực tìm kiếm "giải pháp thay thế cho chuỗi cung ứng" và hy vọng có thể "giảm căng thẳng sớm".
Cuộc tranh chấp này diễn ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) tiếp tục theo dõi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với chip và nguyên liệu đất hiếm. Ủy viên về công nghệ của EU, bà Henna Virkkunen, đã có cuộc gặp với lãnh đạo Nexperia vào tuần trước và sau đó cho biết trên mạng xã hội X rằng hai bên đã thảo luận về các bước để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Brussels cũng đã mời công ty tham gia Lực lượng Đặc nhiệm Đạo luật Chip của EU với nhiệm vụ thu thập dữ liệu về tác động kinh tế của các hạn chế thương mại đang được áp dụng.
Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.
Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...
