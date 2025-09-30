Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/09/2025, 23:15
Sau khi bão số 10 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục.
Chiều 30/9, Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã về làm việc, chia sẻ khó khăn và chỉ đạo công tác khắc phục tại Hà Tĩnh.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết dù đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, song trước sức gió dữ dội, bão số 10 vẫn gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Toàn tỉnh có 1 người tử vong, 15 người bị thương; hơn 84.500 nhà dân hư hỏng; 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã; hàng nghìn cây ăn quả gãy đổ; hàng vạn gia cầm chết; 936 ha thủy sản ngập úng; 408 điểm trường và 68 cơ sở y tế bị tốc mái; hơn 2.000 cột điện bị đổ gãy; nhiều tuyến giao thông sạt lở, ngập nước.
Ngay sau bão, Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác xuống tận cơ sở, đặc biệt là những vùng thiệt hại nặng, để trực tiếp chỉ đạo khắc phục, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân. Lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên được huy động đến tất cả địa bàn nhằm hỗ trợ dân khắc phục hậu quả, nhất là tại các trường học, cơ sở y tế. Ngành Điện lực và các công ty viễn thông đã khẩn trương sửa chữa trạm biến áp, cột điện, đường dây, khôi phục cấp điện và thông tin liên lạc.
Đến 10h sáng 30/9, Hà Tĩnh đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường được cấp điện một phần; còn 20 xã, phường chưa thể khắc phục. Hệ thống viễn thông cũng cơ bản được phục hồi, trong đó Viettel đã khôi phục 97% số trạm, Vinaphone 70%, Mobifone 65%.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại của Hà Tĩnh. Đồng chí biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của hệ thống chính trị, các ngành, địa phương và lực lượng ứng trực đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đồng thời nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các cấp, ngành cần kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men cho vùng bị ảnh hưởng; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; khẩn trương sửa chữa trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, điện, đường.
Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người tử vong, người bị thương; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, trật tự xã hội. Các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh đã được Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và chỉ đạo cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.
Thay mặt cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho Hà Tĩnh trong thời điểm khó khăn này.
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ và phía Bắc, trong đó Ninh Bình là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định theo dõi sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết đạt được, đặc biệt về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tiềm năng khác...
Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội...
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 diễn ra tại Nhà Quốc hội vào chiều ngày 30/9. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động giám sát gắn kết với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, hội nghị đã thảo luận về một loạt các dự thảo luật quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giám sát.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: