Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Sau khi bão số 10 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục.

Chiều 30/9, Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã về làm việc, chia sẻ khó khăn và chỉ đạo công tác khắc phục tại Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết dù đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, song trước sức gió dữ dội, bão số 10 vẫn gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Toàn tỉnh có 1 người tử vong, 15 người bị thương; hơn 84.500 nhà dân hư hỏng; 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã; hàng nghìn cây ăn quả gãy đổ; hàng vạn gia cầm chết; 936 ha thủy sản ngập úng; 408 điểm trường và 68 cơ sở y tế bị tốc mái; hơn 2.000 cột điện bị đổ gãy; nhiều tuyến giao thông sạt lở, ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải báo cáo công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Văn Chung

Ngay sau bão, Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác xuống tận cơ sở, đặc biệt là những vùng thiệt hại nặng, để trực tiếp chỉ đạo khắc phục, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân. Lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên được huy động đến tất cả địa bàn nhằm hỗ trợ dân khắc phục hậu quả, nhất là tại các trường học, cơ sở y tế. Ngành Điện lực và các công ty viễn thông đã khẩn trương sửa chữa trạm biến áp, cột điện, đường dây, khôi phục cấp điện và thông tin liên lạc.

Đến 10h sáng 30/9, Hà Tĩnh đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường được cấp điện một phần; còn 20 xã, phường chưa thể khắc phục. Hệ thống viễn thông cũng cơ bản được phục hồi, trong đó Viettel đã khôi phục 97% số trạm, Vinaphone 70%, Mobifone 65%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại của Hà Tĩnh. Đồng chí biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của hệ thống chính trị, các ngành, địa phương và lực lượng ứng trực đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Chung

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đồng thời nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các cấp, ngành cần kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men cho vùng bị ảnh hưởng; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; khẩn trương sửa chữa trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, điện, đường.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao 500 triệu đồng của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Văn Chung

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người tử vong, người bị thương; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, trật tự xã hội. Các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh đã được Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và chỉ đạo cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.

Thay mặt cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho Hà Tĩnh trong thời điểm khó khăn này.