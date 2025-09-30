Chia sẻ, động viên nhân dân Thanh Hóa vượt qua thiệt hại bão số 10

Trước thiệt hại lớn sau bão số 10, Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống Nhân dân. Ngày 30/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến thăm hỏi, động viên...

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các phương án ứng phó với bão. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh đến 166 xã, phường, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh báo cáo một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh

Đến nay, địa phương đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ với 20.015 nhân khẩu tại 85 xã, phường khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, toàn bộ 6.531 tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản với 20.580 lao động đã được đưa vào khu neo đậu, tránh trú bão an toàn. Các lực lượng công an, quân đội chủ động bố trí phương tiện, lương thực, thực phẩm để bảo đảm cho các xã có nguy cơ cao bị cô lập, nhất là vùng miền núi; duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn Thanh Hóa: 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 19 nhà bị sập hoàn toàn; 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Toàn tỉnh có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa hư hỏng; nhiều thôn, bản bị cô lập. Trên các tuyến quốc lộ, 40 vị trí bị ngập sâu gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; bố trí nơi ăn ở an toàn cho người dân sơ tán. Các lực lượng cơ động được huy động đến vùng bị cô lập để kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống, duy trì thông tin liên lạc. Công tác khắc phục giao thông, điện, đê điều và ổn định đời sống người dân được tập trung triển khai khẩn trương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương của Nhân dân Thanh Hóa trước thiệt hại do bão gây ra. Đồng chí đồng thời biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và lực lượng ứng trực tại địa phương trong công tác phòng, chống bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men phải được cung cấp kịp thời, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Cùng với đó, tỉnh cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc; bảo đảm không để thiếu lớp học, thiếu nơi khám chữa bệnh cho người dân. Công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, bị thương phải được thực hiện chu đáo. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân và các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, chủ động trong ứng phó bão lũ, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa nhằm sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng trao 500 triệu đồng từ Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10.