Chia sẻ, động viên nhân dân Thanh Hóa vượt qua thiệt hại bão số 10
Nguyễn Thuấn
30/09/2025, 17:15
Trước thiệt hại lớn sau bão số 10, Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống Nhân dân. Ngày 30/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến thăm hỏi, động viên...
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Thường
trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các phương án ứng phó với bão. Tỉnh
đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh đến 166 xã, phường, chỉ
đạo chuẩn bị đầy đủ lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng
cứu.
Đến nay, địa phương đã tổ chức sơ
tán 5.137 hộ với 20.015 nhân khẩu tại 85 xã, phường khỏi khu vực nguy hiểm đến
nơi an toàn. Đồng thời, toàn bộ 6.531 tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản với
20.580 lao động đã được đưa vào khu neo đậu, tránh trú bão an toàn. Các lực lượng
công an, quân đội chủ động bố trí phương tiện, lương thực, thực phẩm để bảo đảm
cho các xã có nguy cơ cao bị cô lập, nhất là vùng miền núi; duy trì thông tin
liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Theo thống kê ban đầu, bão số 10
đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn Thanh Hóa: 4 người chết, 3 người mất tích, 6
người bị thương; 955 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 19 nhà bị sập hoàn toàn;
4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Toàn tỉnh có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa
hư hỏng; nhiều thôn, bản bị cô lập. Trên các tuyến quốc lộ, 40 vị trí bị ngập
sâu gây ách tắc giao thông.
Trước tình hình đó, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Thanh Hoá đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi các gia đình có người chết, mất tích, bị
thương; bố trí nơi ăn ở an toàn cho người dân sơ tán. Các lực lượng cơ động được
huy động đến vùng bị cô lập để kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống, duy trì
thông tin liên lạc. Công tác khắc phục giao thông, điện, đê điều và ổn định đời
sống người dân được tập trung triển khai khẩn trương.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương của
Nhân dân Thanh Hóa trước thiệt hại do bão gây ra. Đồng chí đồng thời biểu dương
nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành
và lực lượng ứng trực tại địa phương trong công tác phòng, chống bão, góp phần
giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân.
Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực
Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy,
chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tập
trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm
bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh
doanh. Các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men phải được
cung cấp kịp thời, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp môi trường,
phòng chống dịch bệnh sau bão.
Cùng với đó, tỉnh cần khẩn trương
khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thông
tin liên lạc; bảo đảm không để thiếu lớp học, thiếu nơi khám chữa bệnh cho người
dân. Công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, bị
thương phải được thực hiện chu đáo. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu
tăng cường tuyên truyền để người dân và các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, chủ
động trong ứng phó bão lũ, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, tạo nền tảng cho sự
phát triển bền vững của tỉnh.
Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí
thư đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền
và Nhân dân Thanh Hóa nhằm sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hoàn
thành tốt nhiệm vụ phát triển. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng trao 500
triệu đồng từ Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu
quả bão số 10.
