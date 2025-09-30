Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chia sẻ, động viên nhân dân Thanh Hóa vượt qua thiệt hại bão số 10

Nguyễn Thuấn

30/09/2025, 17:15

Trước thiệt hại lớn sau bão số 10, Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống Nhân dân. Ngày 30/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến thăm hỏi, động viên...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các phương án ứng phó với bão. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh đến 166 xã, phường, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh báo cáo một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh báo cáo một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh

Đến nay, địa phương đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ với 20.015 nhân khẩu tại 85 xã, phường khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, toàn bộ 6.531 tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản với 20.580 lao động đã được đưa vào khu neo đậu, tránh trú bão an toàn. Các lực lượng công an, quân đội chủ động bố trí phương tiện, lương thực, thực phẩm để bảo đảm cho các xã có nguy cơ cao bị cô lập, nhất là vùng miền núi; duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn Thanh Hóa: 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 19 nhà bị sập hoàn toàn; 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Toàn tỉnh có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa hư hỏng; nhiều thôn, bản bị cô lập. Trên các tuyến quốc lộ, 40 vị trí bị ngập sâu gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; bố trí nơi ăn ở an toàn cho người dân sơ tán. Các lực lượng cơ động được huy động đến vùng bị cô lập để kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống, duy trì thông tin liên lạc. Công tác khắc phục giao thông, điện, đê điều và ổn định đời sống người dân được tập trung triển khai khẩn trương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương của Nhân dân Thanh Hóa trước thiệt hại do bão gây ra. Đồng chí đồng thời biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và lực lượng ứng trực tại địa phương trong công tác phòng, chống bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men phải được cung cấp kịp thời, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Cùng với đó, tỉnh cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc; bảo đảm không để thiếu lớp học, thiếu nơi khám chữa bệnh cho người dân. Công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, bị thương phải được thực hiện chu đáo. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân và các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, chủ động trong ứng phó bão lũ, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà  trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.
  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà  trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa nhằm sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng trao 500 triệu đồng từ Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10.

Miền Trung chìm trong biển nước sau bão Bualoi

10:35, 30/09/2025

Miền Trung chìm trong biển nước sau bão Bualoi

Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

14:09, 29/09/2025

Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Từ khóa:

An sinh xã hội Bão số 10 hỗ trợ khắc phục phòng chống thiên tai Thanh Hóa

Đọc thêm

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy; đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết mới của Trung ương, xác định những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển tổ chức…

Đại biểu Quốc hội góp ý về việc tăng phí bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Quốc hội góp ý về việc tăng phí bảo hiểm tiền gửi

Sáng 30/9, tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, các đại biểu Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)…

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Các nền tảng, với vai trò kiểm soát thuật toán và quy trình đăng tải nội dung, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu không hành động kịp thời khi nhận được cảnh báo về vi phạm như quảng cáo sai lệch hoặc sản phẩm giả mạo...

Thay đổi mô hình xuất khẩu: “Đòn bẩy” nâng cao sức bật của nền kinh tế

Thay đổi mô hình xuất khẩu: “Đòn bẩy” nâng cao sức bật của nền kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, việc thay đổi mô hình xuất khẩu của Việt Nam trở thành một yêu cầu cấp bách để duy trì đà tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chia sẻ, động viên nhân dân Thanh Hóa vượt qua thiệt hại bão số 10

Tiêu điểm

2

Manfusi Solar ký kết chiến lược với Huawei tại "Vietnam Installer Summit 2025"

Kinh tế xanh

3

MBS sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 322 cán bộ, nhân viên

Doanh nghiệp niêm yết

4

Blog chứng khoán: Ảo giác với chỉ số

Chứng khoán

5

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy