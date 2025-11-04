TS Hồ Quốc Tuấn: Dòng vốn chủ động đã bắt đầu quan sát thị trường Việt Nam

Đối với các quỹ chủ động, từ bây giờ họ đã bắt đầu quan sát và sau tháng 3/2026 khi có thông tin thuận lợi để tháng 9 chính thức nâng hạng, các quỹ chủ động sẽ bắt đầu giải ngân tiền, lúc đó họ sẽ lựa chọn cổ phiếu vào trong rổ lựa chọn của họ.

Nhận định về dòng vốn ngoại vẫn bán ròng hơn 12.000 tỷ kể từ ngày Việt Nam được FTSE Russell xác nhận chấp thuận nâng hạng 8/10 vừa qua, tại Talkshow Phố Tài chính mới đây, TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp Đại học Bristol, Anh nhấn mạnh: "Lý do khối ngoại vẫn đang bán ròng là vấn đề chung của khu vực châu Á".

VỐN NGOẠI VẪN LO NGẠI TỶ GIÁ

Mặc dù dòng vốn vào thị trường mới nổi đã hồi phục rất mạnh sau cú sốc về thông tin thuế quan mà Tổng thống Mỹ đưa ra vào tháng Tư, khu vực châu Á cũng được hưởng lợi nhưng với mức độ hưởng lợi không đồng đều. Một phần dòng tiền di chuyển về thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và rút ra khỏi thị trường Trung Quốc, sau đó tái phân phối tại khu vực ASEAN.

Với xu hướng gần đây, dự đoán FED sẽ còn tiếp tục cắt giảm lãi suất nữa và khi đó dòng tiền sẽ phải cân nhắc có nên di chuyển sang các thị trường Châu Á gồm Việt Nam hay không.

Mặc dù vậy, dòng tiền di chuyển ra khỏi những kênh đầu tư có lãi suất cố định cao và an toàn ở Mỹ sang thị trường mới nổi, thì chưa hẳn đã vào kênh cổ phiếu. Từ đầu năm tới nay, có những lúc tiền đổ vào Châu Á, nhưng lại là kênh trái phiếu, ví dụ như hồi tháng 6 năm nay.

Ngoài ra còn phải kể đến những kênh đầu tư khác ngoài cổ phiếu như vàng, cũng đang chia sẻ một phần dòng tiền của các quỹ đầu tư. "Dù vậy, tôi nghĩ rằng khi dòng tiền dịch chuyển dần ra khỏi các kênh trữ tiền an toàn và vẫn đang hưởng lợi lãi suất cao hiện nay, thì sớm muộn họ cũng phải tìm về kênh cổ phiếu ở thị trường mới nổi", TS Hồ Quốc Tuấn nhấn mạnh và cho rằng vấn đề chỉ là thời gian.

Với việc nâng hạng và tăng trưởng của Việt Nam hiện nay, các nhà đầu tư thay đổi và nhìn nhận rằng Việt Nam đang thật sự nghiêm túc với con số tăng trưởng hơn 8% cho năm nay và đạt hai con số cho năm tiếp theo, cùng với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề mà các nhà đầu tư ngoại đang còn lo ngại đó chính là yếu tố tỷ giá. Đây là yếu tố mà chúng ta sẽ phải kiểm soát tốt hơn để nhà đầu tư nước ngoài họ yên tâm hơn.

Bên cạnh dòng vốn nước ngoài, theo TS Hồ Quốc Tuấn, dòng tiền trong nước cũng là một yếu tố đáng quan tâm. Dòng vốn trong nước sẽ phụ thuộc vào các chính sách của Chính phủ đang muốn khuyến khích phát triển thị trường chứng khoán như thế nào và chúng ta phải có ưu đãi để nhà đầu tư thấy rằng đầu tư vào chứng khoán là một kênh đầu tư hiệu quả. Khi dòng vốn trong nước dồi dào thì dòng tiền ngoại nhìn vào đó cũng sẽ yên tâm vào thị trường Việt Nam.

Hiện dòng vốn ngoại mới chỉ chiếm phần giao dịch tương đối nhỏ so với tổng giá trị giao dịch trên thị trường và thanh khoản vẫn đang đến từ dòng vốn trong nước. Chính vì vậy, các yếu tố nội tại của thị trường, của nền kinh tế là rất quan trọng để thu hút dòng vốn trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

BA YẾU TỐ CẦN LÀM TỐT ĐỂ HÚT TIỀN NGOẠI

Về lộ trình, từ tháng 3 đến tháng 6, các quỹ thụ động, đặc biệt là FTSE Emerging All Cap Index sẽ bắt đầu chuẩn bị, sắp xếp danh mục và chọn đưa cổ phiếu nào. Sau đó, khoảng tháng từ tháng 6/2026 đến tháng 9/2026 sẽ bắt đầu thấy dòng vốn thụ động vào Việt Nam, như vậy trong năm 2026 chắc chắn chúng ta sẽ nhận được dòng vốn từ các quỹ thụ động.

Dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến có thể chiếm khoảng từ 0,3% - 0,5%, tương đương 300 – 500 triệu USD. Đây là dòng vốn gần như chắc chắn sẽ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Còn đối với các quỹ chủ động, từ bây giờ họ đã bắt đầu quan sát và sau tháng 3/2026 khi có thông tin thuận lợi để tháng 9 chính thức nâng hạng, các quỹ chủ động sẽ bắt đầu giải ngân tiền, lúc đó họ sẽ lựa chọn cổ phiếu vào trong rổ lựa chọn của họ. Và dòng vốn đến từ các quỹ này được dự báo sẽ lớn hơn rất nhiều, với khoảng dự báo khá rộng từ 1 tỷ đến hơn 7 tỷ USD tùy tổ chức thậm chí có tổ chức cho rằng có thể đến 10 tỷ USD.

Việt Nam đang có có lợi khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng cao và gần như chúng ta sẽ tìm cách đạt được, nếu tính tăng trưởng kinh tế đạt 10% trong năm 2026 thì các công ty kinh doanh trong môi trường tăng trưởng 10%, nhiều khả năng họ sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều. Như vậy về mặt tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, câu chuyện về vĩ mô, ổn định về tỷ giá trong mắt nhà đầu tư nước ngoài sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư.

Một điểm đáng lưu ý là định giá thị trường Việt Nam hiện vẫn còn thấp so với khu vực. Theo dữ liệu từ Fiintrade, định giá P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện quanh mức 14,9 lần, tăng hơn 11% trong 6 tháng, nhưng so với mặt bằng trung bình khoảng hơn 16 lần của nhóm thị trường mới nổi thì đây vẫn đang là mức hấp dẫn.

Ngoài ra dự kiến mức lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng mạnh, nhờ vào định hướng tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm tới thì sẽ còn kéo P/E xuống thấp hơn nữa trong tương lai.

Như vậy, theo TS Hồ Quốc Tuấn, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh hay không, thu hút nhà đầu tư hay không, bất kể nước ngoài hay trong nước, mấu chốt là phải khiến cho nhà đầu tư tin vào 3 điều.

Một là ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao, mà vẫn duy trì ổn định tỷ giá và lạm phát. Thứ hai là chứng khoán sẽ được thúc đẩy là kênh đầu tư phổ biến và được quan tâm hỗ trợ chính sách trong tương lai, để giữ thanh khoản cao trong nhóm hàng đầu ASEAN, nghĩa là dòng tiền nội địa phải vào ổn định.

Thanh khoản và sự tham gia nhiệt tình của người dân trong nước vào thị trường cổ phiếu là một điều cần cải thiện để giúp quảng bá thị trường một cách tự nhiên đến các nhà đầu tư nước ngoài, mà điều này đòi hỏi sự minh bạch, quản trị công ty tốt và hàng hóa chất lượng.

Cuối cùng, là cho thấy sự tăng trưởng lợi nhuận cao và bền vững của các công ty niêm yết. Chúng ta làm được đến đâu thì mức độ hấp dẫn của thị trường cổ phiếu sẽ gia tăng đến đó.