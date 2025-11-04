Đồng USD cao nhất 3 tháng

“Trên thị trường đang có một mối hoài nghi tương đối lớn về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12”, một chiến lược gia nói...

Chỉ số đo sức mạnh của đồng USD đạt mức cao nhất 3 tháng, khi bạc xanh tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh nhà đầu tư nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nối tiếp xu hướng tăng của mấy ngày qua, Dollar Index - thước đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền lớn gồm euro, bảng Anh, krona Thụy Điển, yên Nhật, franc Thụy Sỹ và đôla Canada - sáng nay (4/11) có lúc đạt mốc 100 điểm, cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Trong vòng 5 phiên giao dịch tính đến ngày 3/11, chỉ số này tăng gần 1,4%, nâng tổng mức tăng trong vòng 1 tháng qua lên 1,5% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tuần trước, Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong năm 2025 với mức giảm 0,25 điểm phần trăm - một động thái không nằm ngoài dự báo - nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Sau cuộc họp của Fed, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 60-70% Fed sẽ hạ lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm 2025, so với mức đặt cược 90% trước đó.

“Trên thị trường đang có một mối hoài nghi tương đối lớn về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12”, chiến lược gia Shaun Osborne của ngân hàng Scotiabank nhận định với hãng tin Reuters.

Tuần này, số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ là báo cáo được nhà đầu tư quan tâm nhất, xem đó là căn cứ để đánh giá về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Do Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Bộ Nông nghiệp nước này sẽ bị hoãn thay vì được công bố trong tuần đầu tháng như thường lệ. Thay cho dữ liệu đó, thị trường phải dựa vào số liệu của khu vực tư nhân, và đó là báo cáo việc làm của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư (5/11)

Một số quan chức Fed phát biểu vào ngày 3/11 đã đưa ra những quan điểm xung đột về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và những rủi ro mà nền kinh tế đang phải đối mặt. Giới phân tích cho rằng cuộc tranh luận này sẽ tiếp tục nóng cho tới cuộc họp tới của Fed.

Xuất hiện trong một chương trình TV của hãng tin Bloomberg, Thống đốc Fed Stephen Miran nhắc lại quan điểm cho rằng lãi suất cần phải giảm sâu hơn. Đây là lập trường của ông Miran - một người thân cận của Tổng thống Donald Trump - kể từ khi ông được ông Trump bổ nhiệm vào Hội đồng Thống đốc Fed hồi tháng 9.

Trái lại, trong một cuộc trao đổi với trang Yahoo Finance, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee nói ông thận trọng với việc giảm thêm lãi suất vì lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed và có thể tăng tốc trong thời gian từ nay tới cuối năm.

Diễn biến chỉ số Dollar Index 6 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Trong phiên ngày 3/11, đồng euro chạm mức thấp nhất 3 tháng so với USD, với 1 euro đổi 1,1505 USD, và tiếp tục giao dịch gần mốc này trong sáng nay.

Tỷ giá của yên Nhật so với USD đang ở vùng thấp nhất 8 tháng rưỡi, với 1 USD đổi hơn 154,3 yên.

So với đồng franc Thụy Sỹ, đồng USD đạt mức cao nhất từ giữa tháng 8 trong phiên ngày 3/11, với 1 USD đổi gần 0,808 franc.

Đồng bảng Anh giảm 0,1% so với USD trong phiên 3/11, còn hơn 1,31 bảng đổi 1 USD.

Một số nhà phân tích cho rằng đồng USD vẫn đối mặt rủi ro giảm giá trở lại, vì tình trạng trì hoãn công bố các số liệu kinh tế Mỹ do Chính phủ đóng cửa đang khiến thị trường thiếu căn cứ để đánh giá về sức khỏe của nền kinh tế. “Tôi không cho rằng có gì đảm bảo chắc chắn đồng USD còn tăng giá”, ông Osborn nói.

Về phần mình, đồng bảng và đồng yên đang đương đầu với sức ép mất giá đến từ mỗi nền kinh tế.

Đối với yên Nhật, đó là lập trường từ tốn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong việc tăng lãi suất trong khi Fed đang trở nên cứng rắn hơn. Tại Anh, khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay đang tăng lên sau khi số liệu lạm phát mới nhất yếu hơn dự báo.