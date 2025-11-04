Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dự báo thanh khoản thị trường sẽ sớm tăng mạnh trở lại

Thu Minh

04/11/2025, 08:55

Mức giao dịch trung bình ngày trong giai đoạn tới có thể đạt mức 1,5-1,8 tỷ USD/phiên giao dịch tương đương với 35-40 nghìn tỷ đồng/phiên giao dịch, tăng 35-40% so với năm 2025 nhờ hiệu ứng từ việc nâng hạng của thị trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính thời gian qua đã và đang tiếp tục sát sao chỉ đạo việc nâng hạng của thị trường Việt Nam, coi đây như một bước đi đột phá trong tầm nhìn dài hạn đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động trung và dài hạn chủ chốt cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được ra đời với những giải pháp cụ thể giúp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam bền vững, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của FTSE và MSCI.

Các tiêu chí đáp ứng như xóa bỏ yêu cầu ký quỹ giao dịch (pre-funding), nâng cao minh bạch về giới hạn sở hữu nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng CCP, phát triển thị trường ngoại hối với các công cụ phòng ngừa rủi ro hoặc cải thiện tính minh bạch bằng việc áp dụng tiêu chuẩn kế toán IFRS hay quản trị theo chuẩn OECD…, với mục tiêu ngắn hạn là được FTSE nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp và dài hạn là được MSCI nâng hạng lên Thị trường mới nổi

Sau hàng loạt những nỗ lực, đầu tháng 10/2025 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm lên Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE.

Theo VnDirect ước tính Việt Nam có thể thu hút tổng dòng vốn nước ngoài từ các quỹ thụ động ở mức khoảng 4,5 tỷ USD trong trường hợp được cả FTSE và MSCI nâng hạng, và con số sẽ lớn hơn rất nhiều từ các quỹ chủ động.

Cập nhật về triển vọng ngành chứng khoán mới đây, VnDirect cho rằng quy định pháp luật trước đây cho phép Đại hội đồng cổ đông tự đặt ra mức trần sở hữu ngoại, thậm chí thấp hơn mức tối đa cho phép của ngành nghề (ví dụ: chỉ 5% hoặc 10%).

Việc này thường được thực hiện bởi một số công ty nhằm "né" vốn ngoại, đề phòng bị thâu tóm hoặc bảo vệ lợi ích của một nhóm cổ đông kiểm soát. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều cổ phiếu chất lượng cao bị "kín room" một cách giả tạo, gây khó khăn cho việc tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và làm giảm tính thanh khoản cũng như quy mô giao dịch của thị trường.

Theo quy định mới tại Nghị định 245/NĐCP bãi bỏ điểm e Điều 139 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP mới, các công ty đại chúng không được tự quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định mà phải tuân thủ mức trần tối đa theo pháp luật chuyên ngành và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Ngoại trừ một số ngành nghề đặc thù như truyền thông, ngân hàng, hàng không, viễn thông…, phần lớn tỷ lệ này là 100%. 

"Việc bãi bỏ quyền tự quyết FOL là một sự chuyển dịch quan trọng, chuyển quyết định về FOL từ phạm vi quản trị nội bộ sang phạm vi tuân thủ pháp luật về quyền tiếp cận thị trường. Thay đổi này ngay lập tức mở khóa dung lượng giao dịch và giải quyết tình trạng "kín room" giả, tăng tính thanh khoản cho các cổ phiếu", VnDirect nhấn mạnh.

VnEconomy

Điều này trực tiếp giải quyết tiêu chí "Hạn chế tiếp cận thị trường" mà MSCI và FTSE Russell yêu cầu và tạo ra động lực lớn để thu hút hàng tỷ đô vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống giao dịch mới KRX vào tháng 5/2025, được xem là yếu tố kỹ thuật then chốt giúp giao dịch trở nên thuận tiện hơn. Sự ra đời của KRX không chỉ là một nâng cấp công nghệ đơn thuần mà còn là điều kiện cần để thị trường có thể hấp thụ các dòng vốn khổng lồ từ các thương vụ IPO sắp tới, vốn có quy mô định giá lên đến hàng tỷ USD.

Hệ thống cũ trước đây khó có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn và các tính năng thanh toán hiện đại (như T+0, bán khống) để duy trì thanh khoản cho các mã cổ phiếu mới có vốn hóa lớn.

Từ khi đi vào hoạt động, mức giao dịch trung bình ngày (ADTV) của hệ thống cho cả năm 2025 đạt khoảng 1-1,2 tỷ USD/phiên giao dịch 25-30 nghìn tỷ đồng/phiên giao dịch tăng 20-25% so với cùng kỳ, đặc biệt đỉnh điểm ngày 29 tháng 07 năm 2025 thị trường đã ghi nhận hệ thống đã xử lý được một phiên thanh khoản lịch sử lên tới 80 nghìn tỉ đồng.

Do đó, KRX tạo ra một "đường cao tốc tài chính" để tiếp nhận và quản lý hiệu quả các dòng vốn lớn dự kiến đổ vào thị trường. Theo dự báo của VnDirect, mức giao dịch trung bình ngày trong giai đoạn tới có thể đạt mức 1,5-1,8 tỷ USD/phiên giao dịch tương đương với 35-40 nghìn tỷ đồng/phiên giao dịch, tăng 35-40% so với năm 2025 nhờ hiệu ứng từ việc nâng hạng của thị trường.

Dòng tiền bắt đáy “vào việc”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

12:19, 03/11/2025

Dòng tiền bắt đáy “vào việc”, cổ phiếu phục hồi diện rộng

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 22.000 tỷ đồng trong tháng 10

10:09, 03/11/2025

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 22.000 tỷ đồng trong tháng 10

Tiền đang rút khỏi nhóm vốn hóa lớn Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản

11:03, 03/11/2025

Tiền đang rút khỏi nhóm vốn hóa lớn Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản

Từ khóa:

Dòng vốn nước ngoài nâng hạng FTSE MSCI thanh khoản Thanh khoản chứng khoán tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đọc thêm

Cổ phiếu công nghệ giữ trụ chứng khoán Mỹ, dầu thô vững giá sau tin OPEC+

Cổ phiếu công nghệ giữ trụ chứng khoán Mỹ, dầu thô vững giá sau tin OPEC+

Nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ sau khi có thêm những thương vụ mới được công bố trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá vàng giữ mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust quay lại mua ròng

Giá vàng giữ mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust quay lại mua ròng

Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Bên lề tọa đàm về chủ đề thị trường chứng khoán ngày 23/10/2025, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chia sẻ quan điểm về phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng.

Công ty chứng khoán đánh giá "độ cứng" của mốc hỗ trợ 1600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/11/2025

Tự doanh

Tự doanh "đỡ lệnh", mua ròng hơn 800 tỷ

Tự doanh hôm nay mua ròng 874.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 728.2 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu công nghệ giữ trụ chứng khoán Mỹ, dầu thô vững giá sau tin OPEC+

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại, mở ra hành trình kết nối mới

Tiêu điểm

3

“Cơn sốt” thiết bị đeo theo dõi sức khỏe

Sức khỏe

4

Thị trường tỷ USD, công nghiệp hỗ trợ năng lượng vẫn vướng nhiều rào cản

Thị trường

5

“Đế chế” bán dẫn TSMC có kế hoạch tăng giá chip tới 10%

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy