Tự doanh "đỡ lệnh", mua ròng hơn 800 tỷ

Thị trường bước vào tháng 11 dự báo cho một giai đoạn khó khăn hơn khi không còn nhiều thông tin hỗ trợ. Ngay cả kết quả kinh doanh quý 3 đã ra nhưng phản ánh lên cổ phiếu nhìn chung rất mờ nhạt. VN-Index liên tục có những đợt bán tháo trong phiên, việc kéo trụ VIC để gồng chỉ số không nổi khi một đợt bán mạnh vào gần cuối hàng loạt cổ phiếu giảm sàn.

Đóng cửa, chỉ số bay 22,65 điểm tương ứng giảm 1,38% lùi về vùng giá 1.617. Độ rộng xấu với 240 mã giảm điểm chỉ còn lại 88 mã tăng. Bất động sản đổ sàn cả loạt như TCH, DXG, NVL, CEO... Tương tự chứng khoán có VIX và SHS chung một màu xanh lơ.

Trụ VIC được kéo giữ chỉ số nhưng áp lực bán tháo toàn thị trường quá lớn, chốt phiên chỉ giữ được mức tăng không đáng kể 2,36%. hàng loạt cổ phiếu bất động sản khác cũng bay màu như VHM, VRE, KDH, PDR, BCM, NVL.

Nhìn chung rất hiếm cổ phiếu giữ được màu xanh. Ngân hàng cũng tương tự khi hàng loạt mã nhuộm màu đỏ từ VCB, CTG, BID, TCB, VPB, MBB đến HDB, STB, SHB. Mức giảm ở nhóm vốn hóa lớn Ngân hàng và Chứng khoán mạnh hơn cả so với thị trường chung. Các nhóm ngành còn lại như sản xuất nguyên vật liệu, bán lẻ tiêu dùng, truyền thông, năng lượng cũng sụt giá mạnh ở các cổ phiếu tiêu biểu như MWG, HPG, GVR, VGI, MSN, VJC, HVN, GEE.

Riêng cổ phiếu công nghệ thông tin vẫn là những chuỗi ngày đi ngược lại xu hướng của thị trường. Khi cả thị trường đi lên FPT điều chỉnh và hôm nay cả thị trường bay màu mã này tăng 1,06%. Thanh khoản không cao là một chỉ báo đáng lưu ý cho thấy tiền đã không còn hào hứng vào bắt đáy.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt 32.500 tỷ đồng. So với phiên giao dịch trước đó tăng mạnh nhưng so bình quân với những phiên VN-Index bị bán tháo thì đây là vùng thấp. Điểm tích cực là khối ngoại giảm bán ròng, chỉ còn xả ròng 205.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 130.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VJC, HAH, PVD, VPB, CII, GMD, VSC, VIC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, MBB, STB, VRE, HDB, SSI, VCG, SHB, CTG.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 907.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 607.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Du lịch và Giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, DXG, VCI, GEX, MBB, DIG, VRE, TCB, VJC, PAN.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Ngân hàng. Top bán ròng có: FPT, SSI, MWG, VPB, VND, VHM, HAH, ACB, BAF.

Tự doanh mua ròng 874.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 728.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, MWG, TCB, VIC, HPG, MBB, STB, VPB, CTG, VJC.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, E1VFVN30, GMD, DXG, VHM, HAH, CTD, DCM, DPM, HAG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 186.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 10.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VJC, ACB, DXG, VIC, TCB, GMD, GEX, VCI, PVD. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, SSI, MSN, HDB, STB, VND, VHM, VRE, VCG, HPG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.885, 1 tỷ đồng, giảm -36,3% so với phiên liền trước và đóng góp 5,7% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý hôm nay có giao dịch nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận 1 triệu đơn vị cổ phiếu VIC (trị giá 191 tỷ đồng) và 800 nghìn đơn vị cổ phiếu VJC (trị giá 159,6 tỷ đồng) cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Phần mềm, Bảo hiểm trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Dệt may, Hàng không, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.