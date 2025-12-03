TT AVIO chính thức “sold out” dự án - Dấu ấn 1 năm tạo nên kỳ tích của liên doanh Nhật Bản

Giá vàng trong nước và thế giới
Lan Anh
03/12/2025, 08:00
Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, dự án TT AVIO đã chính thức sold out 100% giỏ hàng chỉ trong thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ thị trường và sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.
Với những ưu điểm vượt trội, từ vị trí đắc địa đến thiết kế hiện đại, đặc biệt là phân khúc vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao, TT AVIO đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người mua. Chắc chắn, sức nóng từ dự án này sẽ còn tiếp tục lan tỏa và tạo nên những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các dự án khác trong tương lai.
Một năm trước, giữa thị trường bất động sản đang khó khăn tìm lại nhịp cân bằng, TT AVIO xuất hiện đầy khác biệt. Bằng sứ mệnh không chỉ xây nhà, mà kiến tạo một chuẩn sống bền vững, phù hợp với những khách hàng có nhu cầu ở thực, nơi “chất lượng Nhật Bản” trở thành ngôn ngữ chung của niềm tin và khát vọng an cư của người Việt.
TT AVIO chọn con đường của sự chỉn chu và tử tế, khởi đầu bằng triết lý “Next Good” - Mỗi bước đi đều hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng, cộng đồng và thị trường.
“Sự chỉn chu, chất lượng, chuẩn mực sống bền vững”, những khái niệm nghe tưởng quen, nhưng ít dự án thực sự làm được. Giờ đây, sau một năm, TT AVIO đã chứng minh rằng, kiên định với giá trị thật luôn tạo nên sức vang bền bỉ hơn mọi chiến dịch quảng cáo.
Câu chuyện của TT AVIO được viết bởi sự đón nhận và niềm tin. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ căn hộ tại dự án đã có chủ sở hữu - một kỷ lục đáng tự hào giữa giai đoạn thị trường còn nhiều thận trọng. Theo đó, tháp Avis đã có hơn 1000 chủ nhân sở hữu chỉ trong 6 tháng kể từ ngày công bố chính thức (11/2024 – 4/2025), trong khi tháp Orion chỉ mất 4 tháng để ‘xô đổ’ được kỷ lục này.
Những con số ấy không chỉ phản ánh doanh số mà còn là thước đo niềm tin. Khách hàng đến với TT AVIO không vì khuyến mãi, mà vì sự chỉn chu và cảm giác về một tổ ấm phù hợp. Tại các sự kiện bán hàng, hàng trăm khách hàng trải nghiệm không gian trưng bày, lắng nghe tư vấn, xem sa bàn và tham quan căn hộ mẫu mang tinh thần Nhật Bản. Nhiều người chia sẻ họ “đốn tim” không bởi tiện ích phô trương, mà bởi sự tin cậy trong từng chi tiết - từ vật liệu, tiến độ đến sự tận tâm của đội ngũ.
TT AVIO tọa lạc trên trục DT743C (phường Dĩ An), liền kề Vincom Plaza Dĩ An và chỉ 5 phút đến thành phố Thủ Đức – vị trí chiến lược của trung tâm giao thương và phát triển khu Đông TP.HCM. Tại TT AVIO, “chuẩn Nhật” được chuyển hiện thức hóa thành trải nghiệm thực tế. Tinh thần “Next Good – tốt hơn mỗi ngày” hiện diện trong từng chi tiết - từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến dịch vụ cư dân, tạo nên một môi trường sống đầy khác biệt.
Hệ thống 89 tiện ích liên hoàn như vườn thiền trên không, hồ bơi Galaxy Pool công nghệ muối khoáng Nhật, Amazon Park, Chill Skyzone, phòng gym, Funny Town, khu BBQ, khu thể thao và dãy shophouse sầm uất kiến tạo một cộng đồng sống trọn vẹn, nơi cư dân cảm nhận rõ giá trị của “sống tốt hơn” mỗi ngày.
Các căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu cho mọi nhu cầu — từ người độc thân đến gia đình nhiều thế hệ. Vật liệu và thiết bị từ các thương hiệu châu Âu và Nhật như Toshiba, Hafele, Kohler, Yale, KONE…, cùng đơn vị vận hành quốc tế Anabuki bảo chứng chất lượng chuẩn Nhật. Liên doanh Nhật Bản và nhà thầu Ricons duy trì kỷ luật, tiến độ ấn tượng: tháp AVIS đã thi công đến tầng 13, thể hiện sự chỉn chu và minh bạch để kiến tạo tổ ấm mơ ước.
Một trong những yếu tố giúp TT AVIO tạo nên sức hút đặc biệt chính là chính sách thanh toán linh hoạt và nhân văn, được “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách hàng. Người mua có thể dễ dàng chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính của mình: Thanh toán 30% rồi trả góp khoảng 9 triệu đồng/tháng – không vay, không lãi; hoặc trường hợp vay, khách hàng thanh toán 20% rồi tạm ngưng thanh toán trong 30 tháng để tối ưu dòng tiền.
Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ chọn TT AVIO vì cảm nhận được “sự thấu hiểu” từ chủ đầu tư - một sự đồng hành thực sự thay vì chiến thuật bán hàng. Với sự hỗ trợ của các quỹ tài chính Nhật Bản, người mua được tiếp cận gói thanh toán chia nhỏ, lãi suất ưu đãi và thời gian trả linh hoạt, giúp hàng ngàn gia đình trẻ dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Ông Nguyễn Đình Trường, CEO Liên doanh Nhật Bản chia sẻ: “TT AVIO luôn vững niềm tin với triết lý Nhật Bản ‘Next Good’ – Tốt hơn mỗi ngày, từ thiết kế, tiện ích, chất lượng bàn giao và đặc biệt là chính sách thanh toán linh hoạt giúp nhiều gia đình trẻ tiếp cận một không gian sống vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đẳng cấp vượt trội”.
Chú thích: Cosmos Initia là một trong những tập đoàn bất động sản có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản. Trải qua hơn 50 năm phát triển, chúng tôi đã kiến tạo gần 2.000 dự án với hơn 100.000 căn hộ tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.
Mỗi giai đoạn phát triển của TT AVIO đều hướng tới mục tiêu “tốt hơn nữa”: Tiến độ, sản phẩm, chính sách và trải nghiệm cư dân. Dù thị trường biến động, TT AVIO vẫn tạo sức lan tỏa nhờ doanh số, niềm tin và sự nghiêm túc với thị trường Việt Nam. Sau một năm, TT AVIO đã trở thành biểu tượng uy tín và bền bỉ - dự án được kiến tạo bằng kỹ thuật, nuôi dưỡng bằng cảm xúc, và kết lại bằng niềm tự hào của hàng ngàn gia đình.
Việc xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nếu không dựa trên dữ liệu đầy đủ, minh bạch dễ dẫn đến tình trạng bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao đột biến. Đồng thời, việc áp dụng hệ số K ở mức lớn sẽ gây ra “cú sốc” tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa liên quan đến tiêu chí thẩm định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo cơ chế đặc thù. Cụ thể, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn tài chính, gồm tỷ lệ dư nợ vay và vốn chủ sở hữu theo quy định hiện hành. Cơ quan chức năng sẽ dựa trên hồ sơ, báo cáo tài chính để thẩm định, đảm bảo tuân thủ pháp luật về tín dụng và kinh doanh bất động sản…
Sau 90 ngày triển khai chiến dịch tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát 1.301.817 thửa đất, trong đó, đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn 6275/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, Thành phố giao các sở, ngành rà soát, điều chỉnh danh mục bến bãi vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm những điểm trung chuyển tự phát; kiên quyết giải tỏa trường hợp lấn chiếm đất đai và chấm dứt hoạt động của bến bãi trái phép…
UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND phường, xã; Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: