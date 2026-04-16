T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao
P.V
16/04/2026, 20:00
Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.
Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của T&T Group nói chung, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nói riêng trong hành trình cống hiến và kiến tạo những giá trị bền vững cho thể thao nước nhà suốt nhiều thập kỷ qua.
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TIÊN PHONG TRONG XÃ HỘI HÓA THỂ THAO
Giải Thể thao Cống hiến nằm trong trong hệ thống giải "Cống hiến" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức - một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực văn hóa - thể thao tại Việt Nam.
Với 4 hạng mục quan trọng gồm Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng.
Việc T&T Group được trao thưởng tại hạng mục “Khát vọng Cống hiến” trong mùa giải Cống hiến lần thứ 20 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ, nhất quán với triết lý phát triển thể thao vì cộng đồng, quốc gia trong suốt nhiều năm qua.
Không phải ngẫu nhiên mà Hội đồng bầu chọn của Giải Thể thao Cống hiến lựa chọn T&T Group cho hạng mục mang ý nghĩa này. Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, vai trò của các doanh nghiệp như T&T Group trở nên ngày càng quan trọng.
Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp, rồi sau đó đầu tư cho bóng đá, thể thao, nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển đã xác định rõ: làm thể thao không phải vì lợi ích kinh tế, mà là một sứ mệnh xã hội; và phải luôn nghĩ tới Tổ quốc với tinh thần cống hiến không vụ lợi. Triết lý ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động, từ bóng đá nam, bóng đá nữ cho đến các môn thể thao khác.
“Giải thưởng Khát vọng Cống hiến là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược đầu tư cho bóng đá, thể thao một cách bài bản, bền vững, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho các đội tuyển quốc gia và sự phát triển chung của thể thao Việt Nam”, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group chia sẻ sau khi nhận giải.
HÀNH TRÌNH BỀN BỈ VỚI BÓNG ĐÁ, THỂ THAO VIỆT NAM
T&T Group được vinh danh đúng vào dịp đặc biệt: Kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Bóng đá Hà Nội và đội bóng thủ đô cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình bền bỉ của T&T Group với bóng đá, thể thao Việt Nam. Từ một đội bóng non trẻ, Hà Nội FC vươn lên trở thành CLB giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp.
Nếu bóng đá nam là nền tảng, thì bóng đá nữ lại là nơi thể hiện rõ nhất “tính nhân văn” trong chiến lược của T&T Group. Khi tiếp quản CLB nữ Thái Nguyên - một đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí - T&T không chỉ “cứu” một đội bóng, mà còn góp phần thay đổi cả hệ sinh thái. Thu nhập cầu thủ tăng gấp 5–10 lần, chế độ đãi ngộ được cải thiện, thị trường chuyển nhượng lần đầu tiên hình thành trong bóng đá nữ Việt Nam. Ở một góc nhìn rộng hơn, đây là bước chuyển từ “nuôi dưỡng đam mê” sang “xây dựng nghề nghiệp” cho các nữ cầu thủ, một thay đổi mang tính cấu trúc của bóng đá nữ Việt Nam.
Không chỉ tập trung vào bóng đá, T&T Group còn kiên trì đầu tư vào những môn thể thao ít được chú ý hơn như bóng bàn - nơi thành công không đến từ hào quang truyền thông, mà từ sự bền bỉ và chiến lược dài hạn.
Từ CLB bóng bàn Hà Nội T&T đến mô hình hợp tác với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, đội bóng bàn CAND - T&T nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực hàng đầu quốc gia, cạnh tranh sòng phẳng với TP.HCM và Hà Nội. Tấm HCV SEA Games 2023 nội dung đôi nam nữ sau 26 năm chờ đợi của Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc cũng chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư bài bản, chuyên nghiệp của T&T Group.
Bên cạnh công tác đào tạo và phát triển đội tuyển, T&T Group còn đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức và đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn.
Đặc biệt, tinh thần “cống hiến” của T&T Group còn được thể hiện qua những hành động giàu tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ. Tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân Thái Lan, ông Đỗ Quang Hiển đã quyết định thuê chuyên cơ đưa gia đình các cầu thủ, người thân và đông đảo cổ động viên sang tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.
“KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN” - GIÁ TRỊ CỐT LÕI TẠO NÊN KHÁC BIỆT
Điểm khác biệt lớn nhất của T&T Group không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở triết lý phát triển. Trong khi nhiều mô hình thể thao còn phụ thuộc vào nguồn lực ngắn hạn, T&T Group lựa chọn con đường dài hơn: đầu tư vào con người, hệ thống và giá trị bền vững.
Ngay cả những nỗ lực như hỗ trợ thủ tục cho cầu thủ nhập tịch – tiêu biểu là trường hợp của Đỗ Hoàng Hên – cũng cho thấy một tư duy mở, hướng tới việc nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia.
“Khát vọng cống hiến” vì thế không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là kim chỉ nam xuyên suốt, được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế, bền bỉ qua nhiều năm.
Giải thưởng “Khát vọng Cống hiến” dành cho T&T Group không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh một doanh nghiệp, mà còn gửi đi một thông điệp rộng lớn hơn: thể thao cần những người làm bằng tâm huyết, tầm nhìn và trách nhiệm xã hội.
Và ở đó, “khát vọng cống hiến” không phải là đích đến, mà là một hành trình – hành trình mà T&T Group vẫn đang tiếp tục viết nên, từng ngày, bằng những đóng góp bền bỉ, đầy thiết thực cho thể thao và xã hội Việt Nam.
