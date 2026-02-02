Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Tài chính

Từ 1/2/2026, thời hạn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế XNK được ấn định tối đa 3 ngày

Hoàng Sơn

02/02/2026, 10:17

Từ 1/2/2026, thời hạn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu được ấn định tối đa 3 ngày làm việc nhằm chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ, đồng thời tăng cường kiểm soát nợ thuế trong lĩnh vực hải quan đối với ngân sách nhà nước...

VnEconomy

Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc triển khai thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định mới tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2026.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác thì người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản đề nghị đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo mẫu quy định.

Đối với trường hợp chưa thực hiện được bằng phương thức điện tử, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể nộp hồ sơ giấy gửi đến Chi cục Hải quan khu vực hoặc đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trụ sở chính, chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất gần nhất, Thông tư số 121/2025/TT-BTC nêu rõ.

Nguồn: Cục Hải quan
Nguồn: Cục Hải quan

Cụ thể, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, cơ quan hải quan phải có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung, hồ sơ quản lý thuế tại đơn vị cũng như các chứng từ liên quan. Từ đó xác định chính xác tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và thông báo kết quả xử lý cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(Cục Hải quan)

Căn cứ vào các quy định này, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực và đơn vị hải quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn.

Một điểm đáng chú ý trong quy trình mới là kể từ thời điểm cơ quan hải quan phát hành văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nợ thuế, doanh nghiệp sẽ tạm thời không được đăng ký mở tờ khai hải quan.

Đồng thời, Cục Hải quan cho biết văn bản xác nhận này chỉ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký.

Khoảng thời gian “chờ” này được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị hải quan liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu kế toán thuế xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện các khoản nợ thuế còn tồn tại hoặc phát sinh chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống,

Trong trường hợp qua rà soát phát hiện doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế – bao gồm cả các khoản đã được phản ánh trên hệ thống kế toán thuế tập trung lẫn những khoản chưa cập nhật, phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị phát hiện phải thông báo kịp thời cho phía cơ quan hải quan nơi đã thực hiện xác nhận để tiến hành xác minh, điều chỉnh lại tình trạng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

“Nếu quá thời hạn quy định mà Chi cục Hải quan khu vực hoặc đơn vị hải quan liên quan không có phản hồi, thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ thuế của doanh nghiệp phát sinh tại địa bàn mình quản lý”, Công văn của Cục Hải quan nhấn mạnh.

Chính vì vậy, việc triển khai đồng bộ quy trình xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo Thông tư 121/2025/TT-BTC nâng cao tính minh bạch, thống nhất trong xác nhận tình trạng tài chính của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động thương mại. Từ đó, góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ thuế cũng như tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ để phục vụ công tác hải quan và quản lý ngân sách nhà nước trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Từ khóa:

cục hải quan doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiểm tra thuế quản lý thuế tài chính Thông tư 121/2025/TT-BTC thủ tục hải quan thuế nhập khẩu thuế xuất khẩu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Multimedia
