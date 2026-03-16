Thị trường tiền điện tử “sôi động”

Khoảng 4 giờ sáng sớm nay, Bitcoin đã vượt 74.000 USD, mức giá mà đồng tiền điện tử này từng bốn lần thất bại chạm đến trong hai tuần qua.

Tính đến khoảng 15 giờ 20 phút ngày 16/3, giá Bitcoin ghi nhận giảm nhẹ, hiện còn khoảng 73.468 USD, song vẫn tăng 2,55% trong 24 giờ, và tăng 8,89% trong tuần qua.

Ether hiện giao dịch quanh mức 2.252 USD, tăng 6,69% trong 24 giờ qua và 13,45% so với một tuần trước – mức tăng theo tuần mạnh nhất trong nhiều tháng. Solana cũng tăng 5,75% trong ngày và 12,29% trong tuần, lên 93,49 USD. Trong khi đó, Dogecoin lần đầu chạm mốc 0,10 USD kể từ đầu tháng 3, tăng 5,61% trong ngày và 12,87% trong tuần.

Trong khi đó, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng giá trị thanh lý trên thị trường trong 24 giờ qua đạt 344 triệu USD với gần 92.000 nhà giao dịch. Trong đó, các vị thế bán khống chiếm 284,9 triệu USD, tương đương khoảng 83% tổng giá trị thanh lý.

Ether chịu tác động mạnh nhất với 127,9 triệu USD vị thế bán khống bị thanh lý, tiếp theo là Bitcoin với 124,5 triệu USD và Solana với 18,5 triệu USD.

Theo CoinDesk, tỷ lệ thanh lý nghiêng mạnh về các vị thế bán khống cho thấy đà tăng của thị trường phần nào được thúc đẩy bởi hiện tượng “short squeeze” (các nhà giao dịch đặt cược giá giảm buộc phải đóng vị thế). Bên cạnh đó, việc nhiều altcoin cùng tăng giá, kết hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô, cho thấy thị trường không chỉ tăng nhờ yếu tố kỹ thuật, mà còn đến từ sự thay đổi trong bối cảnh địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với Iran, dù Tehran phủ nhận việc chấp nhận đàm phán hoặc ngừng bắn. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz chỉ bị đóng đối với tàu với một số nước, thay vì đóng cửa hoàn toàn như lo ngại trước đó.

Theo đó, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng đến Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz vào Chủ nhật, đánh dấu chuyến tàu vận chuyển thương mại đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra.

Thị trường dầu mỏ sau đó cũng chứng kiến tín hiệu tích cực. Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh 104 USD/thùng, sau khi từng tăng lên 106,5 USD/thùng do các cuộc tấn công vào đảo Kharg, nhưng đã hạ nhiệt khi xuất hiện thông tin liên quan đến eo biển Hormuz. Giá dầu WTI cũng giảm xuống dưới 100 USD/thùng. Cùng lúc đó, đồng USD giảm khoảng 0,3%.

Đối với thị trường tiền điện tử, sự kết hợp giữa giá dầu và đồng USD giảm cùng tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đã giúp nới lỏng áp lực thanh khoản vốn đè nặng lên các tài sản rủi ro kể từ khi chiến sự bùng phát.

Mức tăng của hàng loạt các đồng tiền điện tử hiện ghi nhận mạnh nhất kể từ trước khi xung đột xảy ra. Theo các nhà quan sát, không phải diễn biến tăng giá của Bitcoin, biến động giá của altcoin mới là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang quay trở lại.

Trong tuần qua, giá Ether đã tăng mạnh hơn Bitcoin hơn 4%, còn Solana vượt hơn 2,3%, cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển sang các tài sản rủi ro cao hơn thay vì chỉ trú ẩn ở bitcoin.

Đáng chú ý, nền tảng phân tích dữ liệu và tâm lý thị trường tiền điện tử Santiment cho biết các ví lớn cũng đang tăng cường "gom hàng" khi giá Bitcoin duy trì quanh mốc 71.000 USD (trong tuần trước). Cụ thể, nhóm ví nắm giữ từ 10 - 10.000 Bitcoin, thường được xem là nhóm nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn đến thị trường, đã chuyển từ trạng thái bán ra sang tích lũy.

Theo đó, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC hiện kiểm soát khoảng 68,17% tổng nguồn cung Bitcoin, tăng nhẹ so với tỷ lệ 68,07% cách đây một tuần.

Dù mức tăng không lớn, Santiment cho rằng xu hướng dịch chuyển này vẫn đáng chú ý vì cho thấy dòng vốn đang dần quay trở lại nhóm nhà đầu tư lớn.

Theo nền tảng này, một kịch bản lý tưởng là khi các “cá voi” tiếp tục gia tăng tích lũy trong khi tỷ lệ nắm giữ của các ví nhỏ bắt đầu giảm. Điều đó cho thấy tài sản đang chuyển từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ, dễ bị tác động bởi biến động giá sang những "tay to", nhà đầu tư dài hạn.

Dù vậy, Santiment cho rằng việc thị trường đã chạm đáy hay chưa vẫn còn là câu hỏi mở. Nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục mua vào mạnh, khả năng thị trường còn điều chỉnh vẫn chưa thể loại trừ.