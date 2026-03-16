Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1.300 tỷ

VN-Index mở đầu tuần giao dịch bằng thêm một phiên điều chỉnh, đồng thời thanh khoản tiếp tục thu hẹp, phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông chưa đi đến hồi kết.

Trong phiên, chỉ số có thời điểm mất tới 13 điểm, cho thấy áp lực bán vẫn xuất hiện mạnh trong buổi giao dịch. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy dần cải thiện về cuối phiên giúp thị trường thu hẹp đáng kể mức giảm. Đóng cửa, VN-Index chỉ còn giảm hơn 3 điểm, lùi về vùng 1.693 điểm.

Độ rộng thị trường thể hiện trạng thái giằng co rõ rệt khi 149 mã tăng gần như cân bằng với 155 mã giảm, cho thấy dòng tiền đang lựa chọn cổ phiếu mang tính chọn lọc thay vì rút khỏi thị trường một cách đồng loạt. Một điểm đáng chú ý là nhóm dầu khí – năng lượng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng theo diễn biến của giá dầu thế giới. Đây đã là phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của nhiều cổ phiếu trong nhóm. BSR và BVD đồng loạt rơi xuống mức giá sàn, trong khi GAS giảm 4,25% và PLX giảm 2,51%.

Ở các nhóm ngành khác, thị trường tiếp tục thể hiện sự phân hóa mạnh. Nhóm tiêu dùng chịu áp lực bán khá rõ khi nhiều cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ như VNM, MSN, MWG, VPL. Ngành vận tải hàng không cũng suy yếu do giá nhiên liệu tăng cao có nguy cơ bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn như VJC, HVN, ACV.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng vốn hóa lớn điều chỉnh với các mã VCB, MBB, BID, VPB, nhưng dòng tiền lại có xu hướng dịch chuyển sang các ngân hàng quy mô nhỏ hơn như SHB, LPB, STB.

Song song với sự dịch chuyển này, dòng tiền đầu cơ tiếp tục hoạt động mạnh ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Một số cổ phiếu bật tăng kịch trần như VCK, NVL, MCH, cho thấy khẩu vị rủi ro vẫn tồn tại ở một bộ phận nhà đầu tư. Ngoài ra, nhóm công nghệ – viễn thông cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi FPT và VGI tăng khá.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm yếu của thị trường khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn chỉ đạt 25.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 1301.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1322.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MCH, VCK, PLX, MSN, ACB, TCX, NLG, VPX, HDB, GVR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, VIC, PVD, VHM, STB, VCB, BID, VND, DGC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 691.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 526.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, FPT, VSC, VIC, NVL, SSI, PVD, POW, VIX, VCG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: VCK, MCH, SHB, VJC, GVR, TCB, NLG, MSN, CTD.

Tự doanh mua ròng 358.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 369.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, MWG, FPT, HPG, VIC, GAS, VPB, SSI, VHM, VIB. Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, SHB, E1VFVN30, VCG, BCM, VCI, NLG, PVT, FUEVFVND, CII.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 327.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 427.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VSC, VCG, VRE, NVL, MBB, PLX, TCX, HDB, MSN. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dầu khí. Top mua ròng có BSR, VHM, DGC, PVD, SHB, VCB, VCK, VJC, BID, VIC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.936,5 tỷ đồng, giảm -6,4% so với phiên liền trước và đóng góp 11,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, SSB, HDB, SHB) và Chứng khoán (VIX, VDS).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Phần mềm, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Khai khoáng. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.