Việt Nam đổi mới và mở rộng cánh cửa xúc tiến du lịch
Tường Bách
16/03/2026, 10:11
Hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, mà được đặt trong tổng thể chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, mở rộng thị trường và thu hút dòng khách chất lượng cao...
Diễn ra từ ngày 13 - 16/3, Triển lãm Du lịch thế giới là một
trong những sự kiện du lịch lớn tại Pháp, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ
hành, cơ quan xúc tiến du lịch và điểm đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện thu hút
đông đảo người dân, chuyên gia và các doanh nghiệp trong ngành đến tìm kiếm
thông tin, xây dựng chương trình du lịch cũng như khám phá những điểm đến mới
trên thế giới.
Tại triển lãm năm nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những
điểm đến được nhiều doanh nghiệp và du khách Pháp quan tâm. Ông Frederic Poirier, Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á
- Ấn Độ - châu Đại Dương của Công ty du lịch Nomade Aventure, cho rằng sự đa dạng của các loại hình du lịch là một lợi
thế lớn của Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm du lịch miền núi, nghỉ dưỡng
biển, di chuyển dọc đất nước bằng tàu hỏa hoặc khám phá các đô thị đang phát
triển năng động.
Kết quả khảo sát được Ban tổ chức Triển lãm Du lịch
thế giới công bố cũng cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm những điểm đến được
du khách Pháp tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, cùng với các quốc gia châu Á như Nhật
Bản và Thái Lan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ của du
khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến xa, giàu trải nghiệm văn hóa và
thiên nhiên, trong đó Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn tại châu Á.
Tương tự, sự hiện diện của đoàn 60 doanh nghiệp lữ hành và
khách sạn Việt Nam tại triển lãm quốc tế Thaifex - Horec Asia 2026 (Bangkok,
Thái Lan) là bước đi nhằm tăng cường liên kết doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm
phát triển dịch vụ và mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị du lịch - khách sạn
khu vực ASEAN.
Thaifex – Horec Asia là một trong những triển lãm thương mại
lớn của khu vực dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HoReCa).
Năm 2026, sự kiện quy tụ gần 700 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia, dự kiến thu
hút hơn 20.000 khách tham quan thương mại, với tổng giá trị giao thương kỳ vọng
đạt trên 3,5 tỉ baht.
Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị giao lưu giữa Hiệp hội
Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Khách sạn Thái Lan đã trở thành điểm nhấn của hoạt
động xúc tiến, mở ra cơ hội hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai nước. Theo
ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc doanh nghiệp lữ hành
tham gia những triển lãm lớn như Thaifex - Horec Asia sẽ thúc đẩy quảng bá dịch
vụ, sản phẩm du lịch.
Với thị trường nội địa, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 là hoạt
động xúc tiến du lịch thường niên của Thủ đô nhằm tạo cú hích cho các chương
trình kích cầu du lịch ngay từ những tháng đầu năm. Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian
"Công nghệ", nơi du khách trải nghiệm các ứng dụng du lịch số hiện đại
như công nghệ thực tế ảo VR360, các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế, ứng dụng
trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân...
Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch
Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết: "Trên cơ sở đánh giá xu
hướng dịch chuyển thị trường và yêu cầu của khách quốc tế, năm 2026, Khánh
Hòa sẽ thực hiện xúc tiến du lịch theo hướng phân hóa thị trường rõ nét, gắn hoạt
động quảng bá với đặc trưng, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách”.
Trong đó, việc đón các đoàn famtrip, presstrip và KOL quốc
tế tiếp tục được xác định là kênh truyền thông quan trọng, không chỉ giúp quảng
bá điểm đến trên các kênh báo chí, mạng xã hội quốc tế, mà còn góp phần tạo hiệu
ứng truyền thông lan tỏa, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của
du khách.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón đoàn famtrip của các doanh nghiệp
từ Thái Lan, đoàn famtrip của Hãng hàng không Scoot thuộc Singapore Airlines
Group đến khảo sát du lịch. Trong đó, 9 thành viên đoàn famtrip của Hãng
hàng không Scoot đều là những KOL đến từ Singapore, Malaysia, Philippines,
Australia…
Cũng nhằm trao đổi về khả năng hợp tác, hỗ trợ xúc tiến, quảng
bá du lịch Việt Nam tại các thị trường mục tiêu, ngày
12/3 vừa qua, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có
buổi làm việc với đại diện Công ty VFS Global – đơn vị có nhiều kinh nghiệm làm
việc với các chính phủ trong nhiều lĩnh vực của ngành du lịch.
Tại buổi làm việc, ông Amar Rijhwani, Giám đốc Phát triển
kinh doanh khu vực châu Á và châu Úc của VFS Global cho biết doanh nghiệp có thể
tận dụng mạng lưới toàn cầu cũng như các kênh truyền thông và quan hệ đối tác sẵn
có để hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam.
Trước đó, không ít mô hình quảng bá do VFS Global triển khai
đã đạt được một số thành công nhất định tại nhiều thị trường. Đặc biệt, mô hình
“Tourism Kiosk” - các quầy thông tin quảng bá du lịch được đặt tại các trung
tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực của VFS Global tại Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực
Trung Đông. Khi khách hàng đến làm thủ tục visa tại các trung tâm này, họ có thể
tiếp cận thông tin, hình ảnh về các điểm đến du lịch, từ đó gợi mở nhu cầu du lịch
trong tương lai.
Ngoài ra, đơn vị cũng có thể hỗ trợ kết nối với mạng lưới
các đại lý lữ hành quốc tế thông qua việc tham gia các hiệp hội du lịch lớn tại
Ấn Độ hay Trung Quốc. Qua đó, góp phần giới thiệu và quảng bá điểm đến Việt Nam
đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại các thị trường này. Đồng thời, triển
khai các chiến dịch truyền thông trên những
kênh truyền thông và mạng xã hội nhằm tăng độ nhận diện cho điểm đến.
Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai
thông tin, trong năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức nhiều
chương trình giới thiệu du lịch tại các thị trường trọng điểm và mong muốn VFS
Global hỗ trợ kết nối khách mời, doanh nghiệp và tăng cường truyền thông cho
các hoạt động này tại địa phương. Bên cạnh đó, hai bên có thể nghiên cứu phối hợp
tổ chức hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm về xúc tiến quảng bá và phát
triển du lịch.
Trước mắt, hai bên sẽ duy trì trao đổi thông tin và nghiên cứu
khả năng triển khai thí điểm các hoạt động hợp tác tại một vài thị trường trọng
điểm. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả vào cuối năm 2026, hai bên sẽ xem xét mở rộng
các chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo nhằm góp phần tăng cường quảng
bá hình ảnh và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông
Bất chấp việc đóng cửa không phận và các chuyến bay vòng tốn kém qua Trung Đông, Thái Lan đã đón hơn 7 triệu du khách tính từ đầu năm đến ngày 11/3, cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ…
Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Tối 13/3, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/3, với chủ đề Du lịch xanh - Trải nghiệm số".
Maharashtra thu hút du khách Việt Nam qua du lịch di sản
Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…
Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…
Phố đêm Trường Tiền cùng một số không gian văn hóa, di tích trong nội thành Huế đang được đề xuất nghiên cứu khai thác để phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm đặc trưng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản...
