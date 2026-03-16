Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Việt Nam đổi mới và mở rộng cánh cửa xúc tiến du lịch

Tường Bách

16/03/2026, 10:11

Hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, mà được đặt trong tổng thể chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, mở rộng thị trường và thu hút dòng khách chất lượng cao...

Đà Nẵng phối hợp nền tảng du lịch trực tuyến Klook đưa hơn 30 nhà sáng tạo nội dung số Ấn Độ và Trung Đông đến quảng bá du lịch thành phố.
Diễn ra từ ngày 13 - 16/3, Triển lãm Du lịch thế giới là một trong những sự kiện du lịch lớn tại Pháp, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch và điểm đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, chuyên gia và các doanh nghiệp trong ngành đến tìm kiếm thông tin, xây dựng chương trình du lịch cũng như khám phá những điểm đến mới trên thế giới.

Tại triển lãm năm nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến được nhiều doanh nghiệp và du khách Pháp quan tâm. Ông Frederic Poirier, Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á - Ấn Độ - châu Đại Dương của Công ty du lịch Nomade Aventure, cho rằng sự đa dạng của các loại hình du lịch là một lợi thế lớn của Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm du lịch miền núi, nghỉ dưỡng biển, di chuyển dọc đất nước bằng tàu hỏa hoặc khám phá các đô thị đang phát triển năng động.

Kết quả khảo sát được Ban tổ chức Triển lãm Du lịch thế giới công bố cũng cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Pháp tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, cùng với các quốc gia châu Á như Nhật Bản và Thái Lan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ của du khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến xa, giàu trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên, trong đó Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn tại châu Á.

Du khách tìm hiểu các chương trình tham quan Việt Nam tại Triển lãm du lịch thế giới. Ảnh: TTXVN
Tương tự, sự hiện diện của đoàn 60 doanh nghiệp lữ hành và khách sạn Việt Nam tại triển lãm quốc tế Thaifex - Horec Asia 2026 (Bangkok, Thái Lan) là bước đi nhằm tăng cường liên kết doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm phát triển dịch vụ và mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị du lịch - khách sạn khu vực ASEAN.

Thaifex – Horec Asia là một trong những triển lãm thương mại lớn của khu vực dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HoReCa). Năm 2026, sự kiện quy tụ gần 700 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 20.000 khách tham quan thương mại, với tổng giá trị giao thương kỳ vọng đạt trên 3,5 tỉ baht.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị giao lưu giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Khách sạn Thái Lan đã trở thành điểm nhấn của hoạt động xúc tiến, mở ra cơ hội hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai nước. Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc doanh nghiệp lữ hành tham gia những triển lãm lớn như Thaifex - Horec Asia sẽ thúc đẩy quảng bá dịch vụ, sản phẩm du lịch.

Với thị trường nội địa, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên của Thủ đô nhằm tạo cú hích cho các chương trình kích cầu du lịch ngay từ những tháng đầu năm. Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian "Công nghệ", nơi du khách trải nghiệm các ứng dụng du lịch số hiện đại như công nghệ thực tế ảo VR360, các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân...

THAIFEX – HOREC ASIA là một trong những triển lãm thương mại lớn của khu vực dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết: "Trên cơ sở đánh giá xu hướng dịch chuyển thị trường và yêu cầu của khách quốc tế, năm 2026, Khánh Hòa sẽ thực hiện xúc tiến du lịch theo hướng phân hóa thị trường rõ nét, gắn hoạt động quảng bá với đặc trưng, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách”. 

Trong đó, việc đón các đoàn famtrip, presstrip và KOL quốc tế tiếp tục được xác định là kênh truyền thông quan trọng, không chỉ giúp quảng bá điểm đến trên các kênh báo chí, mạng xã hội quốc tế, mà còn góp phần tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón đoàn famtrip của các doanh nghiệp từ Thái Lan, đoàn famtrip của Hãng hàng không Scoot thuộc Singapore Airlines Group đến khảo sát du lịch. Trong đó, 9 thành viên đoàn famtrip của Hãng hàng không Scoot đều là những KOL đến từ Singapore, Malaysia, Philippines, Australia…

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên, quan trọng trên địa bàn thành phố. 
Cũng nhằm trao đổi về khả năng hợp tác, hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường mục tiêu, ngày 12/3 vừa qua, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc với đại diện Công ty VFS Global – đơn vị có nhiều kinh nghiệm làm việc với các chính phủ trong nhiều lĩnh vực của ngành du lịch.

Tại buổi làm việc, ông Amar Rijhwani, Giám đốc Phát triển kinh doanh khu vực châu Á và châu Úc của VFS Global cho biết doanh nghiệp có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu cũng như các kênh truyền thông và quan hệ đối tác sẵn có để hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam.

Trước đó, không ít mô hình quảng bá do VFS Global triển khai đã đạt được một số thành công nhất định tại nhiều thị trường. Đặc biệt, mô hình “Tourism Kiosk” - các quầy thông tin quảng bá du lịch được đặt tại các trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực của VFS Global tại Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông. Khi khách hàng đến làm thủ tục visa tại các trung tâm này, họ có thể tiếp cận thông tin, hình ảnh về các điểm đến du lịch, từ đó gợi mở nhu cầu du lịch trong tương lai.

Ngoài ra, đơn vị cũng có thể hỗ trợ kết nối với mạng lưới các đại lý lữ hành quốc tế thông qua việc tham gia các hiệp hội du lịch lớn tại Ấn Độ hay Trung Quốc. Qua đó, góp phần giới thiệu và quảng bá điểm đến Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại các thị trường này. Đồng thời, triển khai các chiến dịch truyền thông trên những kênh truyền thông và mạng xã hội nhằm tăng độ nhận diện cho điểm đến.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai làm việc với Công ty VFS Global nhằm trao đổi về khả năng hợp tác, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam.
Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai thông tin, trong năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức nhiều chương trình giới thiệu du lịch tại các thị trường trọng điểm và mong muốn VFS Global hỗ trợ kết nối khách mời, doanh nghiệp và tăng cường truyền thông cho các hoạt động này tại địa phương. Bên cạnh đó, hai bên có thể nghiên cứu phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm về xúc tiến quảng bá và phát triển du lịch.

Trước mắt, hai bên sẽ duy trì trao đổi thông tin và nghiên cứu khả năng triển khai thí điểm các hoạt động hợp tác tại một vài thị trường trọng điểm. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả vào cuối năm 2026, hai bên sẽ xem xét mở rộng các chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo nhằm góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Từ khóa:

Du lịch Việt Nam THAIFEX – HOREC ASIA 2026 Triển lãm Du lịch thế giới 2026 Vneconomy xúc tiến du lịch

Đọc thêm

Bất chấp việc đóng cửa không phận và các chuyến bay vòng tốn kém qua Trung Đông, Thái Lan đã đón hơn 7 triệu du khách tính từ đầu năm đến ngày 11/3, cho thấy nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ…

Tối 13/3, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/3, với chủ đề Du lịch xanh - Trải nghiệm số".

Sở hữu nhiều di sản văn hóa và các trung tâm Phật giáo cổ đại nổi tiếng thế giới, bang Maharashtra (Ấn Độ) đang đẩy mạnh mở rộng thị trường khách Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với du lịch văn hóa và hành hương Phật giáo...

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi…

Phố đêm Trường Tiền cùng một số không gian văn hóa, di tích trong nội thành Huế đang được đề xuất nghiên cứu khai thác để phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm đặc trưng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy