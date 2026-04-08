Trang chủ Bất động sản

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Phan Dương

08/04/2026, 16:01

Theo quy định mới có hiệu lực từ 7/4/2026, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, có thu nhập không quá 35 triệu đồng/tháng; vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội…

Ảnh minh hoạ

Ngày 07/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội…

Trong đó có sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập thêm 5 triệu đồng đối với người độc thân và 10 triệu đồng đối với vợ chồng người đã kết hôn…

Cụ thể, trường hợp đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ); Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ); Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

“Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình", Nghị định nêu rõ.

Nghị định 136/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 67 về điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng mở rộng thành phần thu nhập (bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn). Đồng thời, thay cách xác định trần thu nhập đối với trường hợp vợ/chồng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Nhà ở: từ hệ số cố định (1,5 lần thu nhập bậc Đại tá) sang công thức linh hoạt hơn (thu nhập bậc Đại tá + mức lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30)…

Cũng theo Nghị định 136/2026/NĐ-CP, các giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (7/4/2026) thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận.

LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

94% người Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống trong lành, cho thấy yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

Ngành đóng tàu sa sút dẫn đến tình trạng một số dự án đóng tàu trên địa bàn Hải Phòng được đầu tư dở dang rồi bỏ hoang…

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ khi các yếu tố pháp lý, năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm trở thành thước đo để đánh giá chủ đầu tư.

Không còn là những kỳ nghỉ ngắn ngày để tìm cảm giác thư thái, sức khỏe bền vững được nuôi dưỡng từ những thói quen chăm sóc mỗi ngày. Khi môi trường sống được thiết kế để khuyến khích vận động, thư giãn và trị liệu thường nhật, con người không chỉ cải thiện thể chất mà còn tái thiết lập trạng thái cân bằng lâu dài.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

