Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

07/04/2026, 17:33

Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt là dấu mốc đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để lập đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập – một đô thị có quy mô lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước...

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng trên địa bàn phường Hải Châu.

Ngày 06/4/2026 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo nội dung Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 11.859 km2, (bao gồm cả không gian biển); Phía Bắc giáp thành phố Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp biển Đông.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm định hướng phát triển không gian tổng thể cho thành phố sau sáp nhập, bảo đảm tổ chức lãnh thổ, cấu trúc đô thị - nông thôn, hệ thống trung tâm, không gian ngầm và hạ tầng khung phát triển đồng bộ, thống nhất; phát triển cân bằng giữa vùng Đông là khu vực đồng bằng ven biển và vùng Tây là khu vực miền núi, trung du, đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy lợi thế nổi trội của mỗi vùng; phát triển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giá trị tự nhiên, có bản sắc, bền vững… Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch cấp dưới, quản lý phát triển đô thị - nông thôn, quản lý đầu tư xây dựng và xây dựng các chương trình, kê hoạch phát triển theo từng giai đoạn.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, có bản sắc, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm lớn về logistics, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch và đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế.

Cụ thể, nhiệm vụ quy hoạch chung với mục tiêu phát triển đến năm 2050: Xây dựng Đà Nẵng là thành phố hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; đóng vai trò là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biến, thương mại, tài chính,thương mại tự do, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm du lịch - di sản, văn hóa - thế thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo; Tầm nhìn đên năm 2075: Xây dựng Đà Năng là thành phô sinh thái, hiện đại, thông minh, và giàu bản sắc; Thành phô có sức hâp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế.

Điểm đáng chú ý là về định hướng phát triển không còn theo mô hình đơn cực, mà tổ chức lại không gian theo cấu trúc đa trung tâm, đa cực, gắn kết chặt chẽ giữa vùng ven biển – đồng bằng – miền núi; giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – sinh thái. Đồng thời, quy hoạch cũng xác lập vai trò của Đà Nẵng như một đầu mối giao thông chiến lược quốc gia và quốc tế, kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống cảng biển, sân bay và các trục liên vùng.

Đặc biệt, tiến độ lập đồ án được xác định không quá 15 tháng từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch theo quy định. Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng là nhiệm vụ này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Đây là tiến độ rất nhanh đối với một quy hoạch có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu tích hợp cao, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và thành phố trong việc sớm định hình lại không gian phát triển cho Đà Nẵng mới.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không chỉ là bước thủ tục, mà là khâu “đặt đề bài” chiến lược, quyết định chất lượng và tầm nhìn của toàn bộ đồ án. Trong bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện – từ không gian, hạ tầng đến mô hình tăng trưởng – thì đây chính là nền tảng để thành phố bứt phá, khai thác tối đa lợi thế quy mô, vị trí và liên kết vùng.

Thay đổi góc nhìn về nhà ở trong bối cảnh giá nhà leo thang

Trong bối cảnh giá nhà tăng cao, nhiều quốc gia đang chuyển sang cách tiếp cận mới: coi nhà ở như một loại hạ tầng thiết yếu trong chiến lược phát triển đô thị. Theo đó, nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội…

Hà Nội: Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố

An ninh phi truyền thống như ngập lụt, giao thông, ô nhiễm môi trường đang là thách thức với quá trình phát triển của Hà Nội. Việc đưa yếu tố này vào quy hoạch là cần thiết để bảo đảm đô thị an toàn, bền vững và nâng cao chất lượng sống…

Xu hướng lựa chọn không gian sống vì sức khỏe

94% người Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống trong lành, cho thấy yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung điều chỉnh trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

Trong Luật Nhà ở sửa đổi lần này, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tăng phân cấp cho địa phương và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nhà ở…

Thu hút 100 đại lý ra quân, Khải Hoàn Imperial gây chú ý với định vị căn hộ Bespoke tại Đông Bắc TP.HCM

Sự kiện kickoff dự án Khải Hoàn Imperial vừa diễn ra đã thu hút hơn 3.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 100 đại lý phân phối, qua đó giới thiệu ra thị trường nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Tiêu điểm

2

TP.HCM nghiên cứu xây phim trường 150 ha và Bảo tàng Âm nhạc ứng dụng AI

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Hà Nội: Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố

Bất động sản

5

Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy