Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt là dấu mốc đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để lập đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập – một đô thị có quy mô lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước...

Ngày 06/4/2026 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo nội dung Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 11.859 km2, (bao gồm cả không gian biển); Phía Bắc giáp thành phố Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp biển Đông.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm định hướng phát triển không gian tổng thể cho thành phố sau sáp nhập, bảo đảm tổ chức lãnh thổ, cấu trúc đô thị - nông thôn, hệ thống trung tâm, không gian ngầm và hạ tầng khung phát triển đồng bộ, thống nhất; phát triển cân bằng giữa vùng Đông là khu vực đồng bằng ven biển và vùng Tây là khu vực miền núi, trung du, đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy lợi thế nổi trội của mỗi vùng; phát triển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giá trị tự nhiên, có bản sắc, bền vững… Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch cấp dưới, quản lý phát triển đô thị - nông thôn, quản lý đầu tư xây dựng và xây dựng các chương trình, kê hoạch phát triển theo từng giai đoạn.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, có bản sắc, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm lớn về logistics, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch và đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế.

Cụ thể, nhiệm vụ quy hoạch chung với mục tiêu phát triển đến năm 2050: Xây dựng Đà Nẵng là thành phố hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; đóng vai trò là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biến, thương mại, tài chính,thương mại tự do, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm du lịch - di sản, văn hóa - thế thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo; Tầm nhìn đên năm 2075: Xây dựng Đà Năng là thành phô sinh thái, hiện đại, thông minh, và giàu bản sắc; Thành phô có sức hâp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế.

Điểm đáng chú ý là về định hướng phát triển không còn theo mô hình đơn cực, mà tổ chức lại không gian theo cấu trúc đa trung tâm, đa cực, gắn kết chặt chẽ giữa vùng ven biển – đồng bằng – miền núi; giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – sinh thái. Đồng thời, quy hoạch cũng xác lập vai trò của Đà Nẵng như một đầu mối giao thông chiến lược quốc gia và quốc tế, kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống cảng biển, sân bay và các trục liên vùng.

Đặc biệt, tiến độ lập đồ án được xác định không quá 15 tháng từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch theo quy định. Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng là nhiệm vụ này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Đây là tiến độ rất nhanh đối với một quy hoạch có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu tích hợp cao, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và thành phố trong việc sớm định hình lại không gian phát triển cho Đà Nẵng mới.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không chỉ là bước thủ tục, mà là khâu “đặt đề bài” chiến lược, quyết định chất lượng và tầm nhìn của toàn bộ đồ án. Trong bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện – từ không gian, hạ tầng đến mô hình tăng trưởng – thì đây chính là nền tảng để thành phố bứt phá, khai thác tối đa lợi thế quy mô, vị trí và liên kết vùng.