Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Ngày 06/4/2026 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo nội dung Quyết định, phạm
vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng,
với quy mô khoảng 11.859 km2, (bao gồm cả không gian biển); Phía Bắc giáp thành
phố Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ
Nhân dân Lào, phía Đông giáp biển Đông.
Mục tiêu lập quy hoạch nhằm định hướng
phát triển không gian tổng thể cho thành phố sau sáp nhập, bảo đảm
tổ chức lãnh thổ, cấu trúc đô thị - nông thôn, hệ thống trung tâm, không gian
ngầm và hạ tầng khung phát triển đồng bộ, thống
nhất; phát triển cân bằng giữa vùng Đông
là khu vực đồng bằng ven biển và vùng Tây là khu vực miền núi, trung du,
đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy lợi thế nổi
trội của mỗi vùng; phát triển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giá trị tự nhiên, có bản sắc, bền vững…
Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch cấp dưới, quản lý phát triển
đô thị - nông thôn, quản lý đầu tư xây dựng và
xây dựng các chương trình, kê hoạch phát
triển theo từng giai đoạn.
Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở
thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, có bản sắc, là cực tăng trưởng
quan trọng của quốc gia, trung tâm lớn về logistics, tài chính, công nghiệp
công nghệ cao, du lịch và đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế.
Cụ thể, nhiệm vụ quy hoạch chung với mục
tiêu phát triển đến năm 2050: Xây dựng Đà Nẵng là thành phố hiện đại, thông
minh, đáng sống và giàu bản sắc; là cực tăng trưởng quan trọng của
quốc gia; đóng vai trò là trung
tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biến, thương mại, tài chính,thương
mại tự do, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm
du lịch - di sản, văn hóa - thế thao, giáo dục -
đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc
quốc phòng, an ninh và chủ quyền
biển đảo; Tầm nhìn đên năm 2075: Xây dựng Đà Năng là thành phô sinh thái,
hiện đại,
thông minh, và giàu bản sắc; Thành phô có sức hâp
dẫn, an toàn và đáng sống mang
tầm quốc tế.
Điểm đáng chú ý là về định hướng phát triển
không còn theo mô hình đơn cực, mà tổ chức lại không gian theo cấu trúc đa
trung tâm, đa cực, gắn kết chặt chẽ giữa vùng ven biển – đồng bằng – miền núi;
giữa đô thị – công nghiệp – dịch vụ – sinh thái. Đồng thời, quy hoạch cũng xác
lập vai trò của Đà Nẵng như một đầu mối giao thông chiến lược quốc gia và quốc
tế, kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống cảng biển, sân bay và các trục
liên vùng.
Đặc biệt, tiến độ lập đồ án được xác định
không quá 15 tháng từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi
trình cơ quan thẩm định quy hoạch theo quy định. Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng
là nhiệm vụ này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Đây là tiến độ rất nhanh đối với
một quy hoạch có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu tích hợp cao, thể hiện
quyết tâm của Chính phủ và thành phố trong việc sớm định hình lại không gian
phát triển cho Đà Nẵng mới.
Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không chỉ
là bước thủ tục, mà là khâu “đặt đề bài” chiến lược, quyết định chất lượng và tầm
nhìn của toàn bộ đồ án. Trong bối cảnh Đà Nẵng sau sáp nhập đang đứng trước yêu
cầu tái cấu trúc toàn diện – từ không gian, hạ tầng đến mô hình tăng trưởng –
thì đây chính là nền tảng để thành phố bứt phá, khai thác tối đa lợi thế quy
mô, vị trí và liên kết vùng.