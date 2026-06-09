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Hà Nội đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hoàng Bách

09/06/2026, 16:08

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Các dự án được phân bố tại nhiều phường, xã, góp phần mở rộng quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, phường Hoàng Mai có dự án Khu nhà ở xã hội Hồ Đền Lừ (10.041m2); phường Từ Liêm có dự án Nhà ở xã hội Mễ Trì (5.230m2); phường Long Biên có dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Bảo Ngọc (6.590m2), Nhà ở xã hội CT8 và CT9 Thạch Bàn thuộc dự án Khu dân cư và thương mại Berjaya - Handico 12 (19.500m2), Nhà ở xã hội Cổ Linh (42.252m2).

Phường Hoàng Liệt có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại các lô đất HH-11, HH-12, CX-09 trong Khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm (33.085m2), khu nhà ở xã hội Nam Hồ Linh Đàm (22.874m2), dự án “Khu nhà ở xã hội Linh Đàm” (42.033m2); phường Thanh Liệt có dự án Khu nhà ở xã hội IEC (6.818m2), Nhà ở xã hội NC3 Khu đô thị Cầu Bươu (4.382m2); phường Phương Liệt có dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình (9.305m2), Nhà ở xã hội Phương Liệt (13.247m2).

Ngoài ra, phường Định Công có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội X2 Định Công (11.634m2); Khu nhà ở xã hội tại ô đất 18 - Khu đô thị nam đường vành đai 3; Nhà ở xã hội Bắc Đại Kim (9.863m2); Nhà ở xã hội Bắc Đại Kim tại các ô đất ký hiệu 23, 24 và 26B thuộc Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng (9650m2).

Phường Bồ Đề có dự án Khu nhà ở xã hội Hồng Tiến (8.888m2); phường Việt Hưng có dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng (60.295m2); phường Lĩnh Nam có dự án Nhà ở xã hội Hưng Phúc tại Ao Vực (7.160m2); phường Xuân Đỉnh có dự án Nhà ở xã hội tại lô B Khu nhà ở Xuân Đỉnh (20.000m2).

Bên cạnh đó, xã Thường Tín có dự án Khu nhà ở xã hội Văn Bình tại ô đất ký hiệu CHT.6-OM-01 (12.800m2), khu nhà ở xã hội Bình Vọng (29.000m2), khu nhà ở xã hội Tiền Phong (55.711m2), khu nhà ở xã hội Ngọc Hồi (46.280m2), cùng các khu nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu CHT.4-OM-01 (11.900m2), CHT.4-OM-08 (9.700m2), CHT.4-OM-05 (3.900m2), CHT.4-OM-03, CHT.4-OM-04 (6.000m2), CHT.4-OM-07 (8.100m2).

Xã Ngọc Hồi có dự án Nhà ở xã hội Ngọc Hồi tại đường Liên Ninh (13.100m2); xã Bát Tràng có dự án Nhà ở xã hội Bát Tràng (555.200m2) và Nhà ở xã hội Kim Lan (63.661m2); xã Gia Lâm có dự án Nhà ở xã hội tại xã Gia Lâm (15.214m2), Nhà ở xã hội tập trung Gia Lâm (37.140m2), Khu nhà ở xã hội Bầu trời hạnh phúc (171.269m2); xã Đông Anh có dự án Khu nhà ở xã hội Dục Tú (2.202m2), Khu nhà ở xã hội Việt Hùng 1 (8.720m2); xã Thư Lâm có dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đông Anh (130.025m2); xã Thạch Thất có dự án Nhà ở xã hội ĐT419 thị trấn Liên Quan (18.060m2) và Nhà ở xã hội H10 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc (12.314m2)…

Đáng chú ý, trong danh mục lần này, một số dự án được đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, như: khu nhà ở xã hội Lương Châu và Tiên Dược tại xã Sóc Sơn; dự án Ô Diên Green và Tre Việt Xanh tại xã Ô Diên; dự án nhà ở xã hội Phú Lương, phường Phú Lương; dự án nhà ở xã hội an sinh Kiều Phú, xã Kiều Phú và dự án nhà ở xã hội Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh…

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đã được chấp thuận. Trong số đó, đối với 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 83.000 căn hộ, hiện đã khởi công 13 dự án với 11.124 căn; 41 dự án với 32.000 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, hiện khởi công 9 dự án với 7.597 căn, đến cuối năm 2026 dự kiến khởi công 10 dự án với 8.037 căn…

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Từ khóa:

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