Nghệ An bứt phá trên bản đồ thu hút FDI

Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sự bứt phá về FDI không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, mà còn kéo theo những thay đổi rõ nét về việc làm, dịch vụ, nhà ở và diện mạo đô thị.

Những năm gần đây, Nghệ An liên tục ghi dấu trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút hơn 2,2 tỷ USD vốn FDI, vươn lên vị trí thứ 2 cả nước. Đây là bước tiến mạnh mẽ của Nghệ An trong cuộc đua thu hút dòng vốn chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương đang cạnh tranh quyết liệt để đón làn sóng dịch chuyển sản xuất.

Nghệ An trở thành tâm điểm mới trên bản đồ đầu tư quốc gia. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An.

Không chỉ tăng về quy mô vốn, dòng FDI vào Nghệ An đang có sự thay đổi về chất. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dệt may công nghệ cao… cho thấy tỉnh đang dần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Lũy kế đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có 198 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký vượt 9 tỷ USD. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 - 6 tỷ USD vốn FDI, hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Để có được kết quả này, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và quỹ đất phát triển công nghiệp. Tỉnh đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Sự quyết tâm của chính quyền địa phương, cùng nguồn lao động dồi dào, chi phí cạnh tranh và vị trí kết nối thuận lợi giữa Bắc Trung Bộ với các trung tâm kinh tế lớn đã tạo nên lực hút ngày càng rõ nét.

HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Dòng vốn FDI không chỉ tạo thêm nhà máy hay khu công nghiệp, mà còn làm thay đổi cấu trúc phát triển của địa phương. Khi các doanh nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động, nhu cầu lao động tăng lên, kéo theo sự dịch chuyển dân cư, chuyên gia, kỹ sư, người lao động và các dịch vụ phụ trợ.

Bức tranh kinh tế Nghệ An ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5 - 11,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 145.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD. Các chỉ tiêu này phản ánh kỳ vọng lớn của địa phương trong việc mở rộng quy mô kinh tế, nâng chất lượng tăng trưởng và từng bước khẳng định vai trò trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong đó, hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng. Các tuyến giao thông chiến lược, hệ thống khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics được đầu tư đồng bộ đang tạo thêm dư địa phát triển cho Nghệ An. Các dự án hạ tầng trọng điểm gồm: Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Đường sắt cao tốc Bắc Nam, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh và Cảng nước sâu Cửa Lò.

Vị trí dự kiến đặt ga Vinh mới của đoạn đường sắt cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Nghệ An. Nguồn ảnh: Merivista.

Đây là xu hướng từng diễn ra tại nhiều địa phương công nghiệp phát triển mạnh. Khi các khu công nghiệp thu hút được doanh nghiệp lớn, khu vực xung quanh thường nhanh chóng hình thành các cộng đồng cư dân mới, kéo theo sự phát triển của nhà ở, thương mại, dịch vụ và các mô hình đô thị đồng bộ. Với Nghệ An, quá trình này đang dần hiện hữu khi dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ về, lực lượng lao động gia tăng và các trục hạ tầng mới được hình thành.

VSIP NGHỆ AN VÀ VAI TRÒ ĐẦU TÀU TRONG CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Tại Nghệ An, VSIP được xem là một trong những hạt nhân quan trọng trong chiến lược thu hút FDI và phát triển công nghiệp của địa phương. Với tổng quy mô các khu VSIP I, II, III khoảng 1.049 ha, cùng định hướng tiếp tục triển khai VSIP IV, V, hệ thống VSIP đang góp phần mở rộng không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của khu vực.

Bám sát định hướng phát triển xanh của hệ thống VSIP tại Việt Nam, VSIP Nghệ An tập trung thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như logistics, sản xuất điện tử, lắp ráp và công nghiệp hỗ trợ. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp FDI lớn như Foxconn, Luxshare, Goertek… không chỉ tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà còn kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích đô thị.

Khi lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động gia tăng, nhu cầu về những khu đô thị được quy hoạch bài bản, kết nối thuận tiện với trung tâm việc làm trở nên rõ nét hơn. Trong xu hướng đó, các sản phẩm thấp tầng như nhà phố, shophouse có dư địa phát triển nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa an cư, kinh doanh, cho thuê và tích sản dài hạn.

Nắm bắt xu hướng này, Merivista là một trong những khu đô thị mới được giới thiệu tại VSIP Nghệ An, cung cấp các dòng sản phẩm nhà phố, shophouse trong không gian sống hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống - làm việc - thương mại tại khu vực.

Khu đô thị Merivista mới được ra mắt tại VSIP Nghệ An. Nguồn ảnh: Merivista.

Trong dài hạn, khi Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thu hút FDI, mở rộng hạ tầng và nâng cấp chất lượng tăng trưởng, nhu cầu về các không gian đô thị đồng bộ sẽ ngày càng rõ nét. Đây cũng là cơ sở để những dự án được quy hoạch bài bản tại các khu vực có động lực công nghiệp, hạ tầng và dân cư phát triển phát huy giá trị trong chu kỳ tăng trưởng mới của địa phương.