Từ Bắc vào Nam, các khu nghỉ dưỡng rộn ràng không khí Tết

Tại TP.HCM, Sở Du lịch thành phố đã phát động chiến dịch quảng bá "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn" với 27 ngôn ngữ. Hơn 100 sản phẩm du lịch đã được chuẩn bị, kết hợp ưu đãi giảm giá lưu trú lên đến 45%. Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều hoạt động với điểm nhấn là lễ hội Thần Tài 2025, cùng hoạt động gói bánh chưng và biểu diễn nghệ thuật tại các khu nghỉ dưỡng.

Quảng Ninh cũng không kém cạnh với chương trình biểu diễn nghệ thuật “Around Tet Viet Nam” và không gian hoa cẩm tú cầu. Sa Pa (Lào Cai) tiếp tục là điểm đến yêu thích nhờ hiện tượng băng tuyết trên đỉnh Fansipan và hội Xuân mở cổng trời diễn ra từ mùng 3 đến 16 tháng Giêng, bao gồm lễ hội Gầu Tào và lễ mở cổng trời tại Thanh Vân Đắc Lộ. Trong khi đó, Hà Nội tỏa sáng với chuỗi lễ hội truyền thống như hội chữ Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, và lễ hội chùa Hương…

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương cùng loạt hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa của các cơ sở lưu trú không chỉ mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Dự báo, kỳ nghỉ Tết năm nay sẽ là thời điểm bùng nổ cho ngành du lịch Việt.

SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI

Sofitel Legend Metropole Hà Nội tổ chức chào đón Tết Ất Tỵ với nhiều hoạt động thú vị và các sự kiện ẩm thực đặc sắc. Nhà hàng Spice Garden giới thiệu thực đơn 5 món mang đậm hương vị Việt. Nhà hàng - quầy bar - sảnh whisky thời thượng Angelina ra mắt thực đơn cocktail Tết đặc biệt nhằm tôn vinh ý nghĩa và phong tục ngày Tết Cổ truyền qua những câu chuyện dân gian Việt Nam.

Tiệm bánh L’Epicerie sẽ phục vụ những giỏ quà tặng sang trọng, ý nghĩa được lựa chọn kỹ lưỡng với các món ăn mang đậm hương vị Việt cùng những sản phẩm nhập khẩu cao cấp. Metropole Hà Nội cũng vừa mở cửa trở lại La Boutique – cửa hàng lưu niệm độc đáo nằm trong khuôn viên khách sạn - với diện mạo hoàn toàn mới.

PAN PACIFIC HÀ NỘI

Đắm chìm trong không gian đẳng cấp trên tầng cao, nơi du khách có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh lung linh của thành phố, vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, đêm tiệc Giao thừa thăng hoa tại The Summit Bar sẽ là một trải nghiệm khó quên. Thưởng thức ẩm thực đỉnh cao chuẩn 5 sao, xem chương trình Táo Quân và rinh về những phần quà bất ngờ với chương trình bốc thăm trúng thưởng... chỉ từ 980.000 đồng/người lớn (bao gồm đồ ăn nhẹ và 02 đồ uống tuỳ chọn với thức uống không cồn, rượu vang) và 490.000 đồng/trẻ em 6 - 12 tuổi (bao gồm đồ ăn nhẹ, thức uống không cồn, kem tươi).

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết, khách sạn Pan Pacific Hà Nội còn có các chương trình: Yến tiệc mừng xuân - khám phá quầy ẩm thực Tết Việt Nam trong không gian sang trọng; Trà chiều dáng xuân - thưởng thức trà chiều trong không gian lãng mạn; Đặc sắc Quảng Đông - bữa tiệc với những món ăn mang ý nghĩa may mắn tốt lành...

HOIANA RESORT & GOLF

Chào đón một năm mới thịnh vượng, gắn kết và nhiều niềm vui, Hoiana Resort & Golf cho ra mắt gói phòng ưu đãi mùa Tết với giá khởi điểm từ 2.520.000 đồng/đêm, bao gồm bữa sáng tự chọn hằng ngày, chương trình trà chiều và nhiều ưu đãi khác - vô cùng lý tưởng cho các gia đình sum vầy ngày Tết.

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất thế giới còn phục vụ các chương trình ẩm thực đặc sắc, truyền thống ngày đầu năm mới từ các nước trong khu vực như Trung Hoa, Hàn Quốc và các món ăn truyền thống Việt Nam tại hơn 20 nhà hàng. Thêm niềm vui ngày đầu năm, Hoiana Resort & Golf tổ chức đa dạng các hoạt động dành cho gia đìnhvới các trò chơi dân gian truyền thống, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, và các chương trình giải trí hấp dẫn diễn ra xuyên suốt dịp Tết.

THE ANAM

Hai khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh và The Anam Mũi Né sẽ đón chào ngày lễ quan trọng nhất trong năm với buổi lễ Thượng Nêu được tổ chức vào ngày 22/1/2025. Tiếp theo là chương trình múa lân với hy vọng mang lại những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người trong năm mới. Đội ngũ ẩm thực của The Anam Cam Ranh đã chuẩn bị chương trình ẩm thực ngày Tết độc đáo từ 28/1 đến 2/2.

Nhà hàng & Bar Làng Việt phục vụ Mâm cỗ Đoàn viên với những món ăn gia đình truyền thống và thực đơn Tết đặc biệt mang đậm hương vị ẩm thực Việt. Nhà hàng The Indochine và The Colonial sẽ phục vụ buffet sáng đa dạng với các món ăn truyền thống ngày Tết cùng các món ăn đặc trưng quốc tế. Chương trình ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né cũng đã được những đầu bếp tài năng chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ thực khách từ 28/1 đến 1/2/2025. Cả hai khu nghỉ dưỡng còn có nhiều hoạt động thú vị như gói bánh chưng, làm phong bao lì xì, thiệp chúc Tết, pháo giấy...

AZERAI RESORTS

Đón chào Xuân Ất Tỵ, Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị gắn kết gia đình. Azerai La Residence Huế giới thiệu gói nghỉ dưỡng Tết sum vầy bao gồm hai đêm nghỉ tại phòng Superior River View, bao gồm bữa sáng, bữa tối với thực đơn Tết, Trà chiều và dịch vụ đón hoặc tiễn sân bay Phú Bài. Khách sạn sẽ phục vụ chương trình ẩm thực đặc sắc như Buffet sáng ngày Tết từ 19/1 đến 16/2 và Thực đơn Tết thịnh soạn từ 28 đến 31/1.

Azerai Kê Gà Bay cũng đã sẵn sàng chương trình đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài năm ngày. Ngày 28/1, cả gia đình có thể cùng nhau tham gia trò chơi bóng chuyền bãi biển và thưởng thức trà chiều đặc quyền tại nhà hàng The Living Room. Tối 29/1, Azerai Kê Gà Bay sẽ phục vụ thực đơn Tết truyền thống với nhiều món ăn gợi nhớ những hương vị yêu thích thời thơ ấu của người Việt. Ngày 30 và 31/1 có nhiều hoạt động thú vị như lớp học lướt ván, trà chiều, lớp học nấu ăn, tập múa lân, chèo thuyền kayak và tìm hiểu thư pháp...

ALMA RESORT CAM RANH

Khu nghỉ dưỡng gia đình Alma trên bán đảo Cam Ranh sẽ tổ chức đón Tết cổ truyền Ất Tỵ năm nay với nhiều hoạt động thú vị kéo dài từ 28/1 đến 2/2/2025. Chương trình đón Tết sẽ bắt đầu từ ngày 28/1 (29 Tết) với hoạt động gói bánh chưng, đổ bánh thuẫn và làm mứt gừng tại Alma Food Court.

Vào ngày 29/1 (Mùng 1 Tết), chương trình múa lân sẽ diễn ra tại Sảnh và Alma Garden vào lúc 8h00 sáng. Chương trình Tết sẽ tiếp tục với nhiều hoạt động thú vị kéo dài đến ngày 2/2 như Góc Tết bày bán các loại bánh kẹo và mứt truyền thống; Chương trình giải trí với nghệ sĩ Ben - pianist thường trú và Cocktail đặc biệt hương vị Việt tại Alma Lounge.

Khu nghỉ dưỡng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ em như làm phong bao lì xì và trò chơi đập bong bóng tại khu vui chơi trẻ em Kids Club và thi thả diều tại Alma Hill. Nhà hàng biển Atlantis, nhà hàng Ý La Casa và nhà hàng Á Asiana sẽ phục vụ thực đơn gọi món trong suốt dịp Tết.

MELIÁ HỒ TRÀM

Meliá Hồ Tràm chào đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 26/01 đến 02/02 với chuỗi sự kiện sôi động. Breeza Beach Club sẽ tổ chức tiệc tối theo từng chủ đề đa dạng từ ngày 26/01 đến 01/02, mang đến thực đơn phong phú với các loại thịt nướng thượng hạng và hải sản tươi ngon với trình diễn âm nhạc và DJ. Nhà hàng Muối từ ngày 28/01 đến 01/02, nhà hàng sẽ phục vụ các món ăn Tết độc đáo, kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam hiện đại.

Khu nghỉ dưỡng còn tổ chức các hoạt động Tết hấp dẫn như múa lân, viếng chùa đầu năm viết thư pháp, làm lồng đèn, vẽ nón lá, nướng kẹo dẻo bên lửa trại, khéo tay hay làm, cùng các lớp học làm bánh tét hoặc nấu món ăn Việt. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như câu cá, chăm sóc thú nuôi, chăm sóc toàn diện với dịch vụ spa & wellness... hoặc thi ăn dưa hấu thú vị, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.