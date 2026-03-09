Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu
Tuấn Sơn
09/03/2026, 08:00
Thay vì dịch chuyển liên tục để tìm kiếm sự mới mẻ, họ khao khát một hệ sinh thái đa chiều, nơi mọi chức năng từ làm việc, vui chơi đến giải trí đều được tích hợp hoàn hảo trong cùng một tọa độ đô thị tiện nghi.
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI VỀ CUỘC “DI CƯ TẠI CHỖ”
Theo báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025, định nghĩa về nơi ở hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. 74% cư dân toàn cầu mong muốn môi trường sống phải cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn ngay tại chỗ, 69% người tham gia khảo sát sẵn sàng chi trả chi phí cao hơn để được thụ hưởng chất lượng sống giàu cảm xúc, hơn 60% ưu tiên các điểm đến đa chức năng, thoả mãn nhu cầu sống, vui chơi, làm việc tại cùng một không gian.
Sự chuyển dịch sâu sắc này bắt nguồn từ bốn xung lực chính. Thứ nhất là giá trị của thời gian. Trong một thế giới vận động không ngừng, việc giảm thiểu thời gian di chuyển bằng cách tích hợp mọi hoạt động trong bán kính gần trở thành một đặc quyền xa xỉ. Tiếp đến là nhu cầu rèn luyện sức khỏe toàn diện trong một môi trường tích hợp với không gian xanh và tiện ích thư giãn. Thứ ba là sự khao khát hòa nhịp cộng đồng, và cuối cùng là hệ tiện ích cá nhân hóa mọi trải nghiệm ngay tại ngưỡng cửa.
THE GLOBAL CITY - HIỆN THỰC HÓA XU HƯỚNG SỐNG TOÀN CẦU NGAY TẠI TP.HCM
Tại trung tâm TP.HCM, The Global City đang trở thành hình mẫu tiêu biểu cho cách tiếp cận đô thị tích hợp, dưới sự kiến tạo của Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes. Khu đô thị quốc tế sở hữu hệ sinh thái liên hoàn, các khu dân cư cao cấp được thiết lập trong mối liên kết trực tiếp với các trục thương mại và F&B sầm uất. Toàn bộ không gian bán lẻ, dịch vụ và giải trí tại đây được tính toán kỹ lưỡng theo mô hình đô thị đi bộ (walkable urbanism), xóa bỏ sự lệ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Trong dòng chảy đó, hệ thống kênh đào nhạc nước The Global Fountain dài nhất Đông Nam Á cùng Vịnh Tình Yêu đóng vai trò là lõi sinh thái chiến lược, giúp cân bằng nhịp sống hiện đại.
Mỗi tiện ích tại đây đều đạt đến chuẩn mực vận hành quốc tế, mang đến sự đủ đầy trong từng nhịp sống. Tổ hợp giải trí thể thao quy mô hàng đầu khu Đông City Park, nổi bật với đường đua Go-kart dài nhất Đông Nam Á, cùng hệ thống rạp chiếu phim 7D và thế giới trò chơi thực tế ảo hiện đại. Sân thể thao chuẩn quốc tế luôn sẵn sàng phục vụ cho những cư dân đam mê vận động. Nơi đây còn hội tụ những mảnh ghép độc đáo như Mật Pet Farm hay Royal Horse Vietnam, điểm đến của cư dân yêu thích thú cưng hay mong muốn thử sức với môn cưỡi ngựa độc đáo.
Nhịp sống tại The Global City thêm phong phú bởi hệ sinh thái ẩm thực đa dạng, đáp ứng từ nhu cầu thường nhật đến những buổi tiệc sang trọng. Nếu WIYO Complex mang đến sự trẻ trung với các thương hiệu như Xing Fu Tang, District Coffee, THE FOOD SYMPHONY, Phở Kê, Merlion,... thì Zumwhere hay Kingscross lại mở ra những không gian thưởng thức ẩm thực tinh tế. Đặc biệt, Daddy Cool - không gian Burger và Steak phong cách Mỹ đang trở thành điểm hẹn check-in thu hút du khách trẻ hiện nay.
Tọa lạc tại tâm điểm của mạng lưới giao thông huyết mạch phía Đông TP.HCM, The Global City đang sở hữu lợi thế hiếm có khi tiếp giáp trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trục đường Đỗ Xuân Hợp. Việc thông xe tuyến đường Liên Phường kết nối trực tiếp vào khu đô thị, cùng tiến độ thi công của nút giao “tỷ đô” An Phú đã tạo ra một lực đẩy cộng hưởng mạnh mẽ cho bất động sản nơi đây. Cư dân The Global City nhanh chóng tiếp cận đến các khu tài chính hay sân bay quốc tế trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời đưa khu đô thị thành một “hub” giao thông chiến lược.
Không dừng lại ở đó, tầm nhìn của Masterise Homes còn được nối dài bởi các công trình chiến lược như trung tâm thương mại rộng 123.000m2 lớn nhất khu vực phía Nam, kết hợp cùng bệnh viện và trường học quốc tế trong tương lai. Nơi đây dự kiến sẽ thu hút 150.000 cư dân đến làm việc và sinh sống sau khi dự án được hoàn thiện. Khi chuẩn quốc tế gặp gỡ triết lý quy hoạch đô thị vị nhân sinh, The Global City trở thành môi trường nuôi dưỡng những giá trị sống bền vững, ngay trung tâm TP.HCM.
