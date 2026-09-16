Giá vàng tiếp tục giảm trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust mua ròng

Mặc áp lực giảm giá lên kim loại quý đang lớn, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái mua ròng trở lại sau mấy phiên nghe ngóng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới duy trì xu thế giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (15/9), khi mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục phủ bóng lên thị trường tài chính toàn cầu trong lúc nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mặc áp lực giảm giá lên kim loại quý đang lớn, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái mua ròng trở lại sau mấy phiên nghe ngóng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.295 USD/oz, giảm hơn 5 USD/oz so với mức giá chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 63,8 USD/oz, tăng 0,42 USD/oz, tương đương tăng 0,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,4%, chốt ở mức 4.332,8 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.260 USD/oz, mức thấp nhất kể từ hôm 7/8.

Giá dầu leo thang, đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu, củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Khả năng Fed tăng lãi suất lớn đang hỗ trợ tích cực cho tỷ giá đồng USD. Ngoài ra, mối lo lạm phát khiến thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo, đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên những mức đỉnh mới, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt cao nhất gần 2 thập kỷ.

Tất cả những dịch chuyển này đều không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng USD.

Từ đầu tháng tới nay, giá dầu đã tăng hơn 20% do chiến sự ở Vùng Vịnh leo thang trở lại, đe dọa dẫn tới tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn. Trong phiên ngày thứ Ba, có tin nói rằng Saudi Arabia buộc phải hủy kế hoạch giao hàng một số lô dầu thô xuất khẩu vì đường ống dẫn dầu chủ lực của nước này đang bị đóng cửa sau các vụ tấn công vào tuần trước.

Chốt phiên, giá dầu WTI giao sau tại Mỹ tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng gần 3%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,22%, đóng cửa ở mức 99,61 điểm.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5% vào cuối phiên. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này tăng tới 5,041%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc chủ chốt 5% được cho là có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế Mỹ, bởi đây là mức lãi suất tham chiếu cho các khoản vay tiêu dùng và vay kinh doanh.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm - kỳ hạn nhạy cảm hơn với rủi ro địa chính trị - tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,367%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,401%, cao nhất từ tháng 6/2007.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,669%, sau khi chạm mức cao nhất từ tháng 7/2024 là 4,688%.

“Giá năng lượng tăng cao làm tăng lạm phát. Lạm phát tăng có thể dẫn tới lãi suất tăng. Điều đó không có lợi cho giá vàng, khiến giá vàng giằng co trong thời gian gần đây. Vàng có thể bị bán mạnh hơn nữa nếu lãi suất tăng thêm”, chiến lược gia trưởng Daniel Pavilonis của công ty StoneX nhận xét.

Phiên ngày thứ Tư, mọi sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Fed, theo dự kiến sẽ được đưa ra vào lúc 2h chiều theo giờ Washington. Thị trường đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 3,75-4%.

“Tôi cho rằng phần lớn kỳ vọng về một động thái tăng lãi suất đã được phản ánh vào thị trường. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ tùy thuộc vào việc Fed nói gì. Liệu họ có tiếp tục tăng lãi suất không, có theo dõi tình hình lạm phát không. Nói chung, câu chuyện đang bất lợi đối với vàng”, ông Pavilonis nói với hãng tin Reuters.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng ING cũng cho rằng phần lớn khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này đã được phản ánh vào giá tài sản. Tuy nhiên, báo cáo nhận định giá vàng vẫn còn ở thế rủi ro nếu Fed phát tín hiệu giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Sau khi bán ròng vàng trong tuần trước và không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng trong phiên ngày thứ Ba. Phiên này, quỹ mua ròng 2,9 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.050,3 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (16/9) tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong khi giá bạc tăng nhẹ.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.288 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,02 USD/oz, đạt 63,82 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 135 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.720 đồng (mua vào) và 26.130 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.