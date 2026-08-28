Vừa tới Jackson Hole, ba quan chức Fed đã bày tỏ lo ngại về lạm phát

Những phát biểu này được đưa ra vào lúc các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang tề tựu tại khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming để tham dự hội nghị kinh tế thường niên do Fed chi nhánh Kansas City tổ chức...

Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 27/8 - Ảnh chụp màn hình.

Vào ngày 27/8, ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình lạm phát tại Mỹ.

Những phát biểu này được đưa ra vào lúc các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang tề tựu tại khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming để tham dự hội nghị kinh tế thường niên do Fed chi nhánh Kansas City tổ chức.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC bên lề hội nghị, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, nói rằng lạm phát "vẫn rất cứng đầu và dai dẳng, và chúng ta cần tiếp tục tìm cách phá vỡ tình trạng này" để đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Ông Schmid lưu ý rằng mức lãi suất chính sách hiện tại 3,5-3,75% của Fed dường như chưa mang tính thắt chặt. "Tôi không rõ lãi suất hiện nay đang thực sự thắt chặt ở chỗ nào”, ông nói.

Gần đây, ông Schmid là một trong những người ủng hộ việc tăng lãi suất để đưa lạm phát về lại mục tiêu 2% của Fed. Những phát biểu trên cho thấy dường như ông vẫn đang nghiêng về hướng đi này, do ông tin rằng chính sách tiền tệ hiện tại chưa phát huy hiệu quả trong việc kiềm chế áp lực giá cả.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 15-16/9, ông Schmid nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần thêm một chút thông tin nữa. Điều tôi đang cố gắng tìm hiểu là các yếu tố thuộc phía cầu đang thúc đẩy cả tăng trưởng lẫn lạm phát."

Tương tự Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cũng bày tỏ mối lo ngại về lạm phát trong một cuộc trao đổi với CNBC, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng hành động để đưa áp lực giá cả trở lại mức phù hợp. "Tôi không muốn vội vàng đưa ra kết luận, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc phải hành động”, bà nói.

Bà Hammack - một trong ba quan chức Fed đã bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất, thay vào đó ủng hộ tăng lãi suất, tại cuộc họp tháng trước - nhấn mạnh rằng lạm phát đã duy trì trên mức mục tiêu trong hơn 5 năm qua, và chính sách tiền tệ hiện tại không có tác dụng kiềm chế nền kinh tế để giảm bớt áp lực giá cả.

Người đứng đầu Fed Cleveland cho biết bà ngày càng nhận được nhiều ý kiến lo ngại về lạm phát từ các đối tác và bà lo ngại rằng nếu xu hướng này kéo dài, uy tín của Fed sẽ bị đe dọa. Thông tin từ các nguồn tin tại địa phương cho thấy "tâm lý lạm phát" đang bắt đầu hình thành và ăn sâu vào nền kinh tế. "Tôi không nghĩ chúng ta đã rơi vào tình trạng đó, nhưng đó là điều tôi muốn đảm bảo chúng ta sẽ tránh được tình trạng đó, bà Hammack nói.

Trong một trả lời cuộc phỏng vấn sau đó trên kênh Fox Business Network, bà Hammack nhận định thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái cân bằng và Fed khó có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong năm tới. "Dự báo của tôi là lạm phát sẽ kết thúc năm nay ở mức khoảng 3% và tôi nghĩ chúng ta sẽ không đạt được tiến triển đáng kể nào trong năm sau. Có lẽ mức tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được chỉ là khoảng 2,5%”, bà Hammack nói với Fox.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho biết nỗi lo lớn nhất của ông trong ngắn hạn vẫn là việc lạm phát chưa được kiểm soát. "Mọi người cần phải cảnh giác. Chúng ta nghe rất nhiều về vấn đề khả năng chi trả, và chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì nếu lạm phát tăng thêm, sẽ rất khó để kéo xuống ", ông phát biểu trên podcast Rapid Response.

Ông Goolsbee lưu ý rằng chi phí năng lượng tăng do xung đột liên quan đến Iran và biến động liên tục trong chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng là những vấn đề đáng lo ngại, vì các yếu tố này đang tác động tiêu cực đến các hộ gia đình vào thời điểm lạm phát đang ở mức cao. Ông cho rằng có một rủi ro lớn là công chúng sẽ dần tin rằng áp lực giá cả vượt mức mục tiêu sẽ không sớm biến mất.

Tuy nhiên, người đứng đầu chi nhánh Fed tại Chicago nhận định rằng xu hướng lạm phát trong 3 tháng gần đây "không quá tệ". Khi được hỏi về triển vọng lãi suất, ông Goolsbee cho biết lãi suất chính sách của Fed có thể được hạ dần theo thời gian nếu có bằng chứng cho thấy lạm phát đang quay trở lại mức 2%.

"Nếu bạn hoạt động trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn bởi lãi suất, lời khuyên của tôi là hãy theo dõi dữ liệu thực tế" và "đừng quá chú trọng vào những gì thị trường đồn đoán" về triển vọng chính sách tiền tệ - ông chia sẻ trong chương trình podcast.

Trao đổi với hãng Reuters tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đánh giá dữ liệu lạm phát mới nhất là "không đồng nhất " và cho biết "kịch bản chủ đạo của tôi vẫn là lạm phát sẽ giảm dần" trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang ở trạng thái thắt chặt nhẹ.

Trước đó, vào hôm 26/8, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Fed, có phần nóng hơn dự báo. Chỉ số này tăng 3,7% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, bằng mức tăng trong tháng 6 nhưng thấp hơn mức tăng 4,1% của tháng 5.

Phản ứng của các nhà kinh tế đối với dữ liệu này không đi theo một hướng. Một số người cho rằng mức lạm phát như vậy ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng tới, nhưng cũng có những người khác nhận định khả năng tăng lãi suất còn bỏ ngỏ vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Thị trường lãi suất tương lai đang nghiêng về khả năng Fed không tăng lãi suất tại cuộc họp tới, nhưng đặt khả năng cao sẽ có một đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm 2026.

Theo dự kiến, Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu vào ngày 28/8 tại hội nghị Jackson Hole. Nhiều người kỳ vọng ông sẽ chia sẻ những tín hiệu về triển vọng chính sách, nhưng kỳ vọng này khá dè dặt, bởi thực tế là ông Warsh có chủ trương hạn chế đưa ra các định hướng cụ thể về lãi suất trong tương lai. Thậm chí, giữa những tranh cãi ngày càng tăng, ông còn tránh giải thích về quy trình đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ của mình.

Trong những tuần gần đây, một số quan Fed đã lên tiếng cho rằng cần phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hoặc ít nhất là tỏ ra cởi mở với hướng đi này.

Trong phần chia sẻ trên podcast, ông Goolsbee cũng lưu ý rằng hàng loạt đợt công kích chính trị nhắm vào Fed, vốn là đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và ngân hàng trung ương này, khiến ông cảm thấy "lo ngại". Ông cho biết tại những quốc gia mà giới chức chính trị can thiệp vào các quyết định về chính sách tiền tệ, "lạm phát thường bùng trở lại".