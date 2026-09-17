Nhà sáng lập TikTok trở thành người giàu nhất châu Á ở tuổi 43

Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...

Ông Zhang Yiming, nhà sáng lập ByteDance - Ảnh: Getty.

Nhà sáng lập Zhang Yiming của ByteDance - công ty mẹ của mạng xã hội TikTok - vừa đạt một cột mốc mới trong cuộc đua tài sản toàn cầu khi trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá khoảng 105 tỷ USD, theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.

Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người cũng sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 105 tỷ USD, theo dữ liệu cập nhật mới nhất vào ngày 17/9/2026. Khoảng cách chênh lệch rất nhỏ này đồng nghĩa với việc thứ hạng có thể thay đổi khi các ước tính về tài sản của giới tỷ phú tiếp tục được cập nhật hàng ngày.

Sự vươn lên của ông Zhang không chỉ đáng chú ý ở quy mô tài sản mà còn ở tốc độ gia tăng nhanh chóng của khối tài sản. Bloomberg bắt đầu theo dõi tài sản của ông ở mức khoảng 13 tỷ USD vào tháng 3/2019. Như vậy, chỉ trong khoảng 7 năm, tài sản ước tính của ông đã tăng hơn gấp 8 lần.

Tài sản của ông Zhang gắn liền với ByteDance, công ty công nghệ tư nhân do ông sáng lập cách đây 14 năm và là chủ sở hữu của TikTok. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tài sản của ông Zhang gần đây ngày càng được thúc đẩy bởi sự mở rộng của công ty này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Zhang thành lập ByteDance tại Bắc Kinh vào năm 2012 và xây dựng công ty dựa trên công nghệ gợi ý nội dung cho người dùng. Chiến lược này về sau đã góp phần tạo nên TikTok, một trong những nền tảng video ngắn có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ông đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc (CEO) của ByteDance vào tháng 11/ 2021, sau khi thông báo về quá trình chuyển giao này từ đầu năm đó. Mặc dù không còn trực tiếp điều hành hoạt động của công ty, khối tài sản của ông vẫn gắn liền chặt chẽ với mức định giá của doanh nghiệp này.

Sự phát triển của ByteDance đã vượt ra ngoài lĩnh vực mạng xã hội. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào AI với các sản phẩm như chatbot Doubao và công cụ tạo video Seedance. Theo đánh giá mới nhất từ Bloomberg, việc mở rộng sang lĩnh vực AI này đã trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định giá cổ phần mà ông Zhang nắm giữ.

Thời điểm ông Zhang trở thành người giàu nhất châu Á rất đáng chú ý. AI đã trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm sát sao nhất trong ngành công nghệ; các nhà đầu tư đang định giá rất cao những công ty phát triển các mô hình nền tảng, chatbot, hệ thống tạo video và các ứng dụng AI khác. Đối với ông Zhang, sự chuyển dịch này đã tạo ra một nguồn giá trị tiềm năng mới, bên cạnh lượng người dùng toàn cầu khổng lồ của TikTok.

Theo số liệu mới nhất từ Bloomberg, khối tài sản ước tính của Zhang và Adani đều ở mức khoảng 105 tỷ USD, nhưng ông Zhang đã vươn lên vị trí dẫn đầu tại châu Á.

Ông Adani gây dựng cơ nghiệp thông qua tập đoàn đa ngành Adani Group, với các hoạt động kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, logistics và các ngành công nghiệp khác. Vị thế của ông Adani trong hàng ngũ những người giàu nhất Ấn Độ đã đưa ông thành một nhân vật quan trọng trong giới tỷ phú châu Á.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Ảnh: India Today.

Trong khi đó, sự vươn lên của ông Zhang cho thấy một con đường khác để đạt được khối tài sản khổng lồ: kết hợp các nền tảng công nghệ với việc mở rộng nhanh chóng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cập nhật mới nhất trong xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Bloomberg cho thấy ông Zhang đứng ở vị trí thứ 18 trong số những người giàu nhất thế giới, còn ông Adani đứng thứ 19.

Đứng đầu danh sách tỷ phú toàn cầu là doanh nhân Elon Musk - người điều hành hãng xe điện Tesla và công ty khai phá vũ trụ SpaceX, với khối tài sản ước tính khoảng 930 tỷ USD. Theo xếp hạng này, các vị trí tiếp theo thuộc về hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page với 293 tỷ USD và Sergey Brin với 273 tỷ USD, và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với 272 tỷ USD.

Vị trí của Zhang đặc biệt đáng chú ý vì yếu tố tuổi tác. Ở tuổi 43, ông trẻ hơn nhiều so với hầu hết những người có mặt trong top 20 tỷ phú toàn cầu. Sự thăng hạng của ông trong xếp hạng này cũng phản ánh tốc độ thay đổi chóng mặt của các khối tài sản trong lĩnh vực công nghệ khi định giá của các công ty tư nhân biến động mạnh.

Có một lưu ý quan trọng đằng sau thứ hạng của ông Zhang: ByteDance là công ty tư nhân. Không giống như các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, ByteDance không có giá cổ phiếu được cập nhật liên tục để nhà đầu tư có thể tính toán giá trị tài sản nắm giữ của ông Zhang theo từng phút.

Thay vào đó, Bloomberg ước tính giá trị tài sản của ông dựa trên các thông tin sẵn có về định giá công ty, bao gồm cả các mức định giá từ những nhà đầu tư lớn. Do đó, khối tài sản trị giá 105 tỷ USD của ông Zhang chỉ là con số ước tính chứ không phải giá trị thị trường có thể quan sát trực tiếp.

Điều này cũng lý giải tại sao bảng xếp hạng tỷ phú của các tổ chức xếp hạng khác nhau đôi khi có sự chênh lệch đáng kể.

Việc định giá ByteDance trở nên đặc biệt phức tạp do những thách thức về mặt pháp lý và chính trị mà TikTok gặp phải tại Mỹ. Theo Bloomberg, những lo ngại này đã giảm bớt trong năm nay sau khi ByteDance đồng ý thành lập một liên doanh tại Mỹ với sự tham gia của Oracle và Silver Lake. Thỏa thuận này đã loại bỏ nguy cơ tức thời về việc TikTok bị buộc phải ngừng hoạt động tại Mỹ, đồng thời giảm bớt một yếu tố bất định trong hoạt động kinh doanh của ByteDance.

Trong khi đó, việc mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với định giá tổng thể của công ty. Bloomberg cho biết Doubao đã vượt mốc 300 triệu người dùng hàng tháng và trở thành chatbot phổ biến nhất tại Trung Quốc, qua đó càng làm nổi bật quy mô tham vọng của ByteDance trong lĩnh vực AI.

Đối với ông Zhang, hành trình từ khối tài sản ước tính 13 tỷ USD vào năm 2019 lên mức khoảng 105 tỷ USD hiện nay là một trong những bước chuyển mình nhanh chóng nhất của các tỷ phú công nghệ châu Á.

Sự gia tăng mạnh mẽ khối tài sản cá nhân của ông cũng phản ánh một sự thay đổi lớn hơn về nguồn sản sinh ra những khối tài sản khổng lồ. Các ngành công nghiệp truyền thống vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu tài sản của nhiều tỷ phú, nhưng các nền tảng công nghệ và AI đang tạo ra những khối tài sản với quy mô đủ lớn để nhanh chóng thay đổi thứ hạng toàn cầu.