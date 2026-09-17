Vàng lao dốc, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), trượt sâu thêm dưới ngưỡng 4.300 USD/oz, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây...

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 5 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau động thái của Fed cũng gây thêm áp lực giảm lên giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.265 USD/oz, giảm 30 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 63,12 USD/oz, giảm 0,68 USD/oz, tương đương giảm 1,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, nơi đóng cửa phiên trước khi quyết định lãi suất của Fed được công bố, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,3%, chốt ở mức 4.387,5 USD/oz.

Phiên này chứng kiến giá vàng giao ngay dao động trong phạm vi rộng. Trước khi Fed họp xong, giá vàng có lúc tăng tới 4.366 USD/oz, nhưng sau khi Fed họp xong, giá vàng có lúc giảm tới 4.234 USD/oz. Như vậy, biên độ của giá vàng giao ngay trong phiên này lên tới hơn 130 USD/oz.

Trong một quyết định phù hợp với dự báo trước đó của thị trường, Fed tăng lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75-4%. Sự điều chỉnh lãi suất này nhận được sự ủng hộ của 100% thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bao gồm Chủ tịch Kevin Warsh, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7/2023.

Giới phân tích cho rằng sự đồng lòng giữa các quan chức Fed trong quyết định tăng lãi suất này có thể được xem như thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày, ông Warsh nhắc lại lập trường đã được thể hiện trong tuyên bố của Fed, cam kết ngân hàng trung ương này sẽ nỗ lực để “mang lại sự ổn định giá cả”.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên động thái tăng lãi suất của Fed và cam kết như vậy không có lợi cho giá vàng.

“Những phát biểu của ông Warsh được nhìn nhận là mang tính chất cứng rắn. Dự báo lãi suất mà Fed đưa ra lần này cũng cho thấy quan điểm cứng rắn. Tất cả đều củng cố quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những cuộc họp tới. Điều này hỗ trợ đồng USD và sẽ gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý trong ngắn hạn”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD tăng giá mạnh sau những tín hiệu lãi suất cứng rắn mới từ Fed. Chỉ số Dollar Index tăng 0,73%, đóng cửa ở mức 100,34 điểm.

Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cũng được phản ánh vào đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 5,016%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 4,738%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,361%.

Đợt tăng lãi suất này Fed diễn ra bất chấp áp lực từ chính quyền ông Trump - người đã đề cử ông Warsh cho ghế chủ tịch Fed - kêu gọi Fed hạ lãi suất. Thuế quan tăng, cú sốc giá năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh, và làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy cao áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, buộc Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

“Trọng tâm chính của chúng tôi bây giờ là ổn định giá cả. Thực tế rõ ràng là lạm phát đang quá cao và tình trạng này đã tồn tại quá lâu. Các số liệu lạm phát trong mùa hè năm nay không cho thấy xu hướng lạm phát cốt lõi đã có sự cải thiện đáng kể nào”, ông Warsh nói.

Vàng được coi là kênh đầu tư chống lạm phát truyền thống hàng đầu, nhưng ở thời điểm hiện tại, áp lực mất giá vàng từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang lấn át vai trò này của vàng.

Nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn, cho rằng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD, và mối lo về nợ công tăng cao vẫn sẽ là những yếu tố mang tính cấu trúc hỗ trợ giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ vàng thêm 1,7 tấn so với phiên trước, lên mức gần 1.052 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (17/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều thay đổi so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.263,7 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,07 USD/oz, còn 64,05 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 134,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.770 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.