Fed vừa tăng lãi suất, Tổng thống Trump đã kêu gọi giảm về 1%

Ông Trump cho rằng lãi suất tại Mỹ "nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, vì chúng ta sở hữu điểm tín nhiệm tốt nhất thế giới, vượt xa mọi quốc gia khác"...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện ở Nhà Trắng vào đầu tháng 9/2026 - Ảnh: Nhà Trắng.

Sau động thái tăng lãi suất ngày 16/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn tin tưởng Chủ tịch Fed Kevin Warsh, nhưng cũng bày tỏ mong muốn ngân hàng trung ương này cắt giảm lãi suất xuống mức 1% "hoặc thấp hơn".

Trong một động thái phù hợp với dự báo của thị trường, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên - bộ phận ra quyết định lãi suất trong Fed - đã nhất trí 100% thông qua quyết định nâng lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, ông Warsh - người được ông Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch Fed - đã lập luận để bảo vệ tính đúng đắn của quyết định tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm của Fed. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát trong nền kinh tế Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá lâu.

"Tôi có tin tưởng" - ông Trump trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu ông còn đặt niềm tin vào ông Warsh hay không.

"Tôi đặt niềm tin vào ông Kevin, nhưng ông ấy phải đối mặt với một hội đồng rất cứng rắn, một hội đồng do những người khác bổ nhiệm. Tôi đã nói chuyện với ông Kevin và bảo rằng: 'Ông cứ bỏ phiếu thuận theo hội đồng cũng được. Chuyện đó chẳng quan trọng đâu'”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump nói trong chuyến đi tới bang North Carolina để vận động tranh cử cho một thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa.

Theo giới phân tích, những phát biểu này của ông Trump có thể làm suy yếu cam kết của chính ông và ông Warsh về việc Fed hoạt động độc lập với Nhà Trắng.

"Hội đồng này rất thù địch. Họ hành động vì mục đích chính trị… Họ tăng lãi suất để khiến tình hình của tôi trở nên tồi tệ nhất có thể”, ông chủ Nhà Trắng nhận định về FOMC.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có tin rằng ông Warsh đã đưa ra quyết định dựa trên những gì Tổng thống đã nói hay không, ông Trump trả lời: "Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi muốn ông ấy giữ sự độc lập”.

Trước đó cùng ngày, ngay sau khi Fed công bố quyết định tăng lãi suất, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social yêu cầu Fed phải hạ lãi suất. "Chúng ta đang phải 'gánh vác' hầu hết các quốc gia trên thế giới, và tình trạng này không thể tiếp diễn thêm nữa. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ, và phải hạ thật nhanh”, ông viết trong bài đăng.

Theo dự báo “biểu đồ dấu chấm” mới cập nhật của Fed, đa số các quan chức dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay. Tuy nhiên, ông Trump - người không ngừng gây sức ép đòi Fed giảm mạnh lãi suất - khẳng định trong bài đăng trên Truth rằng lãi suất tại Mỹ "nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, vì chúng ta sở hữu điểm tín nhiệm tốt nhất thế giới, vượt xa mọi quốc gia khác".

“Đất nước chúng ta đang phát triển bùng nổ nhờ các khoản đầu tư mới!”- ông Trump viết trong bài đăng.

Thời gian qua, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ đã thu hút được lượng vốn đầu tư 20 nghìn tỷ USD hoặc hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra nghi ngờ về con số này, và vào ngày 9/9, Nhà Trắng đã tuyên bố:” Tổng thống Trump đã mang về hơn 11 nghìn tỷ USD vốn đầu tư mới cho Mỹ”.

“Nếu chúng ta ngừng giao thương với mọi quốc gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại, tức là hầu hết các nước, chúng ta sẽ kiếm được ít nhất 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm” ông Trump khẳng định trong bài đăng ngày 16/9.

Chưa đầy hai tuần trước đó, ông Trump đã cảnh báo rằng nếu không cắt giảm lãi suất, ông sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với các quốc gia đang có thặng dư thương mại với Mỹ. Nhóm này bao gồm phần lớn các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ cùng hàng chục nền kinh tế khác.

Lời đe dọa này nối lại chiến dịch gây sức ép kéo dài của ông Trump nhằm vào Fed, sau một thời gian tạm lắng kể từ khi ông Warsh lên thay ông Jerome Powell giữ chức chủ tịch Fed. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trump và các quan chức trong chính quyền ông vẫn tránh công kích trực tiếp ông Warsh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói với kênh Fox News vào đầu giờ chiều ngày 16/9 rằng ông Trump vẫn “hoàn toàn” tin tưởng vào sự độc lập của Fed. “Nhưng điều đó không thay đổi thực tế là theo quy định trong Tu chính án thứ nhất, Tổng thống Mỹ có quyền được lên tiếng khi mọi việc đi không đúng hướng”, ông Desai nói thêm.