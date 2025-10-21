Tuần lễ Nông sản Việt 2025: Thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong kỷ nguyên số

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10/2025 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, nhằm quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là màn ra mắt và chào bán cá Tầm Siberi lớn nhất Lai Châu, có trọng lượng gần 50kg, được nuôi dưỡng suốt 15 năm – biểu tượng ấn tượng cho tiềm năng phát triển thủy sản của vùng núi phía Bắc.

Chú cá “kỷ lục” này đến từ Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu), đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm nuôi cá nước lạnh, mỗi năm cung ứng trên 20 tấn cá tầm chất lượng cao ra thị trường. Sự xuất hiện của chú cá tầm đặc biệt này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Cá tầm Siberi sẽ được kết nối, tiêu thụ tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Bên cạnh đó, Tuần lễ Nông sản Việt sẽ diễn ra chuỗi hoạt động livestream bán nông sản trên nền tảng Tiktok shop với sự góp mặt của nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung và người ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Những màn tương tác trực tiếp, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hứa hẹn sẽ giúp nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong kỷ nguyên số, lan tỏa hình ảnh hiện đại, năng động của nông sản Việt Nam hôm nay.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, “bản đồ nông sản” - nền tảng tra cứu và kết nối tiêu thụ sản phẩm sẽ chính thức được ra mắt. Đây là công cụ trực quan, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm đặc sản của từng địa phương, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, thông tin liên hệ và vùng sản xuất của từng sản phẩm.

Song song với đó, khu ẩm thực đường phố sẽ tái hiện tinh hoa ẩm thực ba miền, mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà bản sắc Việt ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Cùng với đó, một số hoạt động trong chương trình sẽ sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với những ưu đãi hấp dẫn từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt khoảng 80%.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

“Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới,” ông Linh chia sẻ.