Tương Dương dùng công nghệ số rút ngắn khoảng cách đến bản làng

Tương Dương là địa phương có diện tích rộng, địa hình miền núi phức tạp, nhiều xóm, bản nằm xa trung tâm. Trong điều kiện giao thông còn khó khăn, việc cán bộ cơ sở thường xuyên di chuyển để tham dự các cuộc họp không chỉ mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến công việc tại địa bàn.
Từ thực tế này, theo thông tin từ UBND xã Tương Dương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thống nhất triển khai mô hình họp trực tuyến từ xã đến các xóm, bản. Đây được xác định là một giải pháp thiết thực nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cho rằng, với đặc thù địa bàn rộng và khoảng cách giữa các khu dân cư khá lớn, việc đưa hệ thống họp trực tuyến về các xóm, bản sẽ giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại của cán bộ.
Thông qua kết nối trực tuyến, cán bộ ở cơ sở có thể tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị và tiếp nhận kịp thời những chủ trương, chỉ đạo mới. Những vấn đề phát sinh tại địa bàn cũng có điều kiện được trao đổi nhanh hơn với cấp xã.
Điều quan trọng là sau mỗi cuộc họp, cán bộ không phải dành thêm nhiều thời gian cho việc di chuyển. Thời gian được tiết kiệm có thể dành cho công việc tại cơ sở, nắm tình hình dân cư, giải quyết những vấn đề phát sinh và phục vụ người dân.
Để mô hình sớm đi vào hoạt động, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các điều kiện cần thiết. Việc triển khai được đặt mục tiêu bảo đảm đồng bộ, ổn định và phù hợp với điều kiện thực tế của từng xóm, bản.
Không chỉ giúp giảm thời gian đi lại, mô hình còn hướng tới thay đổi cách thức phối hợp công việc giữa cấp xã và cơ sở. Với những địa bàn cách xa trung tâm, việc kết nối trực tuyến có thể giúp thông tin được truyền đạt nhanh hơn, hạn chế độ trễ trong quá trình chỉ đạo, điều hành.
Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể của Tương Dương trong xây dựng chính quyền số, khi công nghệ được lựa chọn để giải quyết những vấn đề đang đặt ra từ chính thực tiễn địa phương.
Cùng với đổi mới phương thức họp và điều hành, chuyển đổi số tại Tương Dương đang được triển khai trong hoạt động của Hội đồng nhân dân xã.
Ngày 17/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Tương Dương khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 đã triển khai phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động HĐND. Tương Dương là một trong 21 đơn vị được lựa chọn thí điểm triển khai phần mềm này theo chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
Việc đưa phần mềm vào sử dụng tại kỳ họp là bước cụ thể hóa quá trình đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài liệu giấy, đại biểu có thêm điều kiện tiếp cận, khai thác thông tin thuận tiện hơn, phục vụ quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị.
Từ một kỳ họp cụ thể, việc ứng dụng phần mềm cũng mở ra hướng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện hơn cho đại biểu và cơ quan tham mưu. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình từng bước đưa hoạt động của cơ quan dân cử lên môi trường số.
Theo lãnh đạo UBND xã Tương Dương, nhằm phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, xã sẽ trang bị máy vi tính cho tất cả các xóm, bản trên địa bàn.
Việc đầu tư thiết bị cho các xóm, bản có ý nghĩa quan trọng bởi chuyển đổi số chỉ có thể phát huy hiệu quả khi hạ tầng và công cụ làm việc được đưa đến tận cơ sở. Khi cán bộ có thiết bị phù hợp, việc tiếp nhận thông tin, xử lý công việc và trao đổi với chính quyền cấp xã sẽ thuận lợi hơn.
Đối với một xã miền núi như Tương Dương, những thay đổi này có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: một cuộc họp không cần di chuyển hàng chục km, một bộ tài liệu được chuyển qua phần mềm, hay một chiếc máy tính được trang bị tại xóm, bản.
Từ những thay đổi trong cách làm đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành một phần của hoạt động quản lý ở cơ sở. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là hiện đại hóa phương thức làm việc, mà còn giúp bộ máy chính quyền tiết kiệm nguồn lực, xử lý công việc nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho địa bàn, cho người dân.
Với hướng đi này, Tương Dương đang từng bước xây dựng một nền hành chính phù hợp hơn với đặc thù miền núi, trong đó công nghệ được sử dụng để giải quyết những khó khăn về khoảng cách, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
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