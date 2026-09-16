TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
Ngoài ra, các Phó Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.
Bên cạnh đó, còn có các ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các ông: Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo còn có 23 ủy viên là lãnh đạo sở, ban, ngành Thành phố.
Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và phân công nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.
Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng Ban, Ủy viên Thường trực. Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác và giải quyết các công việc phát sinh giữa các phiên họp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị nội dung đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Ban Chỉ đạo; cụ thể hóa và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông báo, kết luận của Ban Chỉ đạo và của Trưởng Ban Chỉ đạo…
Thường trực Ban Chỉ đạo cũng cho chủ trương, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; các cơ chế đặc thù để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh; việc phân bổ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua.
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