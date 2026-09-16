Các bộ, tỉnh phải hoàn thiện Khung kiến trúc Chính phủ số trước 29/1/2027

Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ, cấp tỉnh chậm nhất ngày 29/1/2027, hướng tới một không gian số thống nhất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn.

Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg về ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0).

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc số của mình; đồng thời định hướng đầu tư, kết nối, chia sẻ và sử dụng chung các nền tảng số, hướng tới xây dựng không gian số thống nhất, kế thừa tối đa những kết quả đã có, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành bộ chỉ số đo lường, cho phép đánh giá theo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn.

Dữ liệu sẽ được tự động thu thập từ các hệ thống hiện có của các bộ, ngành, địa phương, qua đó hạn chế việc các đơn vị phải nhập lại số liệu để báo cáo thủ công.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung; ban hành phương pháp đánh giá, giám sát việc tuân thủ và bộ chỉ số đo lường; xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình triển khai, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương báo cáo một số điểm đổi mới trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số - Ảnh: chinhphu.vn.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Thế Tuấn, Bộ Công an triển khai xây dựng, cập nhật và giám sát triển khai Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung; xây dựng Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Đồng thời, triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Trung tâm tính toán hiệu năng cao trong Trung tâm dữ liệu quốc gia; xây dựng Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia thế hệ mới và Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết các nền tảng đang được triển khai theo đúng tiến độ đến năm 2030; một số nền tảng đã bước đầu được cài đặt và cung cấp dịch vụ trên thực tế, như Nền tảng điện toán đám mây và Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình, kiến trúc hiện đại, hướng tới trở thành điểm một cửa số duy nhất trong tổng thể Đề án Nền tảng điều hành số quốc gia; đồng thời phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, có khả năng xử lý lớn và mở rộng linh hoạt.

Qua ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định các báo cáo, tham luận tại Hội nghị cho thấy sự đồng thuận cao về yêu cầu quản lý chuyển đổi số theo một kiến trúc thống nhất, đồng thời phản ánh những vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu khung kiến trúc phải được coi là công cụ quản trị chuyển đổi số. Hiệu quả triển khai cần được đo lường bằng khả năng kết nối, chia sẻ, sử dụng chung, giảm đầu tư trùng lặp, tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng quán triệt yêu cầu “3 không” đối với các bộ, ngành, địa phương: “Không khoán trắng cho đơn vị công nghệ thông tin; không làm theo hình thức; không để dồn việc đến sát thời hạn”.

Quá trình triển khai phải bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa những kết quả đang phát huy hiệu quả. Việc đầu tư mới phải thực sự cần thiết, phù hợp với kiến trúc, không trùng lặp. An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bí mật nhà nước phải được bảo đảm ngay từ khâu thiết kế và trong suốt quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, ban hành Khung kiến trúc số của mình chậm nhất ngày 29/1/2027.

Đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung và các thành phần do Bộ Công an được giao chủ quản hoặc chủ trì, Phó Thủ tướng yêu cầu công bố hoặc cung cấp trong phạm vi được phép bộ thông tin tham chiếu chính thức, gồm tên, mã định danh, cơ quan chủ quản, phạm vi dữ liệu, dịch vụ, trạng thái, yêu cầu kết nối, danh mục API và tài liệu tích hợp cần thiết; đồng thời duy trì, kịp thời thông báo khi có thay đổi.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng các nền tảng số dùng chung quốc gia được giao theo kế hoạch, lộ trình; công bố hoặc cung cấp trong phạm vi được phép thông tin về phạm vi cung cấp, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng kết nối và trách nhiệm quản trị của từng nền tảng, làm cơ sở để các địa phương lập kế hoạch đầu tư, triển khai.

Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ và cấp tỉnh phải được xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành chậm nhất ngày 29/1/2027.