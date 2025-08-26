Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh

Về mặt kỹ thuật và đếm sóng, mức biến động này còn chưa xác nhận rằng đó là một đợt điều chỉnh, mà chỉ là nhiễu động trong xu hướng tăng. Đây là những nhiễu động thứ cấp.

Nhận định về diễn biến thị trường điều chỉnh những phiên gần đây, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc phân tích Ngành và Cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ không phải nguyên nhân tác động trực tiếp đến chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai tháng vừa qua nằm trong top tăng mạnh nhất thế giới, đi ngược lại những quan ngại về thuế quan, địa chính trị. Đương nhiên, tăng mãi thì cũng phải có lúc chững lại và nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy, trong hai phiên điều chỉnh vừa rồi, yếu tố về mặt quốc tế hay các thông tin liên quan đến Fed hạ lãi suất, sẽ là thông tin quyết định.

Khi đến thời điểm nhóm cổ phiếu trụ cột đã dẫn dắt thị trường trong giai đoạn vừa quan chạm ngưỡng và chững lại thì đây là lúc nhà đầu tư nên nhìn nhận phương án tái cân bằng danh mục.

Cũng theo ông Dương, nếu xét về ngắn hạn, hôm nay giảm thì hôm qua là đỉnh. Ngược lại, nếu hôm nay tăng thì hôm qua sẽ là đáy. Trong ngắn hạn, nếu chạy theo diễn biến thị trường, nhà đầu tư sẽ luôn nhìn thấy đỉnh và đáy trong quá khứ.

Theo số liệu của FiinPro, định giá P/E của thị trường đang khoảng 15 lần. Theo Bloomberg công bố, P/E thị trường là 15,4 lần. Mức định giá P/E, P/B của VN-Index mới đang nhỉnh hơn một chút so với đường trung bình 10 năm của chỉ số này và còn cách khá xa đường trung bình 10 năm công 1 độ lệch chuẩn.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng là dòng tiền lớn đang đổ vào thị trường trong suốt thời gian vừa qua có chờ P/E lên 15 hay không? Một phần dòng tiền ngắn hạn sẽ phụ thuộc yếu tố này, nhưng về dài hạn, nhà đầu tư sẽ tập trung hơn vào tăng trưởng lợi nhuận của thị trường trong năm nay.

Đến cuối quý 2/2025, lợi nhuận sau thuế toàn sàn tăng rất mạnh. Kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng lợi nhuận và EPS trong năm 2025 có vẻ tương đối lớn. Theo Bloomberg, P/E forward đang ở mức 12,8 lần – cho thấy EPS của thị trường đang dự phóng tăng trưởng 18 – 20% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu P/E là 12,8 lần thị trường vẫn đang khá hấp dẫn chứ chưa hề cao.

Góc nhìn từ định giá hơi khác so với việc so sánh đường P/E trong lịch sử. Vào năm 2021, thị trường tăng nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID và GDP bị ảnh hưởng do đại dịch. Nhưng hiện nay, GDP đã được thúc đẩy và tăng trưởng rất mạnh mẽ, khác hẳn bối cảnh thời điểm đó.

Vào năm 2021, dòng tiền là yếu tố quyết định nhưng đến nay, kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận mới quyết định.

Còn trên góc nhìn kỹ thuật, để định nghĩa đâu là đỉnh – đáy, nhà đầu tư có thể sử dụng lý thuyết sóng Elliott. Theo đó, một con sóng được gọi là điều chỉnh sơ cấp khi đạt ít nhất bằng 1/3 và nhiều nhất bằng 2/3 sóng tăng trước đó. Thị trường đã có khá nhiều đợt điều chỉnh nhỏ, ví dụ như ngày 5/6, 29/7. Nhưng tất cả những đợt điều chỉnh nhỏ này đều chưa chạm đến mức 1/3.

Về mặt kỹ thuật và đếm sóng, mức biến động này còn chưa xác nhận rằng đó là một đợt điều chỉnh, mà chỉ là nhiễu động trong xu hướng tăng. Đây là những nhiễu động thứ cấp.

Ngay cả trong phiên hôm qua, nếu sử dụng sóng Elliott, cũng chưa thể xác lập là sóng điều chỉnh. Mức xác lập để trở thành điều chỉnh lớn sẽ khoảng 1.450 điểm, rất xa so với điểm số hiện tại.

Đối với cổ phiếu nhóm ngân hàng, chuyên gia của VPBankS cho rằng, với cổ phiếu MBB và ACB, nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng với hai mã cổ phiếu này. Động lực với ngành ngân hàng bao gồm: sự phân hóa về chất lượng tài sản, NIM, tăng trưởng lợi nhuận; động lực tăng trưởng tín dụng. ACB và MBB đang có yếu tố cơ bản rất tốt, với định giá nằm ở mức hấp dẫn và dòng tiền vào rất mạnh.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể mở rộng đầu tư ra những cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng để danh mục đa dạng hơn. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, có thể nên cân bằng lại danh mục, dàn trải trong ít nhất 3 ngành nghề.

"Đây là thời điểm để tái cấu trúc danh mục vì đã xuất hiện nhiều ngành trong trạng thái dòng tiền tăng do cổ phiếu điều chỉnh. Rất nhiều ngành có dòng tiền đi ngang hoặc giảm nhẹ nhưng lại trong trạng thái tích lũy. Bởi vậy, đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào, nên thực hiện mua với một mức giá hợp lý trong giai đoạn tích lũy của thị trường", ông Dương khuyến nghị.