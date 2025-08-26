Thứ Ba, 26/08/2025

Chứng khoán

Dòng vốn ETF tiếp tục rút mạnh khỏi Việt Nam

Thu Minh

26/08/2025, 09:42

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tuần trước đó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 18/8 - 22/8, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp dòng tiền ghi nhận giá trị rút ròng đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. 

Động thái rút ròng diễn ra ở 11/20 quỹ, tập trung ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF.

Trong đó, lực rút ròng đến từ các quỹ ETF ngoại là gần 539 tỷ đồng, tuy nhiên, giá trị rút ròng giảm -2,4% so với tuần trước đó. Lực rút ròng tập trung toàn bộ ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF. Top bán ròng của quỹ trong tuần là HPG (-2,1 triệu cổ phiếu, -59 tỷ đồng), SSI (-1,09 triệu cổ phiếu, -40 tỷ đồng), VHM (-864 nghìn cổ phiếu, -83 tỷ đồng), VIC (-771 nghìn cổ phiếu, -92 tỷ đồng), SHB (-732 nghìn cổ phiếu, -13 tỷ đồng).

Các quỹ ET ngoại khác không có biến động về dòng tiền.

Áp lực rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF nội với gần 724 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 2 quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VNDiamond ETF (-447,9 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (-220,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh ở cả 2 quỹ là VPB, MBB, TPB. Ngoài ra, quỹ Kim Growth VN30 ETF cũng bị rút ròng hơn 40 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 11,1 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 427,3 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 5,9 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 183,8 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 3,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 11,9 nghìn tỷ đồng (thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng).

Tại ngày 22/8/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt 64,4 nghìn tỷ đồng, tăng +13,3% so với cuối năm 2024. Top cố phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 18/8 - 22/8 là VIC, VHM, HPG, MSN, VCB.

Riêng trong ngày 25/8/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng gần 27 tỷ đồng. Quỹ này tiếp tục bán ròng các cổ phiếu với top bán ròng là HPG (-87 nghìn cổ phiếu, -2,3 tỷ đồng), SSI (-45 nghìn cổ phiếu, -1,6 tỷ đồng), SHB (-45 nghìn cổ phiếu, -800 triệu đồng), VHM (-36 nghìn cổ phiếu, -3,5 tỷ đồng), VIC (-31 nghìn cổ phiếu, -3,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF bị rút ròng hơn 64 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VN30 ETF lại hút ròng hơn 12 tỷ đồng.

Về dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài, tính từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm này bán ròng gần 35.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có hai lý do lớn nhất khiến chứng khoán Việt Nam tạm thời kém hấp dẫn dòng vốn ngoại.

Thứ nhất là tỷ giá. Tỷ giá neo cao ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Áp lực tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt trong quý 3. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo bán USD để kiềm chế tỷ giá. 

Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày. Thời điểm áp dụng vào ngày 25-26/8. Ngay lập tức tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm mạnh. Giá USD trên thị trường ngân hàng và dân cư cũng đã quay đầu giảm về còn 26.520 VND/USD vào cuối phiên 22/8, sau khi tăng chạm trần vào buổi sáng.

Trong tuần tới, áp lực tỷ giá sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Tuy vậy, xu hướng quý 3 là tỷ giá vẫn căng thẳng cho đến hết tháng 10. Cho nến áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. 

Thứ hai là định giá nhóm ngân hàng chứ không phải mức định giá chung của cả thị trường. Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa. Tính đến ngày 21/08/2025, P/B của nhóm 15 ngân hàng này đang ở mức 1.93 lần, cao hơn 35% so với trung bình 3 năm và 19% so với trung bình 5 năm gần nhất.

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.

Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi

Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi

Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...

Cổ phiếu lớn kéo VN-Index nảy tăng, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Cổ phiếu lớn kéo VN-Index nảy tăng, thanh khoản xuống đáy 6 tuần

Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: