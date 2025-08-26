Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Giới phân tích cho rằng áp lực tỷ giá hiện nay chủ yếu do nhu cầu USD trong nước gia tăng, xuất phát từ yếu tố giao dịch thực nhưng cũng chịu tác động từ việc găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ…
Những ngày đầu tháng 8/2025, lãi suất cho vay VND trên thị trường liên ngân hàng neo ở mức cao trên 5%/năm và giảm dần trong các tuần sau đó. Đến ngày 22/8, lãi suất cho vay VND qua đêm ở mức 4,8%/năm, thấp hơn mức cao nhất là xấp xỉ 6,7%/năm được thiết lập ngày 8/7/2025.
Lãi suất cho vay VND qua đêm trung bình trong tháng 8 đạt khoảng 5%, dẫn đến mức chênh lệch dương giữa VND-USD trong tháng qua. Điều này cho thấy chênh lệch lãi suất VND-USD không phải là yếu tố gây áp lực đối với tỷ giá.
Cập nhật các bản tin thị trường cho thấy trên thị trường 1, mặc dù lãi suất huy động niêm yết của đa số các ngân hàng thương mại không thay đổi nhiều so với tháng trước, các ngân hàng bắt đầu có chính sách cộng thêm lãi suất với mức từ 0,3-0,5 điểm phần trăm đối với các khoản tiền gửi có điều kiện.
Trong tháng 8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì cho vay qua kênh cầm cố, lượng cho vay cầm cố giảm từ mức đỉnh gần 221 nghìn tỷ đồng còn xấp xỉ 199 nghìn tỷ đồng tại ngày 22/8. Lượng cho vay cầm cố tập trung ở kỳ hạn 14 ngày (khoảng 73 nghìn tỷ đồng) và kỳ hạn 28 ngày (khoảng 76 nghìn tỷ đồng).
Tính từ ngày 1 đến ngày 22/8, nhà điều hành hút ròng nhẹ khoảng gần 8.000 tỷ đồng thông qua thị trường mở, đảo chiều so với lượng bơm ròng gần 86 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2025.
Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY có những đợt phục hồi ngắn nhưng không cho thấy xu hướng đảo chiều rõ ràng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, DXY đã giảm khoảng 9%.
Theo một số báo cáo phân tích mới đây, tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole (22/8/2025), Chủ tịch Fed đưa ra thông điệp ôn hòa hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất trên cơ sở bi quan hơn về thị trường lao động và kỳ vọng về tác động “một lần” của thuế quan lên lạm phát. Hợp đồng tương lai của Fed đã chuyển sang dự báo khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 là 87%, tăng so với mức 75% tại ngày 21/8.
Trong khi xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới là rất cao, triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025 vẫn đang ở mức 50:50, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục về một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và liên tục của Fed.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed nhưng giới phân tích nhận định xu hướng chính là giảm. Đây được coi là yếu tố bên ngoài thuận lợi đối với điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Mặc dù vậy, VND vẫn mất giá thêm khoảng 0,4-0,6% trong tháng 8. So với đầu năm, VND đã mất giá khoảng 2,8-3,6% trên thị trường chính thức và tự do.
Tại báo cáo vĩ mô công bố ngày 26/8, Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân đến từ giao dịch thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.
Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản và bền vững nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng.
Cập nhật từ các bản tin thị trường cho thấy sau khi bán ngoại tệ can thiệp vào tháng 1/2025, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng nhẹ trở lại từ tháng 2 đến tháng 5, tổng giá trị mua vào trong giai đoạn này khoảng 2,8 tỷ USD.
Như vậy, trong khi yếu tố bên ngoài đang tạo điều kiện thuận lợi cho điều hành tỷ giá thì áp lực từ nhu cầu ngoại tệ trong nước, đặc biệt là nguy cơ găm giữ USD lại nổi lên như rủi ro chính trong ngắn hạn.
Diễn biến này đặt ra thách thức nhất định đối với chính sách nới lỏng tiền tệ hiện hành, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi sát tình hình và có các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm ổn định tỷ giá và giữ vững niềm tin thị trường.
Các ngân hàng thương mại đã mua vào 800 triệu USD trong ngày 25/8
10:00, 26/08/2025
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ
19:02, 25/08/2025
Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025
Giới phân tích cho rằng áp lực tỷ giá hiện nay chủ yếu do nhu cầu USD trong nước gia tăng, xuất phát từ yếu tố giao dịch thực nhưng cũng chịu tác động từ việc găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ…
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng
Phiên sáng 26/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 127,7 triệu đồng/lượng; một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh niêm yết giá bán cao nhất từ trước tới nay với 128 triệu đồng/lượng…
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Techcombank chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB
Ngày 25/8, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: