Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Tùng Thư

26/08/2025, 14:23

Giới phân tích cho rằng áp lực tỷ giá hiện nay chủ yếu do nhu cầu USD trong nước gia tăng, xuất phát từ yếu tố giao dịch thực nhưng cũng chịu tác động từ việc găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ…

VnEconomy

Những ngày đầu tháng 8/2025, lãi suất cho vay VND trên thị trường liên ngân hàng neo ở mức cao trên 5%/năm và giảm dần trong các tuần sau đó. Đến ngày 22/8, lãi suất cho vay VND qua đêm ở mức 4,8%/năm, thấp hơn mức cao nhất là xấp xỉ 6,7%/năm được thiết lập ngày 8/7/2025.

Lãi suất cho vay VND qua đêm trung bình trong tháng 8 đạt khoảng 5%, dẫn đến mức chênh lệch dương giữa VND-USD trong tháng qua. Điều này cho thấy chênh lệch lãi suất VND-USD không phải là yếu tố gây áp lực đối với tỷ giá.

VnEconomy

Cập nhật các bản tin thị trường cho thấy trên thị trường 1, mặc dù lãi suất huy động niêm yết của đa số các ngân hàng thương mại không thay đổi nhiều so với tháng trước, các ngân hàng bắt đầu có chính sách cộng thêm lãi suất với mức từ 0,3-0,5 điểm phần trăm đối với các khoản tiền gửi có điều kiện.

Trong tháng 8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì cho vay qua kênh cầm cố, lượng cho vay cầm cố giảm từ mức đỉnh gần 221 nghìn tỷ đồng còn xấp xỉ 199 nghìn tỷ đồng tại ngày 22/8. Lượng cho vay cầm cố tập trung ở kỳ hạn 14 ngày (khoảng 73 nghìn tỷ đồng) và kỳ hạn 28 ngày (khoảng 76 nghìn tỷ đồng).

Tính từ ngày 1 đến ngày 22/8, nhà điều hành hút ròng nhẹ khoảng gần 8.000 tỷ đồng thông qua thị trường mở, đảo chiều so với lượng bơm ròng gần 86 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2025.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY có những đợt phục hồi ngắn nhưng không cho thấy xu hướng đảo chiều rõ ràng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, DXY đã giảm khoảng 9%.

Theo một số báo cáo phân tích mới đây, tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole (22/8/2025), Chủ tịch Fed đưa ra thông điệp ôn hòa hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất trên cơ sở bi quan hơn về thị trường lao động và kỳ vọng về tác động “một lần” của thuế quan lên lạm phát. Hợp đồng tương lai của Fed đã chuyển sang dự báo khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 là 87%, tăng so với mức 75% tại ngày 21/8.

Trong khi xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới là rất cao, triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025 vẫn đang ở mức 50:50, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục về một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và liên tục của Fed.

Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed nhưng giới phân tích nhận định xu hướng chính là giảm. Đây được coi là yếu tố bên ngoài thuận lợi đối với điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chênh lệch lãi suất VND-USD và biến động chỉ số DXY không phải là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá trong giai đoạn hiện nay.
VnEconomy cập nhật các báo cáo phân tích

Mặc dù vậy, VND vẫn mất giá thêm khoảng 0,4-0,6% trong tháng 8. So với đầu năm, VND đã mất giá khoảng 2,8-3,6% trên thị trường chính thức và tự do.

Tại báo cáo vĩ mô công bố ngày 26/8, Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân đến từ giao dịch thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.

Ngày 25-26/8, Ngân hàng Nhà nước tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi nhà điều hành thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.
VnEconomy cập nhật thị trường

Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản và bền vững nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng.

Cập nhật từ các bản tin thị trường cho thấy sau khi bán ngoại tệ can thiệp vào tháng 1/2025, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng nhẹ trở lại từ tháng 2 đến tháng 5, tổng giá trị mua vào trong giai đoạn này khoảng 2,8 tỷ USD.

Như vậy, trong khi yếu tố bên ngoài đang tạo điều kiện thuận lợi cho điều hành tỷ giá thì áp lực từ nhu cầu ngoại tệ trong nước, đặc biệt là nguy cơ găm giữ USD lại nổi lên như rủi ro chính trong ngắn hạn.

Diễn biến này đặt ra thách thức nhất định đối với chính sách nới lỏng tiền tệ hiện hành, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi sát tình hình và có các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm ổn định tỷ giá và giữ vững niềm tin thị trường.

Các ngân hàng thương mại đã mua vào 800 triệu USD trong ngày 25/8

10:00, 26/08/2025

Các ngân hàng thương mại đã mua vào 800 triệu USD trong ngày 25/8

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

19:02, 25/08/2025

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

16:36, 08/07/2025

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

Từ khóa:

giá USD lãi suất ngân hàng tài chính tỷ giá Vneconomy

Đọc thêm

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Giới phân tích cho rằng áp lực tỷ giá hiện nay chủ yếu do nhu cầu USD trong nước gia tăng, xuất phát từ yếu tố giao dịch thực nhưng cũng chịu tác động từ việc găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ…

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Phiên sáng 26/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 127,7 triệu đồng/lượng; một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh niêm yết giá bán cao nhất từ trước tới nay với 128 triệu đồng/lượng…

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Techcombank chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Techcombank chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Nhà máy bán dẫn Việt Nam: Không nên tiếp cận tiến trình 2nm, 3nm thậm chí 28nm ngay từ đầu

Kinh tế số

3

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Thế giới

4

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thị trường

5

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: