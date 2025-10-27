Tỷ giá liên ngân hàng thấp nhất 2 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm về gần mốc 26.300, mức thấp nhất hai tháng qua. Chuyên gia cho rằng tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu do lãi suất VND liên ngân hàng tăng…

Tuần từ 20 - 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tiếp tục xu hướng tăng. Kết thúc ngày 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 5,86%/năm, tăng 0,41 điểm phần trăm so với 17/10 (+0,41 đpt); 1 tuần 5,88%/năm (+0,33 đpt); 2 tuần 5,9%/năm (+0,30 đpt); 1 tháng 5,85/năm (+0,17 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 24/10, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,12%/năm (không thay đổi); 1 tuần 4,15%/năm (không thay đổi); 2 tuần 4,19%/năm (+0,01 đpt) và 1 tháng 4,22%/năm (-0,01 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 119.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 118.999,23 tỷ đồng trúng thầu. Có 46.146,88 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Như vậy, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 72.852,35 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Đến ngày 24/10, 223.483,08 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Ngày 27/10/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.097 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày 24/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 26.081 và 26.351 đồng. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh, lên mức 27.720 đồng (mua vào) và 27.770 đồng (bán ra), cao hơn 70 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng trong tuần từ 20 - 24/10 tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 24/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.300 VND/USD, giảm 45 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Đây cũng là mức thấp nhất trong hai tháng trở lại đây, chịu ảnh hưởng từ đà tăng của lãi suất VND trên liên ngân hàng.

Khối Thị trường tài chính của ACB dự kiến xu hướng giảm của tỷ giá có thể được mở rộng thêm trong tuần này. Vùng giá giao dịch trong ngày đầu tuần dự kiến quanh mức 26.220 - 26.300 VND/USD.

Báo cáo CPI tháng 9, công bố trễ hơn dự kiến, cho thấy lạm phát tại Mỹ chỉ tăng nhẹ, qua đó mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào giữa tuần này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố tối thứ Sáu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi – không bao gồm thực phẩm và năng lượng – đã tăng 0,2% so với tháng 8. Các mặt hàng chịu ảnh hưởng lớn từ thuế quan, như đồ nội thất và hàng tiêu dùng, ghi nhận mức tăng giá rõ rệt. Giá quần áo cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng một năm qua.

Theo công cụ phân tích lãi suất CME FED WATCH, thị trường gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm lãi suất trong phiên họp vào sáng thứ Năm tuần này.

Tuy nhiên, khả năng tiếp tục cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang được theo dõi sát sao, nhất là khi báo cáo CPI tháng 10 nhiều khả năng không thể công bố đúng hạn do Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Trong khi đó, các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra những đánh giá tích cực sau vòng đàm phán thương mại cuối tuần qua, mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo vào thứ Năm. Hai bên đã đạt được đồng thuận trên nhiều vấn đề, bao gồm kiểm soát xuất khẩu, gia hạn đình chỉ áp thuế lẫn nhau, và hợp tác ngăn chặn buôn bán chất cấm.

Ngoài ra, các nội dung được thảo luận còn bao gồm việc Trung Quốc mua nông sản Mỹ, khả năng tiếp cận đất hiếm – yếu tố thiết yếu trong sản xuất từ ô tô đến máy bay phản lực – cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của TikTok và mối quan hệ song phương Mỹ - Trung.