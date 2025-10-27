Thứ Hai, 27/10/2025

Tỷ giá liên ngân hàng thấp nhất 2 tháng

Tùng Thư

27/10/2025, 10:21

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm về gần mốc 26.300, mức thấp nhất hai tháng qua. Chuyên gia cho rằng tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu do lãi suất VND liên ngân hàng tăng…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tuần từ 20 - 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tiếp tục xu hướng tăng. Kết thúc ngày 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 5,86%/năm, tăng 0,41 điểm phần trăm so với 17/10 (+0,41 đpt); 1 tuần 5,88%/năm (+0,33 đpt); 2 tuần 5,9%/năm (+0,30 đpt); 1 tháng 5,85/năm (+0,17 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 24/10, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,12%/năm (không thay đổi); 1 tuần 4,15%/năm (không thay đổi); 2 tuần 4,19%/năm (+0,01 đpt) và 1 tháng 4,22%/năm (-0,01 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 119.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 118.999,23 tỷ đồng trúng thầu. Có 46.146,88 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Như vậy, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 72.852,35 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Đến ngày 24/10, 223.483,08 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.    

Ngày 27/10/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.097 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày 24/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giữ xu hướng ổn định, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 26.081 và 26.351 đồng. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh, lên mức 27.720 đồng (mua vào) và 27.770 đồng (bán ra), cao hơn 70 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng trong tuần từ 20 - 24/10 tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 24/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.300 VND/USD, giảm 45 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Đây cũng là mức thấp nhất trong hai tháng trở lại đây, chịu ảnh hưởng từ đà tăng của lãi suất VND trên liên ngân hàng.

Khối Thị trường tài chính của ACB dự kiến xu hướng giảm của tỷ giá có thể được mở rộng thêm trong tuần này. Vùng giá giao dịch trong ngày đầu tuần dự kiến quanh mức 26.220 - 26.300 VND/USD.

Báo cáo CPI tháng 9, công bố trễ hơn dự kiến, cho thấy lạm phát tại Mỹ chỉ tăng nhẹ, qua đó mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào giữa tuần này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động công bố tối thứ Sáu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi – không bao gồm thực phẩm và năng lượng – đã tăng 0,2% so với tháng 8. Các mặt hàng chịu ảnh hưởng lớn từ thuế quan, như đồ nội thất và hàng tiêu dùng, ghi nhận mức tăng giá rõ rệt. Giá quần áo cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng một năm qua.

Theo công cụ phân tích lãi suất CME FED WATCH, thị trường gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm lãi suất trong phiên họp vào sáng thứ Năm tuần này.

Tuy nhiên, khả năng tiếp tục cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang được theo dõi sát sao, nhất là khi báo cáo CPI tháng 10 nhiều khả năng không thể công bố đúng hạn do Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Trong khi đó, các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra những đánh giá tích cực sau vòng đàm phán thương mại cuối tuần qua, mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo vào thứ Năm. Hai bên đã đạt được đồng thuận trên nhiều vấn đề, bao gồm kiểm soát xuất khẩu, gia hạn đình chỉ áp thuế lẫn nhau, và hợp tác ngăn chặn buôn bán chất cấm.

Ngoài ra, các nội dung được thảo luận còn bao gồm việc Trung Quốc mua nông sản Mỹ, khả năng tiếp cận đất hiếm – yếu tố thiết yếu trong sản xuất từ ô tô đến máy bay phản lực – cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của TikTok và mối quan hệ song phương Mỹ - Trung.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị bộ, ngành phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép

23:19, 25/10/2025

Ngân hàng Nhà nước đề nghị bộ, ngành phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

14:23, 26/08/2025

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế: Linh hoạt theo từng đối tượng và tính chất giao dịch

14:58, 11/06/2025

Quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế: Linh hoạt theo từng đối tượng và tính chất giao dịch

CPI lãi suất lạm phát ngân hàng nhà nước thị trường tài chính tỷ giá usd VND

Vàng tụt giá mạnh sáng đầu tuần, áp lực bán có thể vẫn còn

Vàng tụt giá mạnh sáng đầu tuần, áp lực bán có thể vẫn còn

Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...

10 tháng 2025, dư nợ tín dụng VND tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng

10 tháng 2025, dư nợ tín dụng VND tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ bằng VND đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị bộ, ngành phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép

Ngân hàng Nhà nước đề nghị bộ, ngành phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thị trường ngoại hối...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

1

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Thế giới

2

Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Dự án

3

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Tiêu điểm

4

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Thế giới

5

Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Chứng khoán

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy