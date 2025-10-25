Ngân hàng Nhà nước đề nghị bộ, ngành phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thị trường ngoại hối...

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và chênh lệch so với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Để chủ động thực hiện các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối và hạn chế tối đa rủi ro đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến quản lý ngoại hối, đặc biệt trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý ngoại hối, đặc biệt là các hoạt động mua bán ngoại tệ trái pháp luật và các giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối không chính thức và xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các bộ phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Tỷ giá chính thức có xu hướng giảm dần từ cuối tháng 8/2025 đến nay (Nguồn: WiGroup)

Theo cập nhật của VnEconomy, từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 10 năm 2025, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 26.427 xuống 26.332 VND, tương đương mức giảm khoảng 0,36%. Diễn biến này phản ánh sự tăng giá nhẹ của đồng Việt Nam so với đồng USD.

Trái lại, chỉ số USD Index (DXY) tăng từ 97,01 lên 99,04 điểm (tương đương mức tăng 2,09%), cho thấy đồng USD đang mạnh lên đáng kể so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Theo đánh giá của giới phân tích, Ngân hàng Nhà nước có khả năng kiểm soát tỷ giá, không để vượt quá mức mất giá 4% trong năm nay nhờ kết hợp linh hoạt các công cụ điều hành.

Bên cạnh đó, về cuối năm, một số yếu tố khách quan được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tỷ giá, bao gồm xu hướng đồng USD suy yếu khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất, nguồn cung ngoại tệ trong nước trở nên dồi dào hơn nhờ hoạt động xuất khẩu tăng tốc cũng như lượng kiều hối đổ về vào cuối quý 4.