UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt miền Trung

Thứ Tư, 26/11/2025
Thu Ngân
26/11/2025, 19:17
Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình có ống thở, đội các UAV vắt vẻo trên đầu, vượt qua các vùng nước ngập sâu trên quốc lộ 1A để tiến vào vùng Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân tại các điểm ngập sâu…
Nước dâng quá nhanh trong đêm, nhiều khu vực đã bị cô lập hoàn toàn, nước vượt mái nhà, không điện, không nước, điện thoại hết pin, chỉ còn một cách duy nhất là dùng UAV để tiếp cận.
Ba chiếc UAV bay liên tục xuyên ngày đêm, mang phao, dây, nước uống, mì gói, sữa. Giữ được ổn định trong gió mạnh và mưa, các UAV bay thấp qua từng mái nhà. Chiếc loa công suất lớn gắn trên thân UAV phát liên tục các hướng dẫn cho bà con đang gặp nạn. Trong bối cảnh gần như không còn bất kỳ tín hiệu liên lạc nào, giọng loa ấy thực sự là một bàn tay ấm áp trong giá lạnh tái tê.
Anh Phan Văn Hán – Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật của CT UAV dẫn đầu đoàn, ngậm ngùi nói: “Chúng tôi chỉ tiếc là chưa thể làm được nhiều hơn cho bà con. Giá như chúng tôi có thể phát triển kịp thời loại UAV có thể phát wifi, sạc nhanh di động, thì sẽ hỗ trợ được bà con tại vùng bị mất sóng, để họ có thể liên lạc với gia đình, kêu gọi được cứu trợ vào những lúc nguy cấp. Đội ngũ chúng tôi đang làm ngày đêm, đẩy nhanh việc phát triển UAV thế hệ mới chuyên dùng cho công tác ứng phó thảm họa như các loại UAV kén nổi siêu nặng có thể cứu được nhiều người hoặc nền tảng Quốc gia kết hợp giữa vệ tinh – UAV – truyền thông đa phương tiện để cảnh báo sớm mọi nguy cơ lở đất, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, tắc nghẽn… thì thiệt hại của Quốc gia và nhân dân sẽ giảm đi rất nhiều”.
“Một đồng đội khác của tôi là anh Khang không may dẫm phải đinh khi lội trong dòng nước lũ, vết thương rách sâu nhưng anh ấy vẫn cố gắng hoàn thành nốt những điểm tiếp tế trong ngày. Và anh nói rằng bà con còn đang cần mình lắm, chịu đau, cố thêm chút nữa cũng không sao”, anh Hán nói.
Cùng với đó, CT Modulex – một đơn vị trong cùng hệ sinh thái công nghệ của CT Group đang phát triển nhà xếp chống thảm họa. Đây là dạng nhà robot có thể tự xếp gọn và duỗi ra nhanh chóng, tự cấp được điện, nước. Những ngôi nhà này có thể nổi trên mặt nước, dùng làm nhà ở, bệnh viện dã chiến, hoặc thậm chí trở thành điểm lánh nạn giữa rốn lũ.
Đoàn cứu trợ đã đi qua nhiều thôn, xã ngập sâu suốt những ngày qua và dự kiến sẽ trở về TP.HCM vào đêm 26/11 sau khi hoàn tất các điểm cuối cùng. Phần lớn thành viên đều thấm mệt, nhưng không ai nhắc về sự vất vả. Điều lưu lại nhiều nhất trong ký ức họ là những gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy UAV hạ xuống, hay một cái gật đầu nhẹ, vẫy tay chào như lời cảm ơn trong dòng nước lạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: