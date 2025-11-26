Thứ Tư, 26/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt miền Trung

Thu Ngân

26/11/2025, 19:17

Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình có ống thở, đội các UAV vắt vẻo trên đầu, vượt qua các vùng nước ngập sâu trên quốc lộ 1A để tiến vào vùng Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân tại các điểm ngập sâu…

Nước dâng quá nhanh trong đêm, nhiều khu vực đã bị cô lập hoàn toàn, nước vượt mái nhà, không điện, không nước, điện thoại hết pin, chỉ còn một cách duy nhất là dùng UAV để tiếp cận.

Ba chiếc UAV bay liên tục xuyên ngày đêm, mang phao, dây, nước uống, mì gói, sữa. Giữ được ổn định trong gió mạnh và mưa, các UAV bay thấp qua từng mái nhà. Chiếc loa công suất lớn gắn trên thân UAV phát liên tục các hướng dẫn cho bà con đang gặp nạn. Trong bối cảnh gần như không còn bất kỳ tín hiệu liên lạc nào, giọng loa ấy thực sự là một bàn tay ấm áp trong giá lạnh tái tê.

VnEconomy
Các UAV của CT UAV xác định vị trí người dân cần giúp đỡ và vận chuyển nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân Đông (Phú Yên cũ).
Các UAV của CT UAV xác định vị trí người dân cần giúp đỡ và vận chuyển nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân Đông (Phú Yên cũ).
UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt tại thôn Quy Hậu, Tuy Hoà (Phú Yên cũ).
UAV vận chuyển nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị lũ lụt tại thôn Quy Hậu, Tuy Hoà (Phú Yên cũ).

Anh Phan Văn Hán – Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật của CT UAV dẫn đầu đoàn, ngậm ngùi nói: “Chúng tôi chỉ tiếc là chưa thể làm được nhiều hơn cho bà con. Giá như chúng tôi có thể phát triển kịp thời loại UAV có thể phát wifi, sạc nhanh di động, thì sẽ hỗ trợ được bà con tại vùng bị mất sóng, để họ có thể liên lạc với gia đình, kêu gọi được cứu trợ vào những lúc nguy cấp. Đội ngũ chúng tôi đang làm ngày đêm, đẩy nhanh việc phát triển UAV thế hệ mới chuyên dùng cho công tác ứng phó thảm họa như các loại UAV kén nổi siêu nặng có thể cứu được nhiều người hoặc nền tảng Quốc gia kết hợp giữa vệ tinh – UAV – truyền thông đa phương tiện để cảnh báo sớm mọi nguy cơ lở đất, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, tắc nghẽn… thì thiệt hại của Quốc gia và nhân dân sẽ giảm đi rất nhiều”.

“Một đồng đội khác của tôi là anh Khang không may dẫm phải đinh khi lội trong dòng nước lũ, vết thương rách sâu nhưng anh ấy vẫn cố gắng hoàn thành nốt những điểm tiếp tế trong ngày. Và anh nói rằng bà con còn đang cần mình lắm, chịu đau, cố thêm chút nữa cũng không sao”, anh Hán nói.

Cùng với đó, CT Modulex – một đơn vị trong cùng hệ sinh thái công nghệ của CT Group đang phát triển nhà xếp chống thảm họa. Đây là dạng nhà robot có thể tự xếp gọn và duỗi ra nhanh chóng, tự cấp được điện, nước. Những ngôi nhà này có thể nổi trên mặt nước, dùng làm nhà ở, bệnh viện dã chiến, hoặc thậm chí trở thành điểm lánh nạn giữa rốn lũ.

Đoàn cứu trợ đã đi qua nhiều thôn, xã ngập sâu suốt những ngày qua và dự kiến sẽ trở về TP.HCM vào đêm 26/11 sau khi hoàn tất các điểm cuối cùng. Phần lớn thành viên đều thấm mệt, nhưng không ai nhắc về sự vất vả. Điều lưu lại nhiều nhất trong ký ức họ là những gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy UAV hạ xuống, hay một cái gật đầu nhẹ, vẫy tay chào như lời cảm ơn trong dòng nước lạnh.

CT Group CT UAV

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Trên địa bàn TP.Hà Nội, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết trong bối cảnh hiện nay...

Tạo cơ hội công bằng và thực hành GRP: Doanh nghiệp tự mở cánh cửa bước vào các chuỗi cung ứng lớn

Tạo cơ hội công bằng và thực hành GRP: Doanh nghiệp tự mở cánh cửa bước vào các chuỗi cung ứng lớn

Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là đòn bẩy kinh tế cốt lõi, giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu có chứng từ thanh toán

Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu có chứng từ thanh toán

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), đối với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ theo hình thức trả chậm hoặc trả góp trên 5 triệu đồng, doanh nghiệp vẫn có quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đã có chứng từ thanh toán...

Tấn công DDoS tăng 207% quý 3: Viettel Cyber Security cảnh báo xu hướng tấn công mới tại Việt Nam

Tấn công DDoS tăng 207% quý 3: Viettel Cyber Security cảnh báo xu hướng tấn công mới tại Việt Nam

Hơn 547.000 cuộc tấn công DDoS quý 3/2025, tăng 207% so với cùng kỳ, trong đó nhiều kỹ thuật mới như Carpet Bombing hay DNS Water Torture được triển khai với mức độ đáng lo ngại, theo báo cáo từ Viettel Cyber Security.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính

Chiều 25/11, trong chương trình dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: "Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến"

Đầu tư

2

Lĩnh vực "bên lề" của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

