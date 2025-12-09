Ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu: Cần chính sách mạnh hơn cho sản xuất nông nghiệp an toàn

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Nguyễn Thuấn
09/12/2025, 07:35
Trước những đợt thiên tai liên tiếp trong năm 2025, yêu cầu củng cố hạ tầng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng chống chịu khí hậu đang được cử tri Thanh Hóa đề nghị triển khai mạnh mẽ, đồng bộ hơn, từ chính sách hỗ trợ đến đầu tư thực tế tại cơ sở...
Ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, yêu cầu ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu được cử tri nhấn mạnh.
Theo phản ánh, tình trạng thời tiết cực đoan khiến sản xuất nông nghiệp ngày càng rủi ro, nhiều vùng trồng trọt và chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề qua các đợt bão, lũ. Cử tri đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để thích ứng tốt hơn với môi trường khí hậu thay đổi nhanh.
Nhiều ý kiến cho rằng công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phải được đặt lên mức ưu tiên cao, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh. Cử tri đề nghị bổ sung vaccine, thuốc thú y, hóa chất tiêu độc, khử trùng; đồng thời hỗ trợ khôi phục hạ tầng sản xuất và tập huấn kỹ thuật cho người dân nhằm giảm tổn thất và tăng khả năng phục hồi sau thiên tai.
Thực tế bão, mưa lũ năm 2025 cũng cho thấy nhiều khu vực bị úng ngập kéo dài do hệ thống tiêu thoát nước xuống cấp hoặc chưa đồng bộ, gây thiệt hại lớn cho cây trồng và vật nuôi.
Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đê xung yếu, đặc biệt là những vị trí thường xuyên bị uy hiếp trong các đợt mưa lớn; đồng thời rà soát tổng thể các hệ thống tiêu thoát lũ trên toàn địa bàn, bảo đảm vận hành liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện đúng quy trình, an toàn vùng hạ du.
Riêng tại xã Hoạt Giang, nhiều ý kiến đề nghị giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai do ảnh hưởng quy hoạch phòng chống lũ khiến người dân gặp khó trong sản xuất.
Cử tri cũng mong muốn tỉnh tiếp tục rà soát và đầu tư nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, công trình giao thông dân sinh bị hư hỏng sau các cơn bão số 3, 5, 9, 10, 11 và nhiều đợt mưa lớn trong năm. Việc bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao giữa tỉnh lộ và quốc lộ được xem là cần thiết để hạn chế tai nạn trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
Cùng với các vấn đề trên, hạ tầng điện và viễn thông cũng là nội dung được quan tâm. Cử tri đề nghị tỉnh phối hợp với ngành điện và các doanh nghiệp viễn thông mở rộng mạng lưới điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm biến áp và đường dây, bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất.
Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống trạm thu – phát sóng để phủ sóng các vùng còn “lõm sóng” được đánh giá rất cấp bách, bởi tình trạng này đang ảnh hưởng tới xử lý hồ sơ công việc và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân.
Các kiến nghị nêu trên trước yêu cầu cấp bách của việc xây dựng nền nông nghiệp an toàn, thích ứng mạnh hơn với biến đổi khí hậu. Những đề xuất này đang được tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở cho việc điều chỉnh chính sách và đầu tư, đảm bảo đời sống và sản xuất của người dân được bảo vệ trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp.
