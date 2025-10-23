110 nhiệm vụ thực hiện 3 mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra 110 nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực để thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng; giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 4082/QĐ-BNNMT về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 19/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật).

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện với tổng số 170 nhiệm vụ, giao đến các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm thực hiện 3 mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu:

Thứ nhất, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững.

Với mục tiêu này, Kế hoạch đề ra 50 nhiệm vụ tập trung vào nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững thông qua đầu tư cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm sử dụng hiệu quả và ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy thoái tài nguyên;

Phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, phát triển rừng và các hệ sinh thái.

Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Kế hoạch gồm 29 nhiệm vụ tập trung vào triển khai các giải pháp tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan; cải thiện đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu;

Thực hiện các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của biến đổi khí hậu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng.

Thứ ba, hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực để thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu này, Kế hoạch gồm 31 nhiệm vụ tập trung vào tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, hoàn thiện thể chế, chính sách và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch;

Cùng với đó, thúc đẩy các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đồng lợi ích, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua truyền thông, đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, huy động các nguồn tài chính, đầu tư và các hoạt động hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Riêng nhiệm vụ “xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành nông nghiệp và môi trường nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu” được giao cho các Cục trực thuộc Bộ có liên quan.

Nhiệm vụ “nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ giảng viên; cập nhật, lồng ghép các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong triển khai chương trình đào tạo” được giao cho các trường đại học trực thuộc Bộ.

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ và nguồn lực để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ với các chương trình, kế hoạch có liên quan; phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với các cơ quan phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Biến đổi khí hậu theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được phân công và tổ chức giám sát, đánh giá theo quy định. Các đơn vị trong Bộ định kỳ hằng năm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 25/12.