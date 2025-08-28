Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

Ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng nguyên tử

Hạ Chi

28/08/2025, 07:38

Theo dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động để ưu tiên đầu tư vào các dự án, chương trình năng lượng nguyên tử...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 27/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) số 94/2025/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026. 

Để Luật Năng lượng nguyên tử được bảo đảm tính khả thi, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Dự thảo Nghị định được bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, các nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Theo dự thảo, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động để ưu tiên đầu tư vào các dự án, chương trình năng lượng nguyên tử gồm: 

Thứ nhất, xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân.

Thứ hai, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, tăng cường cơ sở vật chất cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thứ ba, phát triển công nghệ chiến lược, trong đó có phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân.

Thư tư, xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển Nền tảng số về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. 

Thứ năm, xây dựng địa điểm lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cấp quốc gia; chất thải phóng xạ cấp tỉnh. 

Ngoài ra, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị và phòng thí nghiệm cho cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội tại địa phương có cơ sở hạt nhân. 

Để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho nghiên cứu và đào tạo này, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động. 

Dự thảo nêu rõ, nhà nước bảo đảm bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm: chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia về phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử; Các hoạt động công nghệ chiến lược trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Trong đó có thử nghiệm có kiểm soát, giải mã công nghệ, mua bí quyết công nghệ, chuyển giao công nghệ và các nội dung đặc thù khác nhằm nội địa hóa tiến tới làm chủ công nghệ hạt nhân.

Mua tài liệu thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, sản phẩm mẫu; Xây dựng mới, duy tu, bảo trì, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Nhà nước có trách nhiệm đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương có cơ sở hạt nhân.

Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường, nhà ở và các công trình công cộng tại khu vực có cơ sở hạt nhân; hỗ trợ xây dựng, cải tạo các cơ sở giáo dục phổ thông, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các cơ sở hạt nhân. 

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực ứng phó y tế liên quan đến sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. 

Ngoài ra, đầu tư phát triển các cơ sở văn hóa, các công trình an sinh xã hội; hỗ trợ thực hiện chính sách việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tích hợp trong tổng mức đầu tư các dự án cơ sở hạt nhân, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Một thập kỷ tiến bộ công nghệ của năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo

17:04, 22/02/2025

Một thập kỷ tiến bộ công nghệ của năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo

Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

09:52, 25/08/2025

Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

08:39, 18/08/2025

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Từ khóa:

an toàn bức xạ Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ hạt nhân kinh tế số Luật Năng lượng nguyên tử nhà máy điện hạt nhân ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Sáng 28/8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào ngày 9/9 tại tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Nhiều khả năng, hãng sẽ còn giới thiệu thế hệ Apple Watch mới và một số sản phẩm khác…

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với một số lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, lợi thế…

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm làm việc, hỗ trợ đội ngũ đại diện của Amazon để hoàn thiện hồ sơ dự án cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm...

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc giảm tới hơn 11%

Trong 7 tháng vừa qua, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 11,3%, sang Mỹ giảm 0,3% và EU giảm 0,4%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

