Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025
Như Nguyệt
05/09/2025, 20:06
Chiều 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025...
Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Nguyễn Văn Thắng cho biết căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52 Luật Ngân
sách nhà nước, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự
toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Xây dựng về UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (chi hoạt động kinh tế đường bộ) và từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh
Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán
chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng, giao bổ sung có mục tiêu
cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số tiền 1.448.142,852 triệu
đồng.
Dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Xây dựng (sau sáp nhập) là
21.653.959 triệu đồng, theo đó dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ
Xây dựng sau điều chỉnh là 20.205.816,148 triệu đồng (chi các hoạt động kinh tế
đường bộ là 11.151.857,148 triệu đồng).
Điều chỉnh kinh phí bổ sung theo Nghị quyết số
1342/NQ-UBTVQH15 ngày 30/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số
1713/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng (sau khi đã được Kho bạc
Nhà nước hạch toán chuyển nguồn sang năm 2025) từ Bộ Xây dựng, bổ sung có mục
tiêu năm 2025 cho UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững.
Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính
Phan Văn Mãi trình bày nêu rõ, đa số ý kiến Ủy ban nhất trí việc điều chỉnh dự
toán là cần thiết. Báo cáo khẳng định việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh này là đúng thẩm quyền theo quy định tại
điểm b, khoản 2, Điều 52 của Luật Ngân sách nhà nước, áp dụng cho các trường hợp
có lý do khách quan cần điều chỉnh.
Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc
hội xem xét và ban hành Nghị quyết với các nội dung. Đó là điều chỉnh giảm
1.448.142,852 triệu đồng từ dự toán chi hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng
để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố, phù hợp với việc phân cấp
quản lý quốc lộ. Điều chỉnh giảm 10 tỷ đồng từ kinh phí của Bộ Xây dựng (sau
khi đã chuyển nguồn sang năm 2025) và bổ sung có mục tiêu cho UBND tỉnh Phú Thọ
để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, giao Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác
của số liệu và phải đảm bảo việc giao, sử dụng dự toán kịp thời, hiệu quả, đúng
mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.
Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình. Chính
phủ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, tính chính xác của số liệu, nội dung,
thông tin báo cáo và các điều kiện điều chỉnh, bổ sung dự toán; giao dự toán
theo đúng quy định của các luật; chỉ đạo quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả,
đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt
biểu quyết tán thành chủ trương điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương
phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương năm 2025 theo Tờ trình của Chính phủ.
Sẽ tiếp tục khởi công, khánh thành hàng loạt dự án
Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm
Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của hai cơ quan này.
Không phân biệt địa giới hành chính trong cấp phiếu lý lịch tư pháp
Theo dự thảo, cá nhân có quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại bất kì Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp xã thuận lợi nhất cho người dân...
Huy động nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực hàng không
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại"
Sáng ngày 5/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: