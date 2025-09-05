Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025

Như Nguyệt

05/09/2025, 20:06

Chiều 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Xây dựng về UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chi hoạt động kinh tế đường bộ) và từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng, giao bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số tiền 1.448.142,852 triệu đồng.

Dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Xây dựng (sau sáp nhập) là 21.653.959 triệu đồng, theo đó dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng sau điều chỉnh là 20.205.816,148 triệu đồng (chi các hoạt động kinh tế đường bộ là 11.151.857,148 triệu đồng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: TTXVN.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: TTXVN.

Điều chỉnh kinh phí bổ sung theo Nghị quyết số 1342/NQ-UBTVQH15 ngày 30/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 1713/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng (sau khi đã được Kho bạc Nhà nước hạch toán chuyển nguồn sang năm 2025) từ Bộ Xây dựng, bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày nêu rõ, đa số ý kiến Ủy ban nhất trí việc điều chỉnh dự toán là cần thiết. Báo cáo khẳng định việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh này là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 52 của Luật Ngân sách nhà nước, áp dụng cho các trường hợp có lý do khách quan cần điều chỉnh.

Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và ban hành Nghị quyết với các nội dung. Đó là điều chỉnh giảm 1.448.142,852 triệu đồng từ dự toán chi hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố, phù hợp với việc phân cấp quản lý quốc lộ. Điều chỉnh giảm 10 tỷ đồng từ kinh phí của Bộ Xây dựng (sau khi đã chuyển nguồn sang năm 2025) và bổ sung có mục tiêu cho UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, giao Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và phải đảm bảo việc giao, sử dụng dự toán kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình. Chính phủ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, tính chính xác của số liệu, nội dung, thông tin báo cáo và các điều kiện điều chỉnh, bổ sung dự toán; giao dự toán theo đúng quy định của các luật; chỉ đạo quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành chủ trương điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025 theo Tờ trình của Chính phủ.

điều chỉnh ngân sách dự toán chi ngân sách ngân sách trung ương Quốc hội

