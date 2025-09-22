V Fest - Vietnam Today: Masan góp mặt trong sự kiện âm nhạc quốc gia
Thu Ngân
22/09/2025, 15:57
Ngày 20/9 vừa qua tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hơn 20.000 khán giả đã hòa mình trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Masan (Masan Group - MSN).
Sự kiện hướng tới thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập.
ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA
Được xem là sự kiện nghệ thuật được mong chờ nhất, khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, V Fest - Vietnam Today được ví như bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, là niềm tự hào về vẻ đẹp con người, văn hóa và đất nước Việt Nam.
Đồng hành cùng sự kiện năm nay là Masan Group (MSN) – tập đoàn sở hữu nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc tham gia các hoạt động văn hóa quy mô lớn là một phần trong cam kết phát triển gắn với cộng đồng, bên cạnh chiến lược kinh doanh cốt lõi, hướng đến tinh thần lan toả giá trị văn hoá và khát vọng Việt.
Masan khởi đầu từ một nhà máy gia vị tại TP. HCM, sau gần ba thập kỷ đã phát triển thành tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ lớn, với hơn 30 nhà máy, 14 nông trường công nghệ cao và hơn 4.200 điểm bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN trên toàn quốc. Hệ sinh thái này phục vụ hàng chục triệu gia đình, từ khâu sản xuất, logistics đến cung ứng trực tiếp qua kênh bán lẻ hiện đại.
HỆ SINH THÁI TIÊU DÙNG – BÁN LẺ HIỆN ĐẠI
Trong lĩnh vực bán lẻ, WinCommerce – công ty thành viên của Masan – hiện vận hành mạng lưới điểm bán hiện đại lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 32 triệu lượt khách mỗi tháng. Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, WinCommerce mở mới 415 cửa hàng, trong đó khoảng 75% nằm tại khu vực nông thôn. Riêng miền Trung có 194 cửa hàng mới, chiếm gần một nửa số điểm mở thêm.
Hệ thống siêu thị này cung cấp đa dạng sản phẩm thiết yếu, có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước. Ở mảng siêu thị, WinCommerce triển khai mô hình WinMart mới với thiết kế hiện đại, cách bày trí khoa học và danh mục sản phẩm mở rộng, từ nhu yếu phẩm đến hàng trung, cao cấp. Một số siêu thị còn tổ chức workshop nấu ăn, sự kiện trải nghiệm cuối tuần, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người tiêu dùng.
Trong sản xuất hàng tiêu dùng, Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu phổ biến như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-up 247. Theo Kantar, hơn 98% hộ gia đình Việt Nam đang sử dụng ít nhất một sản phẩm của Masan. Bên cạnh đó, Masan MEATLife phát triển thịt mát MEATDeli cùng các sản phẩm chế biến như xúc xích Ponnie, Heo Cao Bồi, nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng thực phẩm.
Với chuỗi giá trị khép kín, Masan không chỉ dừng ở vai trò nhà sản xuất hay bán lẻ, mà trở thành cầu nối giữa hai khâu này. Mô hình tích hợp được đánh giá là lợi thế cạnh tranh của tập đoàn trên thị trường.
ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU VÀ QUẢNG BÁ ẨM THỰC VIỆT
Từ năm 2023, Masan đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Người tiêu dùng (CIC), với định hướng nghiên cứu xu hướng mới như tiêu dùng bền vững, sản phẩm tốt cho sức khỏe và an toàn thực phẩm. Theo doanh nghiệp, việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm giúp phát triển sản phẩm sát với nhu cầu thị trường hơn.
Ngoài thị trường nội địa, Masan cũng tập trung mở rộng hoạt động quốc tế. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu của Masan Consumer tăng hơn 35% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng mạnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết quả này cho thấy các sản phẩm mang bản sắc ẩm thực Việt Nam ngày càng được đón nhận tại các thị trường quốc tế.
Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, Masan duy trì 100% nhà máy đạt chứng nhận quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, BRCGS, HALAL. Quy trình kiểm soát chất lượng áp dụng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nhằm bảo đảm sản phẩm vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa giữ được niềm tin của người tiêu dùng.
Tháng 6/2025, Masan phối hợp cùng Tập đoàn Magnit – một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Nga – khai trương “Góc Việt Nam” tại đại siêu thị Magnit Extra ở Moscow. Không gian này giới thiệu hơn 150 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ trái cây tươi, trái cây sấy, thực phẩm ăn liền đến gia vị, trà và cà phê, với sự góp mặt của các thương hiệu Omachi, CHIN-SU, Nam Ngư, Vinacafé, Phúc Long.
Khai trương “Góc Việt Nam” là bước đi trong chiến lược “Go Global” của Masan, nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Trong năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 20% trở lên, với các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU, Omachi, Vinacafé, Phúc Long đóng vai trò “đại sứ” cho ẩm thực Việt trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.
Thông qua việc đồng hành cùng nhiều chương trình quảng bá văn hoá ẩm thực hay hướng đến giá trị Việt như V Fest – Vietnam Today, Masan tiếp tục khẳng định hướng phát triển kinh doanh gắn liền với các hoạt động cộng đồng. Từ hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ trong nước, đến chiến lược mở rộng ra quốc tế, doanh nghiệp cho thấy nỗ lực không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngành sản xuất Việt Nam nỗ lực vượt khỏi “đáy” của chuỗi giá trị
Kim ngạch xuất khẩu của ngành sản xuất chủ yếu vẫn đến từ các doanh nghiệp FDI, trong khi tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp nội địa còn rất thấp. Việt Nam vẫn đang ở đáy của chuỗi giá trị sản xuất, chủ yếu sản xuất các linh kiện rời thay vì các cụm linh kiện có giá trị gia tăng cao hơn…
Cả nước có 15 doanh nghiệp đa cấp, người bán hàng giảm
Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động...
Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất chủ trương hợp nhất 3 công ty thủy lợi và tiếp nhận 2 công ty lâm nghiệp để thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh quản lý.
Đi Xanh, nhận quà lớn cùng Xanh SM với tổng giá trị tới 140 triệu đồng
Trong tháng 9 - tháng hành động vì bầu trời xanh, Xanh SM mang đến hai sân chơi hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 140 triệu đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh, thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng và hưởng ứng các ngày đặc biệt như Ngày Quốc tế Không khí sạch (7/9) và Ngày Bảo vệ Tầng Ozone (16/9).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: