Loạt ưu đãi hấp dẫn từ Napas và đối tác

Mùa mua sắm cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi NAPAS phối hợp cùng nhiều đối tác bán lẻ - ẩm thực - công nghệ triển khai chương trình ưu đãi “Chạm liền tay - Deal mê say”.

Hàng ngàn khuyến mãi trực tiếp được áp dụng cho khách hàng thanh toán chạm bằng thẻ nội địa NAPAS hoặc Mastercard, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, nhanh chóng và an toàn.

SẮM ĐỒ CÔNG NGHỆ GIẢM NGAY 15% TẠI FPT SHOP

Từ 24/10/2025 đến hết 31/12/2025, NAPAS phối hợp cùng FPT Shop triển khai chương trình ưu đãi giảm 15% tối đa 200.000 đồng cho khách hàng thanh toán chạm bằng thẻ nội địa NAPAS hoặc Mastercard tại cửa hàng thuộc hệ thống.

Ưu đãi áp dụng cho các đơn hàng đủ điều kiện, mỗi khách hàng được thanh toán tối đa 2 lần/thẻ/tuầngiúp người dùng sở hữu thiết bị công nghệ chính hãng với mức giá ưu đãi, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng thẻ nội địa NAPAS khi mua sắm dịp cuối năm.

CHẠM THẺ NAPAS, TRÀ SỮA THẢ GA CÙNG GONG CHA

Từ 26/11/2025 đến 31/01/2026, khách hàng yêu thích trà sữa Gong Cha được giảm 15%, tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 50.000 đồng khi thanh toán chạm bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard qua Payoo POS. Ưu đãi áp dụng tối đa 2 lần/tuần, mang lại cơ hội “thả ga gọi món” mà không lo chi phí, đặc biệt phù hợp với giới trẻ và dân văn phòng.

Thông qua lần hợp tác này, NAPAS cùng các đối tác tiếp tục khẳng định mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, gia tăng tiện ích và ưu đãi thiết thực cho người dùng thẻ trên toàn quốc.

GIẢM NGAY 15% KHI MUA SẮM TẠI MINISTOP

Từ ngày 24/11/2025 đến 31/01/2026, khách hàng thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard tại MINISTOP được giảm 15% tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 50.000 đồng.

Mỗi thẻ được áp dụng 1 lần/tuần. Chương trình giúp người tiêu dùng dễ dàng tiết kiệm chi phí mua sắm hàng ngày thông qua phương thức thanh toán chạm nhanh gọn và an toàn.

TRẢI NGHIỆM MUA SẮM TRỌN VẸN TẠI AEON CITIMART CÙNG NAPAS

Từ nay đến 31/01/2026, khách hàng chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại AEON Citimart được giảm 15% tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng (01 lần/thẻ/tuần). Với thao tác chạm nhẹ, giao dịch được xử lý nhanh chóng, không cần tiền mặt hay chờ đợi, mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và tiện lợi.

Với mức giảm trực tiếp 15% khi thanh toán chạm, chương trình hứa hẹn thu hút đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại và mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn tại AEON Citimart.

THỎA SỨC MUA SẮM TẠI FAMILY MART CÙNG NAPAS

Tiếp tục là ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác của NAPAS, từ 24/11/2025 đến hết 31/01/2026, khách hàng đến mua sắm tại Family Mart sẽ được giảm ngay 15%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 60.000 đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS. Đặc biệt, khách hàng được hưởng ưu đãi 2 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

CÙNG NAPAS THƯỞNG THỨC ĐẠI TIỆC ẨM THỰC TẠI HADILAO VÀ MC DONALD’S

Từ ngày 04/12/2025 đến hết 31/01/2026, giảm ngay 15%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại các cửa hàng Mc Donald’s. Đặc biệt, khách hàng được hưởng ưu đãi 02 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Chương trình không áp dụng ưu đãi ở Kiosk Tự Phục Vụ - Self-Ordering Kiosk.

Bên cạnh đó, từ 15/12/2025 đến hết 15/02/2026, giảm ngay 200.000 đồng cho đơn từ 1.000.000 đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại các các nhà hàng Hadilao. Khách hàng được hưởng ưu đãi 02 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Với những chương trình hấp dẫn này, khách hàng đã có thêm những lựa chọn hấp dẫn cho các buổi liên hoan và tiệc họp mặt cuối năm.

Chuỗi ưu đãi xuyên suốt nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ công nghệ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến nhà hàng cho thấy những nỗ lực của NAPAS trong việc thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam. Không chỉ là đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật, NAPAS còn đóng vai trò kết nối các ngân hàng, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, hình thành một hệ sinh thái thanh toán hiện đại, đồng bộ và an toàn.

“Chạm liền tay – Deal mê say” không chỉ là chương trình khuyến mãi, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của NAPAS trong việc mang lại giá trị thiết thực, mở rộng trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho hàng triệu người dùng trên toàn quốc.