Văn Phú đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam

Với triết lý bất động sản “vị nhân sinh”, mỗi dự án do Văn Phú phát triển luôn hướng tới kiến tạo không gian hài hòa giữa các yếu tố con người, môi trường và không gian cho cư dân. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Văn Phú đưa vào chiến lược phát triển tại hàng loạt các dự án trọng điểm tại thị trường phía nam.

KHI “VỊ NHÂN SINH” TRỞ THÀNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Trong dòng chảy lịch sử, với mong muốn tạo giá trị sống bền vững cho mỗi khách hàng, cộng đồng và thế hệ mai sau, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã không ngừng hiện thực hóa các bản thiết kế, quy hoạch thành những khu đô thị, nơi tổng hoà của nhiều yếu tố xanh, tiện nghi, thông minh, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Tất cả nhằm hướng tới kiến tạo những không gian sống “vị nhân sinh”, nơi đáp ứng đầy đủ những mong cầu hạnh phúc của mọi cư dân.

Nói về triết lý “vị nhân sinh”, lãnh đạo Văn Phú cho biết triết lý này hướng tới một mục tiêu duy nhất là “mỗi công trình nhà ở, dự án bất động sản phải phục vụ giá trị sống của con người”. Dựa trên nền tảng này, đội ngũ chuyên môn đều nghiên cứu kỹ nhu cầu địa phương, các giá trị văn hoá, lịch sử, con người trước khi triển khai dự án; đồng thời dành thời gian và công sức cho mỗi thiết kế, công trình cảnh quan và tiện ích, hướng tới nâng cao trải nghiệm cư dân.

“Doanh nghiệp chấp nhận đầu tư thêm công sức, chi phí để tạo nên không gian sống đúng nghĩa, thể hiện qua tuyên ngôn ‘không bán nhà mà bán không gian sống’. Đây chính là định vị khác biệt trên thị trường và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, từ phát triển dự án đến quản trị nội bộ”, lãnh đạo Văn Phú cho biết.

Thực tế, chính triết lý này đã tạo sự khác biệt cho Văn Phú trên thị trường bất động sản phía bắc. Chẳng hạn, tại dự án Vlasta - Sầm Sơn và Vlasta - Thủy Nguyên, bên cạnh kế thừa, phát huy các yếu tố văn hóa bản địa, Văn Phú còn cho thấy tầm nhìn dài hạn qua việc lựa chọn vị trí phát triển dự án là các trung tâm mới của địa phương cũng như khu vực, vốn là nơi được đầu tư mạnh mẽ, có dư địa phát triển bền vững.

Các dự án: Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, Grandeur Palace – Giảng Võ, Vlasta – Thủy Nguyên, Vlasta – Sầm Sơn đều mang đậm dấu ấn “vị nhân sinh”.

“Các dự án của Văn Phú không chỉ đi đúng định hướng của Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản, mà còn đóng vai trò kết nối dòng chảy đô thị, tạo nền tảng vững vàng cho đời sống cư dân và thúc đẩy động lực kinh tế vùng”, đại diện Văn Phú nói.

TRIẾT LÝ TRONG LOẠT DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía nam, với tâm điểm là TP.HCM (sau sáp nhập), đang đón nhận làn sóng đầu tư lớn của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu, Văn Phú cũng tập trung nghiên cứu lộ trình đầu tư cho loạt dự án quan trọng trong giai đoạn 2025-2030 gồm Nhà Bè, Bình Chánh, Vũng Tàu (TP.HCM) và khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai). Tổng vốn đầu tư cho các dự án này dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án tại khu vực Nhà Bè có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và dự án tại Vũng Tàu (cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là những dự án có kết nối giao thông thuận lợi với trung tâm thành phố, được định hướng sở hữu hạ tầng kỹ thuật thông minh và đạt được 3 yếu tố trụ cột “xanh - bền vững - giàu văn hóa”. Các dự án này được phát triển đa dạng dòng sản phẩm từ nhà liền kề, biệt thự, shophouse, chung cư và những công trình dịch vụ thương mại, đầy đủ tiện ích kết nối đa thế hệ.

Tại phía nam, Văn Phú cũng đang đẩy mạnh dự án khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai) có diện tích 120 ha với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Phối cảnh khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai).

Nằm liền kề thành phố Thủ Đức (cũ), chỉ vài phút di chuyển qua cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai 2) và cầu Cát Lái tương lai, khu đô thị du lịch Đại Phước không chỉ sở hữu lợi thế giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, mà còn thừa hưởng trọn vẹn nhịp phát triển sôi động của vùng đô thị TP.HCM mở rộng.

Dự án định hình một không gian sống mở cửa cho mọi người, nơi thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái giao hòa. Triết lý “vị nhân sinh” được đặt làm trung tâm hướng đến con người, cộng đồng và sự hòa hợp với thiên nhiên.

Khác với các dự án xung quanh, khu đô thị du lịch Đại Phước mang đậm dấu ấn văn hóa thông qua việc tích hợp những hình ảnh đặc trưng ở địa phương như cây trà, cốm dẹp, lá dừa nước và các container cầu vòng vào không gian đô thị.

Với diện tích 120 ha, mật độ cây xanh và mặt nước chiếm gần 30%, khu đô thị du lịch Đại Phước là dự án tiên phong kiến tạo đô thị “xanh - nhân văn - sáng tạo”, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị tự nhiên.

Bên cạnh các dự án đang được đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, Văn Phú cũng tập trung triển khai dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng với diện tích hơn 9.000 m2, gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với 602 căn hộ để ở và 136 căn hộ thương mại dịch vụ.

Đây là dự án chung cư cao cấp thể hiện rõ nét dấu ấn đặc trưng sản phẩm nhà ở của Văn Phú: Công trình đạt chứng chỉ xanh EDGE; đầy đủ tiện ích và dịch vụ cho nhu cầu sinh hoạt đa thế hệ như sảnh đón cao cấp, phòng tiệc dành cho cư dân, nhà trẻ, sân chơi cho trẻ em, vườn thiền, yoga, gym, bể bơi vô cực, khu tập golf 3D, trạm sạc xe điện, thư viện, khu BBQ... Dự án hiện thi công xong móng, dự kiến sẽ mở bán vào quý 1/2026.

Văn Phú đang đẩy mạnh thi công dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ, TP.HCM).

Lãnh đạo Văn Phú nhận định thị trường bất động sản phía nam có rất nhiều tiềm năng, thể hiện qua làn sóng đầu tư lớn từ các nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Do đó, ngay từ giai đoạn nghiên cứu gia nhập thị trường, Văn Phú đã định hướng chiến lược hoàn toàn khác biệt: Đưa triết lý “vị nhân sinh” vào các sản phẩm, tập trung phát triển phân khúc trung và cao cấp, với nhiều loại hình cho đa dạng phân khúc/nhu cầu tại các khu vực tiềm năng.

“Chiến lược sản phẩm của Văn Phú là tạo ra hệ sinh thái đa dạng loại hình trong mỗi dự án, có biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư với nhiều diện tích. Nhờ vậy, khách hàng với mức thu nhập khác nhau đều có cơ hội tiếp cận”, lãnh đạo Văn Phú cho biết.

Cũng theo doanh nghiệp, mỗi dự án do Văn Phú phát triển đều tập trung vào giá trị sử dụng và giá trị cộng đồng hơn là chạy đua tiện nghi xa xỉ. Do đó, sản phẩm “vị nhân sinh” có thể loại bỏ những chi phí không cần thiết và tập trung nguồn lực vào các. hạng mục thiết yếu cho cuộc sống.

Những điều này hứa hẹn tạo nên dấu ấn và sức hút cho các dự án do Văn Phú phát triển tại thị trường phía nam nói chung và TP.HCM nói riêng.