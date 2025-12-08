Dòng vốn mồi từ khối ngoại có giúp thị trường tăng?

Dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại mua ròng sau 20 tuần bán ròng liên tiếp, gợi nhớ chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp hồi đầu tháng 7, đây là dòng vốn “mồi” giúp thị trường có chuỗi tăng mạnh.

Chỉ số VN-Index đã tăng một mạch 8 phiên, đánh dấu chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp để áp sát vùng đỉnh tháng 10 ở khu vực 1.800 điểm. Chốt tuần giao dịch vừa qua, thị trường dừng ở 1.741,32 điểm, tăng +50,33 điểm (+2,98%) so với tuần trước, đây cũng là chuỗi tăng theo tuần dài nhất kể từ cuối tháng 8.

Nhận định về thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng sau khi áp sát vùng đỉnh 1.800 điểm, khả năng sẽ có rung lắc hoặc điều chỉnh trong tuần tới. Tuy vậy, dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu quay lại mua ròng tuần đầu tiên sau 20 tuần bán ròng đang gợi nhớ chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp hồi đầu tháng 7, là thời điểm thị trường bắt đầu tăng mạnh.

Theo kỹ thuật, dù chỉ số đang tiệm cận vùng đỉnh nhưng không phản ánh đúng trạng thái danh mục của đa phần nhà đầu tư lúc này. Điều đó có nghĩa, chỉ số về sát đỉnh cũ nhưng đa phần cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư có thể đang ở vùng tích lũy 1.580 – 1.600 điểm.

Do vậy, trong kịch bản thị trường có rung lắc hay điều chỉnh, áp lực chốt lời khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu có mức tăng tốt như: Thực phẩm, Vingroup, Bán lẻ, … hơn là nhóm cổ phiếu đã giảm sâu và chưa phục hồi nhiều như: Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Đầu tư công.

Nhìn chung, nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội tốt để cơ cấu danh mục để đón đầu các biến số kinh tế về đích cuối năm.

Tuy vậy, trong kịch bản thị trường điều chỉnh ép các nhóm cổ phiếu hồi phục yếu trong chuỗi tăng 4 tuần vừa qua như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, … hoặc có tín hiệu mất vùng hỗ trợ của nhóm cổ phiếu này nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản thận trọng dù chỉ số khả năng chỉ điều chỉnh ngắn hạn để kiểm tra hỗ trợ 1.700 điểm hoặc MA20 ở vùng 1.680 điểm.

Đối với dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại mua ròng sau 20 tuần bán ròng liên tiếp, gợi nhớ chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp hồi đầu tháng 7, đây là dòng vốn “mồi” giúp thị trường có chuỗi tăng mạnh. Song thời điểm hiện tại thanh khoản (dưới ngưỡng 30.000 tỷ), thấp hơn khá nhiều so với hồi đầu tháng 7. Bên cạnh đó, thị trường đang ở gần vùng đỉnh cũ cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

"Chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ gặp rung lắc khi tiến vào vùng cản 1.760 -1.770 điểm khi đây là vùng tập trung thanh khoản khá cao, bên cạnh chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp nên nhà đầu tư cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận ngay trước vùng đỉnh lịch sử. Do vậy, kịch bản cơ bản cho thị trường tuần tới chúng tôi nghiêng về khả năng thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật với vùng hỗ trợ 1.680 – 1.700 điểm, kháng cự 1.760 – 1.770 điểm", MBS nhấn mạnh.

Về chiến lược giao dịch, hạ dần tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp tăng trong phiên hoặc khi VN-Index đi vào vùng 1.760 – 1.770 điểm, đưa tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt về ngưỡng 50/50. Chú ý diễn biến test đáy (nếu có) ở các nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, Ngân hàng, ... Nếu thủng hỗ trợ, giảm tỷ trọng mạnh. Nếu có điều chỉnh lành mạnh, cơ cấu dần sang các nhóm hàng hóa đang tích lũy tốt: Dầu khí, Hóa chất, Thép, Điện.

Chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng VN-Index tiến về vùng đỉnh cũ quanh mức 1780, trong kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, dòng tiền có thể cẩn trọng hơn và biến động thị trường có thể gia tăng khi VN-Index tiến về mức định giá trung bình dài hạn. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại vùng 1650 điểm.

Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi gồm: Kỳ vọng triển vọng quý 4/2025 và 2026 tích cực, với động lực chính được kỳ vọng chuyển dịch từ Xuất khẩu sang Đầu tư công và Tiêu dùng.

Về dài hạn, lộ trình giảm lãi suất của Fed và việc đề cử Chủ tịch Fed mới; Kế hoạch tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng của Chính phủ giai đoạn 2026–2030 (+10%/năm); Các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế pháp lý và hạ tầng thị trường, và làn sóng IPO từ năm 2025 trở đi.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng mức xếp hạng tăng trưởng của chỉ số VN-Index đạt mức 91 điểm, nằm trong top tăng trưởng cao và cải thiện đáng kể so với tuần giao dịch trước đó.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là hai thị trường duy trì bảng xếp hạng cao nhất. Đồng thời, chỉ số MSCI All Country World Index vẫn ở mức trung tính, thấp hơn mức xếp hạng tăng trưởng của khu vực thị trường mới nổi.

Vàng vẫn là kênh có mức tăng trưởng mạnh cho thấy dòng tiền toàn cầu vẫn đang có chiến lược vừa mạo hiểm và vừa phòng thủ. Đồng thời, mức xếp hạng tăng trưởng của chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục thấp do các nhà đầu tư kỳ vọng vào việc Fed có thể sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12/2025.

Trong tuần tới ngày 10/12/2025, Fed có thể sẽ quyết định giảm lãi suất trong tháng 12/2025 với mức giảm 0,25%. Đồng thời, theo khảo sát của Reuters, các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất có thể giảm tiếp về mức 3,125% trong cuối năm 2026 với hai lần giảm lãi suất trong tháng 03 và tháng 09.