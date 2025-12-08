Nga - Ấn Độ hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ USD

Hai bên đặt mục tiêu tăng thương mại hơn 50% trong 5 năm tới, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điều chỉnh khuôn khổ quan hệ quốc phòng...

Cuối tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại New Delhi và nhất trí làm sâu sắc quan hệ song phương.

Hai bên đặt mục tiêu tăng thương mại hơn 50% trong 5 năm tới, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điều chỉnh khuôn khổ quan hệ quốc phòng.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Ấn Độ.

“Ấn Độ và Nga là đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ”, ông Putin phát biểu trong cuộc gặp báo chí chung với ông Modi sau cuộc gặp.

Theo chương trình kinh tế Ấn Độ - Nga được nhất trí trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 64 tỷ USD hiện nay.

"Ưu tiên chung của hai quốc gia là nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới. Chương trình hợp tác sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương theo hướng đa dạng, cân bằng và bền vững”, Thủ tướng Modi nhấn mạnh.

Chuyến thăm New Delhi của ông Putin diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan 50% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ hồi tháng 8, bao gồm mức phạt 25% liên quan đến việc nước này mua dầu của Nga.

Thượng đỉnh Nga - Ấn Độ diễn ra vài tuần sau khi tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ thông báo dừng nhập khẩu dầu thô Nga cho tổ hợp lọc dầu của hãng ở miền Tây Ấn Độ.

Trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh, Thủ tướng Modi hầu như không đề cập đến vấn đề Ấn Độ nhập khẩu nhiên liệu từ Nga. Ông nhấn mạnh an ninh năng lượng là "một trụ cột vững chắc và quan trọng" của quan hệ song phương Ấn Độ - Nga, đồng thời khẳng định hợp tác lâu năm về năng lượng hạt nhân dân sự đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa ưu tiên chung của hai nước về năng lượng sạch.

“Hai nước đang phối hợp xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ tại Kudankulam”, ông Putin cho biết.

Hiện 2/6 tổ máy lò phản ứng thuộc dự án trên đã hòa lưới điện, các tổ máy còn lại đang trong quá trình thi công

Về quốc phòng, tuyên bố chung sau thượng đỉnh cho biết hai bên đang điều chỉnh khuôn khổ hợp tác trong bối cảnh Ấn Độ thúc đẩy tự chủ quốc phòng. Theo đó, hai bên dự kiến chuyển trọng tâm sang hình thức hợp tác hỗ trợ mục tiêu này, trong đó nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu chung. Hiện Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn của Ấn Độ.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác sản xuất vũ khí tại Ấn Độ. Trọng tâm gồm sản xuất phụ tùng, linh kiện và các sản phẩm khác để bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị quốc phòng Nga tại Ấn Độ, thông qua chuyển giao công nghệ và thành lập liên doanh. Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ấn Độ và hướng tới khả năng xuất khẩu sang các nước thứ ba thân thiện với cả hai bên.

Trong chuyến thăm của ông Putin, hai bên cũng ký thêm một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như di cư và dịch chuyển lao động, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, cảng biển - vận tải biển và phân bón.

Thủ tướng Modi cho biết hai bên đang thúc đẩy sớm hoàn tất hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Theo ông, hợp tác sâu rộng trong đóng tàu giữa hai nước có thể tiếp sức cho sáng kiến Make in India - chương trình nhằm đưa Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất.

“Đây là một ví dụ nữa cho hợp tác cùng có lợi, có thể hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động và tăng cường kết nối trong khu vực”, ông Modi phát biểu.